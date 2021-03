Những lý do để chuyển nhà từ Google Chrome sang Microsoft Edge

Chrome đang có những vấn đề nhức nhối của riêng mình. Trong khi đó, phiên bản lột xác hoàn toàn của Edge có thể sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ của mình đấy.

Hiện trình duyệt Microsoft Edge đã có thể sử dụng được trên hệ điều hành Windows, macOS, Android và iOS. Giống với Chrome, trình duyệt này cũng có chức năng đồng bộ hóa dữ liệu duyệt web thông qua tài khoản Microsoft được liên kết. Nó còn hỗ trợ toàn bộ trình mở rộng mà Chrome có thể sử dụng, nhờ vào việc triển khai dựa trên mã nguồn Chromium.

Dù rằng Chrome cũng có những lợi thế của riêng mình, ví dụ như khả năng tích hợp chặt chẽ với tất cả các dịch vụ có sẵn của Google từ Gmail tới Google Dịch, nhưng Edge cũng chẳng hề kém cạnh. Dưới đây là một vài điểm nhấn tổng hợp bởi trang Gizmodo sau một vài tháng sử dụng.

Edge ít tốn tài nguyên hơn Chrome

Giai thoại về "anh chàng" Chrome háu ăn tài nguyên đã được người đời truyền miệng từ nhiều năm nay. Anh chàng này khét tiếng nhờ tài ngốn RAM và còn cả khả năng hút pin laptop nữa. Tất nhiên là các kỹ sư của Google cũng đang tìm cách khắc phục vấn đề này và đạt được những bước tiến nhất định nhưng đây vẫn là một vấn đề ảnh hưởng trầm trọng tới người dùng.

Trong một bài thử nghiệm do trang Gizmodo thực hiện, với cùng số lượng tab và trang web, Chrome đã tiêu thụ nhiều CPU, bộ nhớ và đĩa cứng hơn so với Edge. Ngoài ra còn vì một lý do nào đó, Edge mở tới 40 tab mà chỉ tiêu tốn lượng tài nguyên ngang bằng với khi mở 27 tab trên Chrome.

Nếu xét về tốc độ thuần khi tải trang và lướt web thì kết quả benchmark lại không có quá nhiều chênh lệch giữa hai trình duyệt này, do đó ta không thể tìm được đâu là bên thực sự thắng cuộc. Dẫu vậy, benchmark đôi khi không phải là phương tiện tốt nhất để đánh giá một trình duyệt trong vô số tình huống sử dụng thực tế, không chỉ vậy, khi các bản cập nhật, tối ưu hóa liên tục được tung ra thì những kết quả đánh giá trên sẽ chẳng mấy chốc là bị lỗi thời.

Do đó để có được những đánh giá sát với trải nghiệm thực tế của bản thân nhất thì bạn có thể dùng thử Chrome và Edge trên máy của mình để truy cập các trang web thường dùng hàng ngày. Chỉ cần một vài ngày trải nghiệm thôi là bạn sẽ tự có đủ "cảm giác" để biết được đâu là trình duyệt nhanh và phản hồi tốt hơn, đâu là trình duyệt tiết kiệm pin hơn. Trong khi thử, hãy để ý tới Task Manager (nếu dùng Windows) hoặc Activity Monitor (nếu dùng macOS) nhé!

Edge mang tới nhiều lựa chọn về quyền riêng tư hơn

Sự riêng tư trên không gian mạng là một vấn đề đa chiều và phức tạp, việc bạn đổi trình duyệt sẽ không bao giờ khắc phục vấn đề này ngay tức khắc, nhưng Edge mang tới hướng tiếp cận thân thiện và tổng quan hơn cho những ai đang tìm cách bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của bản thân. Cả ba tùy chọn Cơ bản, Cân bằng và Nghiêm ngặt (Basic, Balanced và Strict) trong phần Quyền riêng tư, tìm kiếm và dịch vụ (Privacy, search, and services) đều được giải thích chi tiết và dễ hiểu.

Trong khi đó Chrome cũng có bộ tùy chọn tương tự để chặn cookie nhưng chúng lại không hề dễ sử dụng và cài đặt. Edge còn ăn điểm nhờ khả năng cho phép người dùng xóa dữ liệu truy cập mỗi khi đóng ứng dụng, đây là tính năng mà Google thậm chí còn bỏ ngỏ khả năng sẽ thêm vào Chrome (song họ có tùy chọn trong phần quản lí tài khoản Google, cho phép người dùng tự động xóa dữ liệu sau một khoảng thời gian cố định).

Một lý do khác có thể khiến bạn chọn Edge thay vì Chrome chính vì bởi đây không phải là trình duyệt được tạo ra bởi Google. Dẫu Microsoft hẵng còn xa để được coi là một "thiên đường" về quyền riêng tư của người dùng, nhưng hình mẫu kinh doanh của Google hiện đang phụ thuộc vào dữ liệu thu thập từ người dùng để bán quảng cáo. Google cũng đang thúc đẩy việc thay đổi phương thức theo dõi qua cookie bằng một hệ thống mới sử dụng dữ liệu tổng hợp ít cá nhân hóa hơn, nhưng vẫn có nhiều nghi vấn đặt ra về ích lợi mà ngươi dùng sẽ được hưởng từ ý tưởng mới này.

Yếu tố riêng tư và bảo mật cũng chẳng thể là điểm khác biệt để phân biệt rạch ròi giữa hai trình duyệt này, Google cũng đang cố gắng để mang tới trải nghiệm lướt web an toàn hơn cho người dùng. Điểm khác lớn nhất chính là ở việc một công ty thì được dựng lên để trở thành một đế chế quảng cáo, còn công ty kia thì không. Do đó, yếu tố này sẽ phụ thuộc lớn vào liệu Microsoft hay Google mới là công ty mà bạn tin tưởng hơn, không chỉ là về phương diện trình duyệt web mà còn là về nhiều yếu tố khác trong đời sống số của người dùng.

Edge sáng tạo hơn

Các kĩ sư của Microsoft chẳng hề chậm nhịp trong việc thêm các tính năng mới vào Edge, họ thậm chí còn vượt mặt Chrome ở một vài tính năng khác. Một ví dụ chính là trình đọc tích hợp sẵn trên Edge, đây là tính năng mà Chrome vẫn chưa hề có trừ khi người dùng kích hoạt thủ công trong trang flag. Edge còn có thể đọc nguyên cả trang web cho người dùng thông qua tính năng "Đọc to" (Read aloud) có trong menu công cụ chính.

Mới đây, Edge còn mang tới tính năng xếp các tab theo chiều dọc của màn hình. Đây tuy không phải là một tính năng hoàn toàn mới (nó thậm chí đã từng xuất hiện trên Chrome nhiều năm về trước), nhưng nó mang tới một chút uyển chuyền cho người dùng. Microsoft Edge còn tự động đưa tab không sử dụng trong một khoảng thời gian vào trạng thái ngủ, đây cũng là một tính năng chưa từng xuất hiện trên Chrome.

Edge cũng mang tới nhiều lựa chọn tùy biến hơn cho trang hiển thị khi mở tab mới và còn có một cách tiếp cận độc đáo qua tính năng Bộ sưu tập (Collections), cho phép người dùng lưu những nhóm trang để xem sau. Tính năng Bộ sưu tập có thể lưu được văn bản, hình ảnh, video và trang web vào trong một nhóm, nó khá hữu dụng trong trường hợp người dùng cần nghiên cứu về một chủ đề cụ thể nào đó hoặc khi cố gắng tổ chức gọn gàng lại hoạt động mua sắm trực tuyến của mình.

Song cũng không nên quên nhắc tới những tính năng mà hiện chỉ mới có trên Chrome: mới đây nhất là gộp tab, và quan trọng nhất là khả năng hỗ trợ Chromecast được tích hợp sẵn. Nhưng Microsoft cũng đang tự tạo ra những dấu ấn của riêng mình với nhân Chromium và tự tìm một hướng đi riêng, khác biệt với Google để hướng tới một vài lĩnh vực cũng rất đáng nói.

(Theo VnReview, Gizmodo)