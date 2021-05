Vẫn chưa có nhắn tin mã hóa trên Messenger và Instagram

WhatsApp hiện là ứng dụng nhắn tin duy nhất của Facebook hỗ trợ mã hóa đầu cuối, điều không xảy ra trên các ứng dụng Messenger và Instagram. Và điều này sẽ tiếp tục ít nhất trong năm 2021 này.

Vào năm ngoái, Facebook đã đạt bước tiến quan trọng chính là cho phép người dùng Messenger và Instagram nhắn tin qua lại với nhau, tuy nhiên chúng không thể tương tác với WhatsApp với lý do chính bắt nguồn từ tính năng mã hóa đầu cuối. Với việc Facebook lên kế hoạch hợp nhất ba ứng dụng nhắn tin của mình lại với nhau, nhiều người ắt hẳn sẽ mong chờ Messenger và Instagram sớm hỗ trợ nhắn tin mã hóa đầu cuối. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra ít nhất trong năm nay dựa vào nội dung thông báo gần đây của Facebook.

Trong một bài đăng mới đây, Facebook cho biết: “Hai năm trước, Mark Zuckerberg đã công bố tầm nhìn tập trung vào quyền riêng tư cho mạng xã hội tập trung vào nhắn tin. Nó sẽ được xây dựng dựa trên các nguyên tắc tương tác riêng tư, mã hóa, an toàn, khả năng tương tác và lưu trữ dữ liệu an toàn”. Theo Facebook, họ đã xây dựng một nhóm tập trung vào việc cung cấp tầm nhìn này trên Messenger và đã nói chuyện với mọi người về những gì họ muốn từ ứng dụng trò chuyện của họ. Không có gì ngạc nhiên khi người dùng mong muốn ứng dụng trò chuyện của họ phải ổn định nhưng cũng phải riêng tư và an toàn.

Quyền riêng tư và bảo mật xuất hiện khá nhiều lần trong bài đăng trên blog và Facebook lưu ý rằng họ đã làm việc để kết hợp mã hóa đầu cuối mặc định vào các ứng dụng của mình. Nhưng Facebook khẳng định tính năng mã hóa đầu cuối sẽ chỉ ra mắt sớm nhất vào năm 2022. Công ty giải thích rằng mặc dù họ đã đạt nhiều tiến bộ trong việc phát triển mã hóa đầu cuối cho Messenger và Instagram Direct nhưng đây là một dự án dài hạn, công ty cần đảm bảo một kế hoạch xây dựng các tính năng an toàn và mạnh mẽ trên dịch vụ của mình.

Bài đăng trên blog của Facebook cũng liệt kê các điểm nhấn trong chính sách đối với Messenger, nơi các chủ đề về quyền riêng tư và bảo mật luôn được ưu tiên. Một trong những kết luận mà Facebook rút ra từ các cuộc họp của mình là “mọi người muốn nhắn tin không bị xâm phạm không mong muốn”. Tuy nhiên, hoạt động của công ty dựa trên quảng cáo - vốn là hành vi xâm phạm không mong muốn, vì vậy chưa rõ Facebook sẽ đưa quảng cáo hiển thị ở đâu trong công cụ của mình.

Dĩ nhiên trong trường hợp cần công cụ tin nhắn mã hóa đầu cuối, người dùng vẫn có thể tìm cho mình một tiện ích có sẵn, bao gồm iMessage của Apple và Signal. Các cuộc trò chuyện trên Telegram cũng có thể được bảo vệ mã hóa đầu cuối và Google cũng đang thêm tính năng nhắn tin RCS trên Android.

(Theo VOV)