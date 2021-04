Công nghệ thanh toán tự động của Amazon sẽ khiến hàng ngàn thu ngân siêu thị mất việc

Theo kế hoạch vừa được tiết lộ, Amazon sẽ đưa công nghệ tính tiền tự động vào các siêu thị lớn để thay thế cho nhân viên thu ngân.

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm thay đổi hoàn toàn cách thức mua sắm, động thái của Amazon chắc chắn là một dấu mốc quan trọng. Nhưng công nghệ thanh toán tự động cũng gây ra tranh cãi về nỗ lực của Amazon trong việc loại bỏ nhân viên thu ngân siêu thị và khiến hàng ngàn người mất việc làm.

Hệ thống thanh toán tự động sẽ được triển khai tại các siêu thị của Amazon

Các tài liệu quy hoạch của một siêu thị đang được xây dựng ở Brookfield, Connecticut cho thấy tham vọng của Amazon. Hồ sơ quy hoạch cho thấy siêu thị đang xây dựng này có 12 cổng ra vào, trên trần đều có giá đỡ để lắp đặt dãy camera, hiện chỉ có Amazon Go, cửa hàng tiện lợi do Amazon làm chủ, có thiết bị tương tự.

Khách hàng chỉ cần quẹt điện thoại thông minh tại cửa để bước vào siêu thị mua sắm. Camera, thuật toán phần mềm và cảm biến trên kệ hàng trong siêu thị có thể theo dõi hành vi của khách hàng trong thời gian thực. Khi khách bước ra khỏi siêu thị từ cổng quy định, hệ thống sẽ tự động ngắt dữ liệu hình ảnh.

Có thể thấy Amazon dường như đã giải quyết được một thách thức kỹ thuật lớn, bằng cách phát triển một hệ thống kiểm tra hàng chục người mua sắm cùng một lúc. Loại công nghệ tính tiền tự động này hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của siêu thị lớn, trong khi chi phí phát triển và vận hành sẽ không quá cao. Nếu bước đột phá này thành công, Amazon sẽ bỏ xa đối thủ.

Hiện tại, nhiều đối thủ cạnh tranh của Amazon cũng thử nghiệm các công nghệ dựa trên camera tương tự do một số công ty mới thành lập phát triển. Giám đốc điều hành của các công ty này thừa nhận rằng có thể phải mất một đến hai năm nữa họ mới có thể triển khai hệ thống thanh toán tự động tại siêu thị lớn.

Thu ngân siêu thị là một trong những công việc phổ biến nhất ở Mỹ. Nhưng việc quảng bá công nghệ thanh toán tự động có thể gây ra những lời chỉ trích, cáo buộc Amazon đang cố gắng loại bỏ công việc của nhân viên thu ngân siêu thị. Theo Amazon, công nghệ Just Walk Out này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người mua sắm, thay vì cố tình giảm chi phí lao động.

Giấy phép xây dựng và các báo cáo liên quan cho thấy, sau siêu thị Amazon Fresh đầu tiên ở Nam California, Amazon đã mở 12 siêu thị và có 37 siêu thị Amazon Fresh đang được xây dựng tại Mỹ. Tuy nhiên, ngoại trừ Amazon Fresh ở ngoại ô Chicago và hệ thống cửa hàng tiện lợi Amazon Go, những siêu thị còn lại vẫn chưa áp dụng hệ thống thanh toán tự động.

Thay vào đó, Amazon đã phát triển giỏ hàng thông minh Dash. Khi người mua hàng di chuyển giữa các kệ, cảm biến và camera sẽ ghi lại các mặt hàng đã mua. Loại công nghệ giỏ hàng này không thể đạt được trải nghiệm mua sắm liền mạch như Amazon Go và người mua chỉ có thể sử dụng xe đẩy truyền thống để đưa hàng hóa đến bãi đậu xe.

Trong nhiều năm, Amazon đã nỗ lực để đơn giản hóa hệ thống Just Walk Out nhằm tiết kiệm chi phí hơn, đồng thời thu hút các công ty khác có thể sử dụng công nghệ này. Dù vậy, ngay cả khi chỉ mở cửa hàng tiện lợi nhỏ, Amazon cũng yêu cầu các kỹ sư phát triển công nghệ tính tiền tự động phù hợp với siêu thị có diện tích hơn 3.000m2.

Siêu thị đang được xây dựng ở Connecticut có diện tích khoảng 3.000 mét vuông, bao gồm nhà kho, không gian văn phòng và một khu vực lưu trữ tạm thời để đặt hàng trực tuyến. Khu mua sắm cần được bao phủ bởi camera có diện tích khoảng 2.000m2. Không gian này có diện tích lớn gấp 3 lần so với các siêu thị sử dụng công nghệ Just Walk Out hiện nay, nên giải pháp thanh toán tự động có thể giải quyết bài toán về nhân lực của Amazon.

Năm ngoái, Amazon đã ra mắt hệ thống nhận dạng cho phép người mua hàng “vẫy tay” để thanh toán. Hệ thống có tên gọi Amazon One và được triển khai tại các cửa hàng tiện lợi, hiệu sách… ở khu vực Seattle và đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng sang những nơi khác.

Phong Vũ