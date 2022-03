Cơ hội để sinh viên xuất sắc ngành công nghệ thực tập tại Viettel trong các dự án chuyển đổi số quốc gia

Viettel công bố triển khai chương trình Thực tập sinh tài năng - Viettel Digital Talent (VDT) 2022. Trong năm thứ hai tổ chức chương trình, Viettel tăng gấp đôi chỉ tiêu tuyển thực tập sinh để tham gia vào các dự án chuyển đổi số quan trọng.

Vòng tuyển sinh của VDT 2022 kéo dài đến hết 31/3/2022 sẽ lựa chọn 135 thực tập sinh xuất sắc nhất thông qua ba bài thi tiếng Anh, IQ và chuyên môn. Ứng viên có thể xem thông tin chi tiết và đăng ký tham gia tại trang chủ của chương trình :https://tuyendung.viettel.vn/VRS_FE/viettel-digital-talent-program.

Chương trình diễn ra trong 6 tháng. Trong 3 tháng đầu tiên, thực tập sinh được đào tạo chuyên sâu và định hướng nghề nghiệp bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đã lựa chọn. Trong 3 tháng còn lại, thực tập sinh trực tiếp tham gia vào dự án thực tế tại các bộ phận chuyên môn của Viettel. Kết thúc chương trình, 25% thực tập sinh xuất sắc nhất sẽ được mời đảm nhận vị trí chính thức tại Viettel với mức lương cạnh tranh.

Các sinh viên sẽ được đồng hành cùng đội ngũ chuyên gia được xếp hạng trên thế giới như chuyên gia về mã độc; chuyên gia bảo mật; chuyên gia trí tuệ nhân tạo; chuyên gia vận hành khai thác mạng lưới toàn cầu.

Tại VDT 2021, 22/70 thực tập sinh đã trực tiếp tham gia vào các dự án trọng điểm của Viettel như triển khai hạ tầng máy chủ riêng Private Cloud, mô hình nhận dạng tiếng nói tiếng Việt, hệ thống trí tuệ nhân tạo Customer Centric AI, sản phẩm giám sát thông tin mạng xã hội Reputa… Kết thúc VDT 2021, 12 thực tập sinh xuất sắc nhất đã được Viettel mời làm việc tại Tập đoàn.

Chủ tịch - Tổng Giám đốc Viettel, ông Tào Đức Thắng cho biết: “Với sứ mệnh Tiên phong, Chủ lực Kiến tạo xã hội số, Viettel có nhu cầu rất lớn về nhân lực chất lượng cao. Là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam, Viettel xây dựng chương trình Viettel Digital Talent để tạo cơ hội cho các bạn trẻ trải nghiệm, cọ xát, đồng hành cùng Viettel tạo ra những thay đổi ý nghĩa, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số Việt Nam.”

Nằm trong chiến lược phát triển nhân lực trẻ lĩnh vực công nghệ nhằm thực hiện sứ mệnh tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số, chương trình Thực tập sinh tài năng (Viettel Digital Talent) là chương trình thường niên do Viettel tổ chức, bắt đầu từ năm 2021.



Đối tượng của chương trình là các bạn sinh viên năm 3, 4, học viên sau đại học có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử Viễn thông, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo, Marketing và các ngành tương đương, có thành tích xuất sắc trong học tập hoặc công việc (GPA tương đương từ 3.0/4.0 trở lên; hoặc đạt giải học sinh giỏi, quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực liên quan; hoặc có thành tích xuất sắc khi tham gia các dự án lớn trong lĩnh vực liên quan).



Chương trình được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu Viettel giúp các tài năng trẻ khai phá tiềm năng và phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực Cloud, Cyber Security, Data Science & AI, Internet of Things, Marketing.

Phương Dung