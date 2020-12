Vượt Facebook, TikTok trở thành ứng dụng được tải nhiều nhất năm 2020

Từ vị trí thứ 4 của năm 2019, TikTok đã 'nhảy cóc' 3 bậc để trở thành ứng dụng di động được tải về nhiều nhất trong năm 2020, trên cả 2 kho ứng dụng của Android và iOS.

Năm 2020 là một năm đầy thăng trầm của ứng TikTok, khi mạng xã hội này luôn đứng trước nguy cơ bị cấm hoạt động tại thị trường Mỹ, nhưng bù lại, năm 2020 cũng là một năm đầy thành công khi TikTok vẫn tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Danh sách top 10 ứng dụng được tải về nhiều nhất và có lượng người dùng thường xuyên nhiều nhất trong năm 2020

Công ty phân tích và nghiên cứu thị trường ứng dụng di động App Annie (Mỹ) vừa công bố danh sách 10 ứng dụng và game được tải về nhiều nhất (tính tổng số lượt tải trên cả nền tảng iOS của Apple và Android của Google) trong năm 2020. TikTok đã vượt qua Facebook để đứng đầu danh sách này, đẩy mạng xã hội lớn nhất hành tinh xuống vị trí thứ 2.

Nguyên do chính giúp TikTok có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2020 là vì sự ảnh hưởng của dịch bệnh đã buộc nhiều quốc gia phải áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, đóng cửa trường học… nhiều người đã lựa chọn TikTok như một hình thức giải trí khi phải ở nhà, góp phần giúp cho ứng dụng này có lượng download tăng đột biến.

TikTok cũng là ứng dụng có lượng người dùng hàng tháng tăng mạnh trong năm 2020, xếp ở vị trí thứ 8 (tăng 5 bậc so với năm 2019). Trong khi đó, Facebook, WhatsApp, Messenger và Instagram (đều là các sản phẩm của Facebook) xếp ở 4 vị trí đầu tiên trong số các ứng dụng có lượng người dùng hàng tháng nhiều nhất thế giới.

Ngoài TikTok, một ứng dụng khác cũng đã phát triển mạnh nhờ sự ảnh hưởng của dịch bệnh, đó là Zoom. Nhờ vào nhu cầu học và làm việc trực tuyến tăng mạnh trong năm 2020, Zoom đã có bước nhảy vọt để trở thành ứng dụng di động được tải nhiều thứ 4 trong năm qua, tăng đến 219 bậc so với thứ hạng năm 2019.

Tuy nhiên, 2021 hứa hẹn là một năm khó khăn của TikTok, khi tương lai của ứng dụng này tại thị trường Mỹ vẫn chưa được xác định và có thể bị cấm sử dụng bất cứ lúc nào hoặc bị chính phủ Mỹ đưa vào "danh sách đen", tương tự như trường hợp của Huawei. Nếu điều này xảy ra, TikTok sẽ gặp không ít khó khăn trong tham vọng lật đổ Facebook trên thị trường mạng xã hội.

Ngoài danh sách các ứng dụng được tải và sử dụng nhiều nhất, App Annie cũng đưa ra một vài số liệu thống kê đáng chú ý về thị trường ứng dụng di động trong năm 2020:

- Tổng số tiền mà người dùng đã chi ra để mua các ứng dụng trên iOS và Android tính từ tháng 1 đến tháng 11/2020 là 112 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Mặc dù nền tảng Android có nhiều người dùng hơn, nền tảng iOS lại có số người dùng "chịu chi" hơn, khi chiếm đến 65% trong tổng số 112 tỷ USD mà người dùng đã chi ra để mua các ứng dụng (kể cả số tiền mua sắm trong ứng dụng).

- Các game thủ là những người chịu chi tiền nhất để mua bản quyền game cũng như các vật dụng trong game. Trong số 112 tỷ USD doanh thu từ ứng dụng, 71% doanh thu đến từ game trên cả 2 nền tảng Android lẫn iOS.

- Tổng cộng đã có 130 tỷ lượt tải ứng dụng trong năm 2020, tăng 10% so với năm 2019.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh, không quá ngạc nhiên khi tổng thời gian dùng các ứng dụng trong năm 2020 đã tăng mạnh so với năm ngoái. Thời gian dùng các ứng dụng phục vụ cho công việc đã tăng 200%, thời gian dùng các ứng dụng stream tăng 40%, thời gian chơi game tăng 35%, thời gian dùng các ứng dụng tài chính và mua sắm tăng 25% và thời gian dùng các ứng dụng liên lạc tăng 20% so với năm 2019.

(Theo FC/App Annie, Dân Trí)