One Mount Hack2Hire tạo sân chơi cho lập trình viên phát triển tài năng

One Mount Hack2Hire là cuộc thi Hackathon dành cho sinh viên và kỹ sư có dưới 5 năm kinh nghiệm, đam mê lập trình và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân.

One Mount Hack2Hire tạo sân chơi cho lập trình viên tại Việt Nam.

Ngày 10/9/2022, One Mount cùng đối tác chiến lược Google Cloud, Confluent, Kong và Cloudflare tổ chức One Mount Hack2Hire, giúp lập trình viên không chỉ được thử thách với các bài toán công nghệ, mà còn được chia sẻ chuyên sâu và tạo các kết nối mới với cộng đồng kỹ sư chung đam mê.

Xuất phát từ mong muốn thay đổi cách tiếp cận và phương pháp đánh giá tiềm năng ứng viên công nghệ qua phỏng vấn truyền thống, One Mount đầu tư xây dựng sân chơi “thực chiến” đánh giá toàn diện tư duy phát triển phần mềm, sức sáng tạo và tuyển dụng các ứng viên tài năng cùng xây dựng hệ sinh thái công nghệ đáng tin cậy tại Việt Nam. Người tham gia được thử thách kỹ năng lập trình thông qua các bài toán được thiết kế chuyên biệt cho từng mảng công nghệ, định vị năng lực bản thân trên thị trường CNTT.

One Mount Hack2Hire thu hút 600 lượt đăng ký tham gia với nhóm tuổi phong phú và quy tụ tài năng 3 miền Bắc-Trung-Nam.

Chính thức mở đơn từ ngày 3/8 đến ngày 25/8 theo hình thức thi cá nhân, cuộc thi One Mount Hack2Hire thu hút 600 lượt đăng ký tham gia với nhóm tuổi phong phú và quy tụ tài năng 3 miền Bắc-Trung-Nam. Các thí sinh được được lựa chọn 1 trong 7 track thi đấu tương ứng với ngôn ngữ lập trình sở trường của bản thân như Java, ReactJS, Flutter,.... Với mục tiêu góp phần phát triển năng lực của kỹ sư công nghệ cả nước, cuộc thi One Mount Hack2Hire nhận được sự tham gia từ các trường đại học hàng đầu như Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Công nghệ, Học viện Kỹ thuật mật mã, Đại học Bách Khoa Hà Nội… cùng lan tỏa và thúc đẩy sự năng động, tinh thần cọ sát của sinh viên.

Bước vào vòng 1, toàn bộ 600 thí sinh trải qua phần CV Screening và bài kiểm tra năng lực 60 phút trên thực hiện trực tuyến trên nền tảng Coderbyte. Tại vòng 2 - Offline Hacking Day, 100 kỹ sư lập trình xuất sắc nhất cả nước được mời tham gia phát triển sản phẩm công nghệ thực tế dựa theo các điều kiện, yêu cầu đặt ra bởi One Mount. Với phần thi này, One Mount có thể đánh giá tổng thể về tư duy phát triển sản phẩm, khả năng xử lý vấn đề, tổ chức thiết kế… của các thí sinh và lựa chọn ra những cá nhân xuất sắc nhất.

Giải Đặc biệt đã thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Hải Đăng tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân; Giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Trường Sơn, sinh viên Đại học Công nghệ Hà Nội; Giải Nhì dành cho hai thí sinh Nguyễn Anh Duy tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên và Đinh Thế Hiệp tốt nghiệp Đại học Công nghệ Hà Nội.

Giải Đặc biệt cuộc thi này đã thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Hải Đăng, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân.

One Mount Hack2Hire là một trong những cuộc thi lập trình theo hình thức cá nhân có quy mô và tổng giải thưởng lớn nhất cả nước lên tới 500 triệu đồng, trong đó giải đặc biệt là 1 chiếc Macbook Pro trị giá 65 triệu đồng và nhiều quà tặng công nghệ như iPad, Apple Watch… Cuộc thi không chỉ tôn vinh các tài năng xuất sắc nhất mà còn mở rộng thêm các giải dành cho sinh viên tài năng và nữ lập trình viên.

Ông Andrew Do, Trưởng ban kỹ thuật Google Cloud cho biết: “One Mount Hack2Hire tạo ra cơ hội để các kỹ sư trẻ trải nghiệm cùng nhau, networking với nhau. Các bạn nào may mắn vào One Mount làm việc thì lúc nào cũng được học trong môi trường làm việc hiện đại, được hỗ trợ từ những sản phẩm, công nghệ, giải pháp tốt nhất hiện nay và được dẫn dắt từ những mentor xuất sắc. Từ đó, chúng ta được học tập không ngừng và phát triển nhanh chóng”.

120 thí sinh đến với One Mount Hack2Hire đều là những kỹ sư tài năng, với sự chỉn chu và nghiêm túc. Chỉ sau 6 tiếng thi, nhiều sản phẩm hoàn thiện tới 90-95% với kết quả rất thuyết phục.

“One Mount Hack2Hire đưa ra các đầu bài mở, có tính thực tế cao để các bạn thể hiện năng lực theo suy nghĩ và phương pháp của bản thân tại một sân chơi thực sự "geek", thực sự công nghệ. Cuộc thi cũng giúp chúng tôi tìm ra những nhân sự trẻ tài năng, tham gia xây dựng các sản phẩm công nghệ của One Mount đang phục vụ hàng triệu người dùng tại Việt Nam. One Mount có mô hình đào tạo theo cơ chế cố vấn, các nhân tài công nghệ trong và ngoài nước đã hội tụ tại One Mount là những mentor tốt nhất giúp các tài năng trẻ được phát huy năng lực của mình”, ông Đinh Việt Hưng - Giám đốc Công nghệ và Dữ liệu Tập đoàn One Mount nói.

Thái Khang