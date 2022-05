Công nghệ là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng trong môi trường làm việc kết hợp

Công nghệ là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng trong môi trường làm việc kết hợp (hybrid work). Các tổ chức cần ưu tiên hàng đầu cho bảo mật, làm nền tảng cho nỗ lực số hóa, là cốt lõi trong kiến trúc công nghệ.

Đây là thông điệp được ông Juan Huat Koo, Giám đốc An ninh mạng của Cisco ASEAN đưa ra khi Cisco công bố báo cáo “Người lao động đã sẵn sàng cho mô hình làm việc kết hợp, còn bạn?”

Lợi ích từ mô hình làm việc kết hợp

Theo nghiên cứu của Cisco, 85% người tham gia cho rằng làm việc kết hợp và từ xa giúp nhiều khía cạnh thể chất được cải thiện.

Thời gian làm việc từ xa đã cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho 88% người lao động tại Việt Nam. Lịch làm việc linh hoạt hơn (71%) và thời gian di chuyển giảm đi đáng kể hoặc không phải di chuyển (55%) góp phần cải thiện điều này. 76% số người tham gia khảo sát cho biết tiết kiệm được ít nhất 4 tiếng mỗi tuần khi họ làm việc tại nhà và 31% tiết kiệm được 8 tiếng trở lên mỗi tuần.

Mô hình làm việc kết hợp ngày càng trở nên phổ biến. (Ảnh minh họa: Internet)

89% người lao động Việt Nam cho biết tình hình tài chính được cải thiện với khoản tiết kiệm trung bình 178.093.000 đồng/năm. 93% người được hỏi đánh giá tiết kiệm nhiên liệu và/hoặc chi phí di chuyển thuộc nhóm những khoản tiết kiệm được nhiều nhất; sau đó là giảm chi tiêu vào thực phẩm và giải trí. Hơn 89% tin rằng có thể duy trì những khoản tiết kiệm này trong dài hạn và 82% sẽ cân nhắc tới những khoản tiết kiệm đó khi họ có ý định chuyển việc.

Ngoài ra, 86% người trả lời tin rằng sức khỏe thể chất được cải thiện khi làm việc từ xa. Tương tự, 88% cho biết làm việc kết hợp đã có tác động tích cực tới thói quen ăn uống của họ.

Có tới 91% cho rằng làm việc từ xa giúp củng cố các mối quan hệ gia đình và 61% số người được khảo sát nhận thấy các mối quan hệ với bạn bè trở nên tốt đẹp hơn.

Chìa khóa nào để xây dựng một tương lai làm việc kết hợp thành công?

Với nhận định “Làm việc kết hợp là xu hướng của tương lai”, 76% người lao động tại Việt Nam muốn có sự kết hợp hài hòa giữa mô hình làm việc từ xa và tại văn phòng, so với mô hình làm việc hoàn toàn từ xa (19%) và hoàn toàn tại văn phòng (4%).

Tuy nhiên, các phong cách làm việc khác nhau có thể ảnh hưởng đến sự hòa nhập và gắn kết. Hơn 72% người Việt Nam được hỏi tin rằng hành vi quản lý vi mô ngày càng xuất hiện nhiều khi triển khai làm việc kết hợp và làm việc từ xa. Sự thiếu tin tưởng từ các nhà quản lý rằng nhân viên có thể làm việc hiệu quả là một vấn đề đáng quan ngại.

Công nghệ vẫn là yếu tố quan trọng của mô hình làm việc kết hợp. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia của Cisco cho hay, công nghệ vẫn là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra một tương lai với lực lượng lao động ngày càng đa dạng và phân tán. 81% người được hỏi tin rằng việc thường xuyên gặp các vấn đề về kết nối là trở ngại đối với những người làm việc từ xa. Do đó, 93% cho rằng cơ sở hạ tầng mạng là điều kiện thiết yếu để có trải nghiệm liền mạch khi làm việc tại nhà, khoảng 20% cho biết công ty của họ cần có cơ sở hạ tầng mạng phù hợp.

83% người trả lời tại Việt Nam tin rằng an ninh mạng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo mô hình làm việc kết hợp được triển khai an toàn, 73% cho biết tổ chức của họ đủ năng lực và giao thức phù hợp. Chỉ 72% cho rằng tất cả nhân viên trong công ty hiểu được những rủi ro an ninh mạng liên quan đến làm việc kết hợp và 79% nghĩ rằng các nhà lãnh đạo đã quen với việc ứng phó với rủi ro.

Theo ông, Juan Huat Koo, Giám đốc An ninh mạng của Cisco ASEAN: công nghệ là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng trong môi trường làm việc kết hợp và nó cần được củng cố bởi bảo mật đầu cuối tích hợp. Các tổ chức nên đặt khả năng bảo mật mạnh mẽ là ưu tiên hàng đầu, làm nền tảng cho mọi nỗ lực số hóa và đảm bảo rằng an ninh mạng là cốt lõi trong kiến trúc công nghệ. "Trong bối cảnh ngày càng có nhiều người dùng và thiết bị kết nối vào các ứng dụng của công ty khiến cho bề mặt tấn công bị mở rộng, các tổ chức phải tăng cường bảo mật và xây dựng hàng rào phòng vệ tốt hơn, thông qua việc cho phép truy cập an toàn và bảo vệ người dùng cũng như thiết bị đầu cuối trong hệ thống mạng và đám mây”, ông Juan Huat Koo nói.

Mô hình làm việc kết hợp (sự kết hợp giữa làm việc trực tiếp và trực tuyến) là xu hướng ngày càng phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là sau giai đoạn nền kinh tế nói chung chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19. Báo cáo “Người lao động đã sẵn sàng cho mô hình làm việc kết hợp, còn bạn?” của Cisco được thực hiện thông qua cuộc khảo sát với 28.000 nhân viên từ 27 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

70% người lao động tại Việt Nam tin rằng chất lượng công việc đã được cải thiện. 67% người được hỏi cảm thấy năng suất của họ được nâng cao. Trên hết, 84% người tham gia khảo sát cho biết, dù làm việc từ xa, họ vẫn có thể đảm bảo hiệu quả công việc tốt như khi làm trực tiếp tại văn phòng. Tuy nhiên, chỉ có 37% người lao động Việt Nam cho rằng công ty của họ đã "chuẩn bị kỹ lưỡng" cho một tương lai làm việc kết hợp.

