Cốc Cốc công bố bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Vũ Anh kế nhiệm ông Jean Paul Schmetz đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Cốc Cốc từ ngày 15/3.

Tân CEO Cốc Cốc sinh năm 1977, là người Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học máy tính tại Telecom Paris and the Ecole Polytechnique of Montreal. Ông Nguyễn Vũ Anh còn có bằng MBA tại Insead - một chương trình đào tạo đứng top 3 toàn cầu với trường Stanford và Wharton.

Trước khi gia nhập Cốc Cốc vào năm 2019, ông Nguyễn Vũ Anh đã có kinh nghiệm 21 năm tại nhiều vị trí chủ chốt trong ngành ngân hàng, công nghệ. Trong đó, ông có kinh nghiệm dày dặn về hoạch định chiến lược và phát triển doanh nghiệp.

Tân Tổng giám đốc của Cốc Cốc, ông Nguyễn Vũ Anh

Trước khi được bổ nhiệm làm CEO, ông Nguyễn Vũ Anh từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc chiến lược và Phó Tổng giám đốc tại Cốc Cốc. Trong thời gian này, ông đã vạch ra nhiều chiến lược phát triển phù hợp cho cả mảng kinh doanh và sản phẩm, giúp tối ưu vận hành, dẫn dắt toàn doanh nghiệp vượt qua thử thách, đạt được kết quả khả quan về cả người dùng và doanh thu.

Trên vai trò mới, ông Nguyễn Vũ Anh sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo, hoạch định chiến lược phát triển cho tất cả các hoạt động kinh doanh của Cốc Cốc; tiếp tục phát triển các sản phẩm, tính năng phục vụ cho lợi ích của người Việt. Với những thay đổi từ đội ngũ lãnh đạo, Cốc Cốc kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho Kế hoạch Chuyển đổi số quốc gia, thể hiện vai trò chủ động sáng tạo, thiết kế các sản phẩm công nghệ cao của một công ty công nghệ Make in Vietnam hàng đầu.

Chia sẻ trên cương vị mới, ông Nguyễn Vũ Anh cho hay: "Đây sẽ là những trải nghiệm vô cùng đặc biệt của tôi khi có thể từng bước tạo ra sự tăng trưởng, thay đổi và nâng cao trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và khách hàng. Tôi hi vọng sẽ tiếp tục phát triển Cốc Cốc - sản phẩm công nghệ của người Việt, do người Việt phát triển và dành cho người Việt đạt được nhiều thành công hơn nữa”.

Duy Vũ