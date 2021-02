Những ứng dụng hữu ích nên cài trên smartphone để đón Tết Nguyên Đán

Những ứng dụng di động miễn phí dưới đây sẽ giúp cho những ngày nghỉ tết Nguyên Đán của bạn trở nên thuận tiện và ý nghĩa hơn.

Ứng dụng giúp tự tạo tấm thiệp chúc Tết Nguyên Đán

Một tấm thiệp chúc Tết do chính bạn thiết kế để gửi đến bạn bè và người thân sẽ là món quà ý nghĩa cho ngày đặc biệt. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa để có thể tự mình tạo ra một tấm thiệp đẹp.

Trong trường hợp này, Greeting Islands sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Đây là ứng dụng miễn phí, cho phép người dùng tự mình tạo ra các tấm thiệp từ những mẫu sẵn có. Người dùng có thể chèn hình ảnh và nội dung của chính mình lên các mẫu thiệp để tạo ra một tấm thiệp ưng ý.

Ưu điểm của Greeting Islands đó là cung cấp các mẫu thiệp đa dạng, phù hợp với những chủ đề và ngày lễ đặc biệt, chẳng hạn thiệp mừng năm mới, sinh nhật, đám cưới, đính hôn hoặc các dịp đặc biệt khác. Các mẫu thiệp do ứng dụng cung cấp cũng rất đẹp mắt và đầy tính nghệ thuật, cho phép người dùng tạo ra các tấm thiệp phù hợp và ưng ý nhất.

Sau khi thiết kế thiệp với Greeting Islands, bạn có thể lưu lại dưới dạng hình ảnh để gửi những tấm thiệp này qua email hoặc tin nhắn, hoặc có thể lưu lại dưới dạng file PDF để in ra thành những tấm thiệp và gửi tận tay người nhận.

Hiện Greeting Islands có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS

Ứng dụng mang đến những lời chúc Tết cực hay và ý nghĩa

Những lời chúc dành cho bạn bè và người thân là một phần không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán. Trong trường hợp bạn không thể nghĩ ra được những lời chúc Tết nào hay và ý nghĩa, thì có thể nhờ đến ứng dụng có tên gọi Chúc Tết 2021.

Chúc Tết 2021 là ứng dụng miễn phí cung cấp tuyển tập những câu chúc Tết hay, ý nghĩa và không kém phần hài hước. Ứng dụng sẽ chia những lời chúc Tết ra theo từng đối tượng, như lời chúc dành cho ông bà, cha mẹ, bạn bè... để người dùng có thể chọn ra lời chúc Tết phù hợp nhất.

Ứng dụng có cả phiên bản dành cho nền tảng Android lẫn iOS

Ứng dụng giúp tìm hiểu các thông tin quan trọng và cần thiết trong dịp Tết

Tết là dịp khởi đầu năm mới, do vậy có rất nhiều phong tục cần phải thực hiện để có thể giúp mang lại may mắn cho cả năm. Nếu bạn muốn tìm kiếm các thông tin liên quan đến dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu sắp đến, như người tuổi nào xông đất thì hợp, những kiêng kỵ trong ngày Tết, hay những bài văn cúng trong dịp Tết... thì ứng dụng 9999 Tết sẽ là công cụ không thể thiếu trên smartphone.

9999 Tết có thể xem là "cuốn bách khoa toàn thư" về Tết Nguyên Đán, cung cấp nhiều thông tin hữu ích liên quan đến dịp Tết như các phong tục tập quán trong ngày Tết, những điều kiêng kỵ hoặc nên làm trong ngày Tết, ngày giờ tốt để xuất hành…

Có thể nói 9999 Tết là một ứng dụng hữu ích nên có trên smartphone trong dịp Tết Nguyên Đán này.

Ứng dụng giúp hẹn giờ chúc Tết đúng thời khắc giao thừa

Một lời chúc Tết dành cho bạn bè, người thân sẽ trở nên thật ý nghĩa nếu được gửi đi đúng vào thời khắc giao thừa. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhớ đến việc soạn và gửi tin nhắn chúc Tết vào đúng khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhất là khi phải tất bật chuẩn bị nhiều thứ cho dịp Tết.

Trong trường hợp này, bạn có thể nhờ đến ứng dụng có tên gọi Do It Later. Đây là ứng dụng miễn phí cho phép người dùng soạn sẵn nội dung tin nhắn, chọn người nhận và hẹn giờ để tin nhắn tự động gửi. Điều này cho phép bạn soạn sẵn các tin nhắn cần thiết, chọn người muốn gửi và hẹn giờ để tin nhắn được gửi đi đúng vào thời điểm giao thừa.

Ứng dụng do nhà phát triển tại Việt Nam xây dựng nên có giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất thuận tiện cho người dùng. Hiện ứng dụng chỉ có phiên bản dành cho Android, bạn đọc có thể tìm và tải Do It Later trên CH Play.

Trong trường hợp bạn đang sử dụng iPhone và cũng muốn lên lịch để điện thoại tự động gửi đi tin nhắn chúc Tết vào đúng thời điểm giao thừa, bạn có thể nhờ đến ứng dụng có tên gọi SMS Scheduler

Ứng dụng lịch vạn niên 2021

This video Ứng dụng lịch Vạn niên hữu ích cho năm mới Tân Sửu

Không ít người tại Việt Nam rất quan tâm đến các vấn đề như tử vi, phong thủy, ngày tốt/xấu theo âm lịch… trong trường hợp bạn là một người quan tâm đến các vấn đề này, ứng dụng với tên gọi Lịch Vạn Niên 2021 là không thể thiếu trên smartphone.

Ứng dụng không chỉ là một cuốn lịch để xem ngày dương/âm trong năm 2021, mà còn cung cấp cho người dùng những thông tin về tử vi của năm Tân Sửu, như những ngày xấu/tốt, giờ hoàng đạo... để phù hợp với tử vi của từng người.

Ứng dụng có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS.

Ứng dụng quản lý chi tiêu trong dịp Tết

Tết Nguyên Đán là dịp mà nhiều người có thói quen chi tiêu và mua sắm nhiều hơn so với những ngày bình thường. Do vậy, việc quản lý chi tiêu một cách chi tiết trong dịp Tết là điều cần thiết, để giúp bạn không gặp phải tình trạng "cháy túi" vào những ngày sau Tết.

Money Lover là ứng dụng được ra đời để giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc quản lý tài chính cho cá nhân cũng như cho gia đình, hướng đến việc tiết kiệm và chi tiêu hợp lý... Ứng dụng sẽ giúp người dùng ghi lại những khoản mình đã chi tiết trong dịp Tết để biết được mình đã chi ra bao nhiêu và còn dư ngân sách bao nhiêu cho những ngày tiếp theo.

Ngoài ra, ứng dụng cũng rất hữu ích cho cuộc sống hàng ngày (thay vì chỉ sử dụng trong dịp Tết). Ứng dụng cho phép người dùng ghi lại mọi khoản thu chi được thực hiện, sau đó tổng hợp để giúp họ biết được thói quen tiêu dùng của mình, từ ăn uống, học hành, mua sắm, du lịch và hẹn hò...

Ứng dụng hỗ trợ cả nền tảng Android lẫn iOS.

Ứng dụng tạo video trình diễn ảnh với hiệu ứng đẹp mắt và chuyên nghiệp

This video Một video trình diễn ảnh với hiệu ứng chuyên nghiệp được tạo ra bởi Quik

Tết là dịp để đi thăm họ hàng, người quen và đi du xuân… chắc hẳn bạn sẽ chụp được rất nhiều bức ảnh trong dịp Tết. Vậy làm cách nào để khoe những bức ảnh đẹp này cho mọi người cùng coi mà không cần phải đăng tải hàng chục hay hàng trăm bức ảnh lên mạng xã hội?

Thay vì chia sẻ từng hình ảnh như thông thường, tại sao không tạo ra một video trình diễn ảnh, với nhạc nền và những hiệu ứng chuyển ảnh đẹp mắt và chuyên nghiệp?

Quik là ứng dụng miễn phí cho phép người dùng tạo video trình diễn ảnh, với các hiệu ứng chuyển đổi giữa các hình ảnh đẹp mắt và cực kỳ chuyên nghiệp. Ứng dụng cũng cho phép thêm các bộ lọc màu sắc lên video để giúp đoạn video trở nên sinh động hơn. Ưu điểm của ứng dụng này đó là tự động tạo ra các hiệu ứng chuyển ảnh cũng như thêm nhạc nền cho clip, nên sử dụng rất đơn giản và nhanh chóng.

Không chỉ tạo video từ các hình ảnh, Quik còn cho phép người dùng thêm các hiệu ứng lên những đoạn video đã quay trên smartphone, hoặc có thể lồng ghép giữa các hình ảnh và những đoạn video mà bạn đã quay để tạo nên một video ấn tượng.

Quik có giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt nên rất thuận tiện cho người dùng.

Hiện ứng dụng có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS

(Theo Dân Trí)