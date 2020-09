Những ứng dụng báo thức tai quái dành cho những ai mê ngủ nướng

Xưa rồi những ứng dụng báo thức truyền thống mà bạn có thể dễ dàng tắt được và ngủ nướng.

Đây là ứng dụng bắt người dùng làm đủ trò mới có thể khiến smartphone “ngậm miệng”.

Walk Me Up (iOS) sẽ không dừng lại cho đến khi bạn bắt đầu di chuyển

Walk Me Up là ứng dụng báo thức sẽ không dừng lại cho đến khi bạn bắt đầu ngồi dậy và đi lại. Đây là một cách thức tương đối hoàn hảo để đánh bại những người thích “ngủ nướng” (trong trường hợp bạn không đi lòng vòng rồi lại vào… ngủ tiếp). Khi dùng Walk Me Up, người dùng lưu ý ứng dụng này sẽ không đổ chuông khi điện thoại ở chế độ yên lặng. Bạn cũng đồng thời phải cho phép ứng dụng này gửi các thông báo tới điện thoại.

SpeakToSnooze (iOS) “bắt” người dùng “trò chuyện” với điện thoại

Ứng dụng báo thức này có tính năng điều khiển bằng giọng nói, vì thế thay vì phải loay hoay bấm nút trên màn hình, bạn có thể nói “snooze alarm” để ngủ nướng thêm vài phút hoặc nói “alarm off” để tắt chuông. Hy vọng cách thức tắt chuông độc đáo này sẽ giúp bạn tỉnh ngủ và hứng thú hơn. Rất tiếc SpeakToSnooze chưa hỗ trợ các câu lệnh bằng Tiếng Việt.

Uhp (iOS) sẽ “bêu rếu” bạn trên Facebook nếu không chịu dậy sớm

Tính năng độc đáo nhất của Uhp là ứng dụng này có thể được cài đặt để “nói xấu” bạn trên Facebook hay Twitter nếu không chịu dậy khi báo thức đổ chuông. Bạn có thể cài đặt để Uhp đăng một nội dung lên tài khoản mạng xã hội nếu không chịu di chuyển khỏi giường (cùng điện thoại). Đây là cách ứng dụng này xác định xem bạn đã dậy hay chưa.

Alarmy (iOS | Android) “ép” chụp ảnh một đồ vật nhất định để đảm bảo bạn đã dậy

Alarmy cũng là một ứng dụng báo thức khá… độc ác khi không có nút snooze (báo lại) đồng thời bắt bạn phải chụp ảnh một đồ vật nào đó thì mới chịu tắt. Ví dụ, bạn có thể thiết lập để Alarmy yêu cầu chụp hình hộp kem đánh răng chẳng hạn.

Snap Me Up (Android) đánh thức bạn bằng cách chụp hình selfie

Snap Me Up yêu cầu người dùng chụp hình tự sướng để tắt chuông báo thức. Những hình ảnh này sẽ được lưu vào một album riêng và có thể khi xem lại bạn sẽ bật cười vì “hình dung” đầu tiên của mình mỗi sáng đấy!

Barcode Alarm (iOS) tận dụng mã vạch trên các sản phẩm để bắt bạn dậy đúng giờ

Sự sáng tạo của Barcode Alarm nằm ở cơ chế hoạt động scan một hình ảnh mã vạch nào đó để tắt chuông. Bạn có thể tạo nhiều báo thức bằng cách gắn báo thức với nhiều mã vạch khác nhau như mã trên hộp cà phê, kem đánh răng, hộp xà bông… để đảm bảo mình phải… chạy lòng vòng khắp phòng mới tắt được chuông.

(Theo Saostar, BI)