Những ứng dụng thú vị nên có trên smartphone để đón chào năm mới 2021

Chỉ còn một ngày nữa, thế giới sẽ bước sang năm 2021. Dưới đây là những ứng dụng hữu ích và thú vị nên có trên smartphone để giúp bạn đón chào năm mới.

Ứng dụng tự động gửi tin nhắn chúc mừng năm mới vào khoảnh khắc giao thừa

Bạn muốn gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho bạn bè, người thân của mình đúng vào khoảnh khắc giao thừa, nhưng lại sợ rằng mình sẽ quên và bỏ qua thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Ứng dụng với tên gọi Do It Later sẽ là trợ thủ đắc lực trong trường hợp này.

Do It Later là ứng dụng miễn phí, cho phép người dùng lên lịch hẹn giờ để smartphone tự động gửi tin nhắn, email, viết status lên Twitter vào một thời điểm đã chọn. Người dùng chỉ cần soạn thảo sẵn nội dung tin nhắn (email), chọn địa chỉ người nhận, sau đó hẹn giờ để ứng dụng tự động thực hiện.

Hiện Do It Later chỉ có phiên bản dành cho Android, bạn đọc có thể tìm và tải ứng dụng trên CH Play. Ứng dụng có giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt nên rất dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng.

Hình nền động pháo hoa đón năm mới 2021 đẹp mắt

Những màn bắn pháo hoa đẹp mắt và đầy màu sắc là một phần không thể thiếu mỗi dịp đón năm mới. Nếu bạn là người yêu thích màu sắc rực rỡ của những màn bắn pháo hoa, New Year Fireworks 2021 là ứng dụng không thể bỏ qua trên smartphone của bạn vào dịp năm mới.

New Year Fireworks 2021 là bộ hình nền động miễn phí dành cho Android, sẽ mang những màn bắn pháo hoa đẹp mắt và đầy màu sắc lên màn hình smartphone. Đặc biệt bộ hình nền động này còn mang đến âm thanh những tiếng pháo nổ rất sinh động và con số 2021 nổi bật hiển thị ngay giữa màn hình, mang lại một không khí thú vị lên màn hình smartphone của người dùng.

Hiện ứng dụng chỉ có phiên bản dành cho Android, bạn đọc có thể tìm và tải ứng dụng trên CH Play.

Sau khi cài đặt ứng dụng, nhấn nút "Open" từ hộp thoại hiện ra, sau đó nhấn nút "Đặt hình nền" để thay đổi hình nền cho smartphone. Bạn có thể chọn để dùng hình nền động này làm hình nền cho màn hình chính hoặc cho cả màn hình khóa trên smartphone.

Để thêm hiệu ứng âm thanh pháo hoa cho hình nền động, bạn kích hoạt ứng dụng New Year Fireworks 2021 đã cài đặt, rồi chọn "Settings". Tại giao diện tìm theo, tìm và kích hoạt mục "Sound".

Bây giờ, màn hình smartphone của bạn sẽ tràn ngập những màn bắn pháo hoa đầy màu sắc, vô cùng rực rỡ và đẹp mắt, cùng với âm thanh tiếng pháo nổ vui tai, chắc hẳn sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng.

This video Hình nền pháo hoa sinh động và đẹp mắt để đón năm mới 2021

Ứng dụng tập luyện thể dục để bảo vệ sức khỏe đón năm mới

Sức khỏe luôn là điều quý giá của mỗi người. Bước sang năm mới 2021, không ít người đặt ra mục tiêu vận động nhiều hơn để giữ gìn sức khỏe và có một cơ thể dẻo dai, tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để đến phòng tập, nhất là với những nhân viên văn phòng.

Thay vì đến phòng tập gym, bạn có thể tập luyện ngay tại nhà vào bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi, với sự giúp đỡ của ứng dụng có tên gọi Home workout - No equipments.

Đây là ứng dụng miễn phí, sẽ biến chiếc smartphone của bạn thành một huấn luyện viên cá nhân để hướng dẫn người dùng những bài tập thể dục đơn giản và hiệu quả mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện theo ngay tại nhà mà không cần phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng tại các phòng tập thể hình.

This video Ứng dụng hướng dẫn tập luyện thể dục ngay tại nhà để giữ gìn sức khỏe

Ưu điểm của ứng dụng đó là sẽ phân chia ra các bài tập theo từng cấp độ từ đơn giản đến nâng cao và chia ra các bài tập ra thành từng nhóm cơ riêng biệt để người dùng có thể dễ dàng lựa chọn các bài tập phù hợp với mục đích của mình, chẳng hạn những bài tập để tăng sức mạnh của phần thân trên, các bài tập để tăng sức mạnh của thân dưới, bài tập để tăng cơ ngực hay cơ tay... Ứng dụng cũng cho phép người dùng đặt ra mục tiêu để tập luyện bằng số buổi tập trong tuần và sẽ theo dõi quá trình tập luyện của người dùng để xem có đáp ứng được mục tiêu đó hay không.

Home workout - No equipments sẽ minh họa bài tập dưới dạng các hình ảnh động, rất đơn giản và dễ hiểu để người dùng có thể thực hiện theo. Ứng dụng cũng hướng dẫn người dùng thực hiện các bước khởi động và giãn cơ trước cũng như sau khi tập luyện để tránh chấn thương trong quá trình tập.

Ứng dụng giúp giảm căng thẳng và giữ cho tinh thần thư giãn

Ngoài sức khỏe về thể chất thì sức khỏe về tinh thần cũng rất quan trọng. Việc có được một tinh thần luôn thư giãn sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, làm việc và học tập hiệu quả hơn. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể giữ cho tinh thần được thư giãn.

Khoa học đã từng chứng minh rằng nếu hít thở đúng cách sẽ giúp giảm căng thẳng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách hít thở sao cho đúng cách và hợp lý.

Calmaria là ứng dụng sẽ hữu ích cho bạn. Đây là ứng dụng miễn phí, sẽ hướng dẫn người dùng cách thức hít/thở theo từng nhịp để giúp giảm căng thẳng và tinh thần được thư giãn.

Hiện ứng dụng có phiên bản dành cho cả Android lẫn iOS, bạn đọc có thể tìm và tải ứng dụng trên CH Play và App Store

Cách dùng của ứng dụng rất đơn giản, bạn chỉ việc nhấn vào biểu tượng hình tròn ở giao diện chính, Calmaria sẽ bắt đầu hướng dẫn người dùng cách hít vào bằng mũi, giữ lại hơi và thở ra bằng miệng. Người dùng cần phải hít, thở theo từng nhịp đúng với khoảng thời gian do ứng dụng cung cấp cho đến khi kết thúc.

Quá trình thử nghiệm cho thấy Calmaria thực sự phát huy tác dụng khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc cần thư giãn tinh thần.

(Theo Dân Trí)