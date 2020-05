Tấn công ransomware vào doanh nghiệp Việt giảm so với trước

Số liệu của Kaspersky cho thấy các cuộc tấn công vào doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) tại Việt Nam giảm so với trước đây.

Báo cáo của Kaspersky cho thấy trong 3 tháng đầu năm 2020, có tổng cộng 269.204 tấn công ransomware vào những doanh nghiệp có quy mô từ 20 - 250 nhân viên ở khu vực Đông Nam Á.

Công ty bảo mật Nga phát hiện có 77.937 cuộc tấn công ransomware vào doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) Việt Nam, giảm so với 217.750 cuộc tấn công ở quý 1/2019. Do đợt tấn công giảm, Việt Nam đứng thứ 14 toàn cầu về số lượng cuộc tấn công, so với vị trí thứ 8 quý cùng kỳ.

Số vụ tấn công ransowmware vào nhóm công ty SMB được ghi nhận.

Trong khu vực Đông Nam Á, số liệu cho thấy Indonesia có số lượng tấn công nhiều nhất, hơn 130 ngàn lượt, đứng thứ 7 toàn cầu. Dù có tiến bộ về thứ bậc, Việt Nam vẫn xếp thứ 2 khu vực về số vụ tấn công ransomware vào các doanh nghiệp SMB, xếp sau đó là Thái Lan.

Số đợt tấn công được tính dựa trên số lượng ransomware mà những sản phẩm bảo mật phát hiện và chặn lại ở các nước.

Ransomware là một loại phần mềm độc hại có mục đích tống tiền người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp. Thông thường, ransomware sẽ yêu cầu tiền chuộc để hoàn tác những thay đổi mà trojan đã thực hiện trên máy tính nạn nhân. Những thay đổi này có thể bao gồm mã hóa dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa của thiết bị, khiến nạn nhân không thể truy cập thông tin như bình thường; chặn truy cập vào hệ thống máy tính của nạn nhân,…

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á, cho biết tổng số lượng tấn công ransomware vào SMB ở Đông Nam Á đang giảm đáng kể, với tổng lượng tấn công trong quý 1 năm 2020 thấp hơn 69% so với cùng kỳ năm 2019.

“Tuy nhiên, các doanh nghiệp không nên chủ quan. Tội phạm mạng có thể hoạt động ít hơn nhưng độ tinh vi chắc chắn sẽ được cải thiện, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tin tặc đang nhắm mục tiêu nhiều hơn vào các doanh nghiệp và tổ chức”, ông Yeo nói.

Hải Đăng