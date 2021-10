Phát động chiến dịch tập trung tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho PC-Covid, Sổ Sức khỏe điện tử

Từ kết quả tích cực của chương trình tìm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng phòng chống dịch Covid-19, Bộ TT&TT phát động chiến dịch mới để cộng đồng tiếp tục chung tay bảo vệ các nền tảng, đặc biệt là PC-Covid, Sổ Sức khỏe điện tử.

Chiều ngày 4/10, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng chủ trì chương trình phát động chiến dịch tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng công nghệ qua nền tảng BugRank.

Theo chia sẻ của ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tại sự kiện, từ ngày 25/8, Trung tâm đã công bố Chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng thành viên của Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia (gọi tắt là Trung tâm công nghệ) qua nền tảng BugRank tại địa chỉ bugrank.io/user/NCSC/policy.

Giám đốc Trung tâm NCSC Trần Quang Hưng chia sẻ về kết quả sau 1 tháng triển khai Chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng thành viên của Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia.

BugRank là một nền tảng Bug Bounty nguồn mở và phi lợi nhuận được phát triển bởi VNSecurity Foundation. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể đưa các chương trình của tổ chức mình lên và sẽ được đánh giá, kiểm thử bởi tất cả các Researcher (nhà nghiên cứu, chuyên gia bảo mật...) trên toàn thế giới. Nền tảng này đã được trình bày tại hội thảo HITB Lockdown 2020 và đón nhận được sự quan tâm của cộng đồng, chuyên gia an toàn, an ninh mạng trên thế giới.

Các chuyên gia đều có chung nhận định, với sự phát triển nóng và nhanh chóng của công nghệ như hiện nay, bất kỳ một hệ thống thông tin nào cũng sẽ phải đối mặt với các nguy cơ tấn công mạng.

Do vậy, việc phát hiện sớm và khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật của các ứng dụng, hệ thống sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và các thiệt hại mang lại đối với hệ thống đó. Theo xu hướng này, ngày nay các tổ chức, doanh nghiệp dần lựa chọn hình thức Bug Bounty nhằm tận dụng nguồn lực các chuyên gia an toàn, an ninh mạng trên toàn thế giới để chỉ ra những lỗ hổng sớm nhất trên các hệ thống của mình.

Sau hơn 1 tháng triển khai, Chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng công nghệ phòng chống dịch Covid đã nhận được sự hưởng ứng và chung tay đóng góp của hơn 88 chuyên gia bảo mật.

Việc Trung tâm NCSC tổ chức chương trình cho các nền tảng thành viên của Trung tâm công nghệ thể hiện mong muốn các sản phẩm hỗ trợ phòng chống dịch được đảm bảo an toàn thông tin tốt nhất; đồng thời nhận thức được các nguy cơ mới luôn xuất hiện và có thể sẽ xảy ra với các hệ thống công nghệ đang được triển khai gấp rút để phục vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Sau hơn 1 tháng triển khai, Trung tâm NCSC đã nhận được sự hưởng ứng và chung tay đóng góp của hơn 88 chuyên gia bảo mật. Cụ thể, có hơn 81 báo cáo lỗ hổng, điểm yếu trên các nền tảng được gửi tới Chương trình.

Qua đánh giá, đã có 44 báo cáo lỗ hổng đã được ghi nhận, xác minh là điểm yếu, lỗ hổng bảo mật. Trong đó, có 16 lỗ hổng mức Nghiêm trọng, 4 lỗ hổng mức Cao, 10 lỗ hổng mức Trung bình, 14 lỗ hổng mức Thấp. “Các lỗ hổng đã được gửi tới trực tiếp tới các đơn vị phát triển để khắc phục kịp thời ngay sau khi nhận được thông tin”, đại diện Trung tâm NCSC chia sẻ.

Để ghi nhận những đóng góp và chung tay của các chuyên gia bảo mật trong việc góp phần tăng cường mức độ bảo mật cho các nền tảng thành viên của Trung tâm công nghệ, Trung tâm NCSC đã đại diện cho Bộ TT&TT để trao thưởng và vinh danh cho những chuyên gia có đóng góp và tìm ra lỗ hổng bảo mật được chấp nhận tại các trang bugrank.io/hall-of-fame và tinnhiemmang.vn/vinh-danh

PC-Covid và Sổ Sức khỏe điện tử là những nền tảng công nghệ hỗ trợ chống dịch sẽ được các chuyên gia tập trung tìm kiếm lỗ hổng bảo mật trong chiến dịch mới phát động.

Kết quả tích cực của chương trình cho thấy đây là một mô hình tốt cho việc hoàn thiện các ứng dụng, nền tảng công nghệ phục vụ số đông cũng như các hệ thống khác của Việt Nam trong tương lai.

“Bộ TT&TT phát động một chiến dịch mới với mong muốn các chuyên gia bảo mật tiếp tục chung tay tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng số hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể chiến dịch tập trung vào các nền tảng như PC-Covid, Sổ Sức khỏe điện tử”, đại diện Bộ TT&TT cho biết.

Kể từ khi được thành lập vào đầu tháng 6 đến nay, Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia do 2 Bộ TT&TT và Y tế đồng chủ trì, đã tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển được gần 20 nền tảng và công cụ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, tiêu biểu như: Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19; nền tảng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và quản lý kết quả xét nghiệm; nền tảng hỗ trợ truy vết; nền tảng quản lý cách ly; nền tảng điều phối nguồn lực y tế; nền tảng kết nối người dân với các bác sĩ, nhân viên y tế và hỗ trợ người khó khăn vì dịch...



Mới đây nhất, vào ngày 1/10, Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia đã giới thiệu hệ sinh thái các nền tảng công nghệ phòng chống dịch Covid-19 tới các địa phương trong cả nước. Đặc biệt, tại tọa đàm này, PC-Covid, ứng dụng tổng hợp các tính năng hiện có của các ứng dụng phòng chống dịch như Bluezone, NCOVI, VHD… cũng đã được giới thiệu.



Đại diện Trung tâm công nghệ khẳng định, các nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng dịch đều được đặc biệt chú trọng vấn đề an toàn, bảo mật thông tin. Dữ liệu của các nền tảng liên quan đến sức khỏe của người dân, vì thế yêu cầu tính bảo mật phải cao, phải đảm bảo an toàn dữ liệu.

Vân Anh