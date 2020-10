Việc phát triển IoT đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng trên toàn cầu và điều này đã kéo theo tỷ lệ các thiết bị được kết nối bị tin tặc xâm nhập ngày càng tăng.

Nokia cảnh báo tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại trên thiết bị IoT tăng gấp đôi so với 2019.

Báo cáo mới nhất của Nokia vừa công bố cho thấy, các thiết bị IoT chiếm 32,72% số thiết bị bị lây nhiễm phần mềm độc hại trên mạng di động, tăng từ 16,17% trong năm 2019. Như vậy, các thiết bị IoT chiếm vị trí thứ 2 về tỷ lệ lây nhiễm chỉ sau hệ điều hành Windows dành cho PC với 38,92%, điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android chiếm vị trí thứ 3 với 26,64%.

Nhà cung cấp thiết bị viễn thông đến từ Phần Lan cho rằng, sự gia tăng đáng báo động về tình trạng lây nhiễm phần mềm độc hại này một mặt do sự yếu kém trong các hoạt động đảm bảo an ninh mạng, mặt khác là do các cuộc tấn công ngày càng tinh vi hơn.

Tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại của các loại thiết bị trong năm 2019 và 2020. (Nguồn: Nokia -10/2020)

Nokia cho biết: “Tỷ lệ thành công trong việc lây nhiễm vào các thiết bị IoT phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hiển thị của thiết bị với mạng Internet. Trong các mạng, nơi thiết bị thường xuyên được gán địa chỉ IP công khai, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ lây nhiễm cho những thiết bị IoT cao. Đối với các mạng sử dụng kỹ thuật NAT - đây là kỹ thuật cho phép chuyển đổi từ một địa chỉ IP này thành một địa chỉ IP khác thì tỷ lệ lây nhiễm sẽ giảm đáng kể”.

Đối với mạng 5G, Nokia đưa ra cảnh báo rằng, vấn đề trở nên tồi tệ hơn rất nhiều khi mạng 5G dự kiến mở ra kiểu truyền thông máy số lượng lớn (Massive machine-type communications - mMTC), tức là số lượng thiết bị có thể truy cập trực tiếp từ Internet sẽ tăng lên. Hơn nữa, về bản chất, mạng 5G có khả năng dễ bị tấn công hơn.

“Những thay đổi sâu rộng đang diễn ra trong hệ sinh thái 5G sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho tác nhân độc hại. Điều này là do trong thực tế khi dịch vụ dựa trên nền tảng đám mây phát triển, cơ sở hạ tầng mạng của các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông (CSP) trở nên dễ tiếp cận hơn với những kẻ tấn công, do đó các CSP trở thành mục tiêu cho tin tặc nhắm vào”, Nokia đưa ra nhận định.

“Sự thành công của mạng 5G không chỉ phụ thuộc vào khả năng đảm bảo mức độ bảo mật và quyền riêng tư cao cho các thuê bao mà còn phải có biện pháp để chống lại những hình thức tấn công khác nhau nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và tính khả dụng của dịch vụ mà các mạng này cung cấp”, Nokia cho biết thêm.

Báo cáo của Nokia chỉ ra rằng, tháng 2 và tháng 3/2020 đã chứng kiến tỷ lệ lây nhiễm trên thiết bị di động trung bình hàng tháng tăng 30% do tin tặc lợi dụng cơn khát thông tin của mọi người về sự lây lan của Covid-19.

Phan Văn Hòa(Theo Telecoms)