Sao Khuê 2021 tiếp tục vinh danh các thương hiệu công nghệ hàng đầu

Năm nay, giải thưởng Sao Khuê đã vinh danh 180 giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc của các thương hiệu CNTT Việt Nam.

Trong đó, nổi bật là những nền tảng công nghệ “Make in Việt Nam" đến từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như FPT, VNPT Technology, NOVAON…

Nắm bắt xu hướng phát triển của ngành công nghệ tại Việt Nam và trên thế giới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ, giải thưởng Sao Khuê 2021 đã được tổ chức với thông điệp: “Thúc đẩy nền tảng giải pháp số – Tiên phong phát triển các hệ sinh thái số”. Đây là sự thay đổi quan trọng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp CNTT tiên phong đầu tư phát triển các nền tảng số kết hợp cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp số nhanh chóng tạo dựng các Hệ sinh thái số cho Việt Nam đặc biệt trong các ngành trọng điểm ưu tiên chuyển đổi số.

Nằm trong top sản phẩm, giải pháp công nghệ đạt giải thưởng Sao Khuê 2021, nhiều "ông lớn" công nghệ như Viettel, FPT, VNPT, NOVAON… đã khẳng định vị thế dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

FPT là doanh nghiệp duy nhất có hai sản phẩm được vinh danh trong Top 10 Sao Khuê 2021 là akaMES - Nền tảng điều phối và quản lý sản xuất theo thời gian thực và akaAT - Sản phẩm kiểm thử tự động. 10 danh hiệu Sao Khuê khác dành cho FPT vinh danh các sản phẩm, giải pháp trong các lĩnh vực chính phủ số, y tế số, doanh nghiệp số/kinh tế số… Với tốc độ tăng trưởng doanh thu chuyển đổi số lên tới 51% năm 2020, Hệ sinh thái Made by FPT được xem là một trong những động lực tăng trưởng mũi nhọn quan trọng của FPT trong dài hạn.

Nền tảng AkaMES của FPT nhận giải Sao Khuê 2021.

VNPT Technology gây ấn tượng với nền tảng chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ONE DX. ONE DX hội tụ nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại của thế giới như kiến trúc dịch vụ nhỏ (microservices), học máy (machine learning) và mã hóa dữ liệu, bảo mật đường truyền SSL. Tại Việt Nam, hiện ONE DX là một trong những nền tảng chuyển đối số SMEs hướng đến mục tiêu kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng cùng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

ONE DX là nền tảng chuyển đổi số của VNPT Technology dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với NOVAON, tập đoàn công nghệ này tiếp tục đóng góp 04 nền tảng hàng đầu trong hệ sinh thái số của mình. Bốn nền tảng của NOVAON được trao giải là: OnMarketer - Nền tảng Marketing Automation giúp tối đa hóa chuyển đổi website và nuôi dưỡng lead tự động; Onfluencer - Nền tảng Influencer Marketing theo CPA đầu tiên; OnSales Caller - Nền tảng tổng đài chăm sóc khách hàng thông minh; OnCustomer - Nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng đa kênh.

Đại diện đội ngũ phát triển nền tảng số của NOVAON nhận giải thưởng Sao Khuê 2021.

Sở hữu đội ngũ phát triển nền tảng có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế số, NOVAON đặt cho mình sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số bằng những nền tảng số “Make in Việt Nam". Từ đó, NOVAON có thể liên tục sáng tạo sản phẩm, giải pháp và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Năm 2021, NOVAON cũng là doanh nghiệp công nghệ duy nhất đạt Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam (FAST500) trong 03 năm liên tiếp.

Phạm Trang