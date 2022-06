Cổ phiếu Tesla thua xa các công ty xe điện Trung Quốc

Vị trí 'ông vua xe điện' của Tesla đang bị lung lay trước các hãng EV Trung Quốc.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất xe điện của Trung Quốc đang đánh bại ngay cả công ty dẫn đầu ngành công nghiệp toàn cầu là Tesla. Nguyên nhân là bởi họ được hỗ trợ bởi các chính sách khuyến khích tiêu dùng của chính phủ Trung Quốc cũng như lực mua "bắt đáy" của các nhà đầu tư.

Chứng chỉ tiền gửi Mỹ của mỗi công ty gồm Nio Inc., XPeng Inc. và Li Auto Inc. đã tăng ít nhất 64% trong tháng qua, nằm trong số những cổ phiếu Trung Quốc giao dịch tại Mỹ tăng giá hàng đầu. Đợt tăng giá mạnh lần này phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang được cải thiện sau đợt sụt giảm kéo dài một tháng do lo ngại về mức định giá cao của các công ty và vấn đề tắc nghẽn nguồn cung.

Con số kể trên vượt xa mức tăng 17% của cổ phiếu Tesla, với sự khác biệt về triển vọng chính sách của Trung Quốc và Mỹ. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng lo lắng về cách Elon Musk sẽ dùng cổ phiếu Tesla để huy động một phần vốn cho thương vụ thâu tóm Twitter.

Ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc chạm đáy trong thời gian Thượng Hải phong toả, đã không có một chiếc ô tô nào được bán tại thành phố này vào tháng 4 và các nhà máy buộc phải đóng cửa hoặc hoạt động dưới những hạn chế nghiêm trọng. Các nhà chức trách kể từ đó đã công bố một loạt các biện pháp kích thích để hồi sinh lĩnh vực này, bao gồm trợ cấp, hạn ngạch cao hơn cho quyền sở hữu ô tô ở Thượng Hải và Quảng Đông, và có thể gia hạn miễn thuế mua đối với các loại xe năng lượng mới.

Andy Wong, giám đốc quỹ tại LW Asset Management Advisors ở Hồng Kông cho biết: "Có dòng tiền bắt đáy và nắm bắt sự phục hồi của lĩnh vực này". Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn đã bị thu hẹp sau đợt tăng giá gần đây.

Trong khi đó, cổ phiếu của Tesla đã chứng kiến sự biến động lớn và giảm khoảng 36% so với mức cao nhất của quý này vào tháng 4. Việc nhà sản xuất ô tô Mỹ sắp cắt giảm việc làm, sự không chắc chắn về thỏa thuận với Twitter của Musk và những bình luận mới nhất của ông về việc các nhà máy mới ở Đức và Texas thua lỗ đang khiến cổ phiếu công ty chịu sức ép lớn.

Diễn biến thị trường cũng là biểu tượng của triển vọng tăng trưởng và chính sách khác nhau ở Trung Quốc và Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số Nasdaq Golden Dragon của Trung Quốc đã tốt hơn chỉ số Nasdaq gần 18 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, dù cổ phiếu các công ty xe điện của Trung Quốc tăng mạnh như vậy, các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm chất xúc tác có thể duy trì đà tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày của Li Auto ở mức 84, vượt xa mức 70, điều này báo hiệu cho một số nhà đầu tư rằng cổ phiếu đang bị mua quá mức.

Cải thiện việc giao hàng đang có tiến triển tốt khi nền kinh tế Trung Quốc dần hồi phục sau những thiệt hại do các lệnh phong toả Covid-19 gây ra. Li Auto, công ty lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường trong bộ ba hãng xe điện của Trung Quốc, đã giao 11.496 chiếc trong tháng 5, tăng 176% so với tháng 4 và hơn gấp đôi mức của năm ngoái.

(Theo Nhịp Sống Kinh Tế)