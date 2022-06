Có thể xem chất lượng không khí ngay trên Google Maps

Google vừa cập nhật ứng dụng bản đồ Google Maps trên Android và iPhone để hiển thị chất lượng không khí của từng khu vực.

Tuy nhiên, tính năng này hiển chỉ dành cho người dùng Google Maps tại Mỹ. Cụ thể, trong blog ngày 9/6, Google cho biết bản cập nhật được đưa ra vào thời điểm quan trọng tại Mỹ khi nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Khoảng 30 triệu người ở phía Tây Nam chuẩn bị đón nhận các đợt nắng nóng kỷ lục.

Google Maps sẽ hiển thị chất lượng không khí (Air Quality Index), chỉ số cho thấy không khí tốt hay không tại các khu vực, cũng như lời khuyên để chống chọi với thời tiết cực đoan. Dữ liệu đến từ các cơ quan chính phủ như Cơ quan Bảo vệ môi trường hay mạng lưới cảm biến Purple Air.

Chất lượng không khí sẽ hiển thị dưới dạng một lớp (layer) trên Google Maps. Do đó, người dùng chỉ cần bấm vào biểu tượng ở góc dưới cùng bên phải và bổ sung lớp này, tương tự khi muốn xem thông tin các điểm nóng Covid-19.

Nắng nóng tại Mỹ đồng nghĩa với cháy rừng có nguy cơ tăng cao. Để giúp mọi người phòng tránh cháy rừng và trú ẩn an toàn ở những nơi cách xa đám cháy, không bị ảnh hưởng bởi khói, Google bổ sung một lớp cháy rừng vào Maps. Google hi vọng các công cụ mới sẽ giúp những người đang có ý định cắm trại, leo núi hay thực hiện các hoạt động ngoài trời an toàn hơn.

Dù chỉ là các cập nhật nhỏ, chúng lại hữu ích với hàng chục triệu người thường xuyên sử dụng Google Maps. Họ sẽ được tiếp cận các thông tin cần thiết nhanh chóng, đặc biệt quan trọng trong mùa cháy rừng tại Mỹ khi nhiệt độ cao và mọi thứ khó có thể dự báo.

Du Lam (Theo T3)