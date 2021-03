Công ty mẹ Shopee trước áp lực lợi nhuận

Tập đoàn game và thương mại điện tử Shopee đang tập trung cải thiện khả năng sinh lời sau khi một năm 2020 tăng trưởng chóng mặt nhờ Covid-19.

Nhờ xu hướng làm việc tại nhà do Covid-19, Sea đạt tăng trưởng tích cực. Hôm 2/3, công ty Singapore báo cáo doanh thu 4,37 tỷ USD năm 2020, tăng gấp đôi năm 2019. Tuy nhiên, lỗ ròng chạm mốc 1,61 tỷ USD, cao hơn một năm trước đó (1,46 tỷ USD) vì chi mạnh để giành giật thị phần.

Shopee của Sea phát triển nhanh suốt thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành trên thế giới, trở thành website thương mại điện tử được ghé thăm nhiều nhất tại 6 quốc gia, theo dữ liệu hàng quý của iPrice. Cùng với đó, Sea cũng tăng cường mở rộng bộ phận thanh toán điện tử trong khu vực.

Doanh thu thương mại điện tử của Sea tăng khoảng 160%, đạt 2,16 tỷ USD, song lỗ hoạt động cũng tăng 27%, lên 1,44 tỷ USD. Đối với bộ phận tài chính, doanh thu chỉ đạt 60 triệu USD, còn lỗ là 520 triệu USD. Bộ phận game đóng góp 2,01 tỷ USD doanh thu, tăng 77% so với năm trước, lợi nhuận hoạt động tăng 92%, đạt 1,01 tỷ USD nhờ tựa game di động Free Fire được ưa chuộng.

Trong cuộc họp qua điện thoại cùng ngày, CEO Sea Forrest Li nhận định 2020 là năm cột mốc đối với Sea. Ông cho biết công ty đã giải quyết thành công nhu cầu thay đổi liên tục và phát triển nhanh của khách hàng. Ông dự đoán doanh thu thương mại điện tử năm nay tăng gấp đôi, đạt từ 4,5 đến 4,7 tỷ USD.

Là doanh nghiệp công nghệ Đông Nam Á hiếm hoi niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, Sea thu hút nhiều sự chú ý vào năm ngoái bất chấp khoản lỗ khổng lồ. Các nhà đầu tư – người nhìn thấy tiềm năng trong ngành công nghệ Đông Nam Á – đã đến với Sea. Nhiều người tin Sea có tiềm năng trở thành Alibaba hay Tencent của khu vực trong tương lai.

Năm 2020, cổ phiếu Sea tăng hơn 5 lần, trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất trong số các công ty đại chúng châu Á. Tính đến ngày 1/3, Sea được định giá 126 tỷ USD. Để so sánh, Sony và Uber lần lượt có giá trị vốn hóa thị trường 134 tỷ USD và 100 tỷ USD. Dù vậy, trong tuần qua, do một số yếu tố về lãi suất trái phiếu, cổ phiếu Sea đã giảm hơn 10% so với mức đỉnh ngày 19/2.

Cùng với báo cáo kết quả kinh doanh, Sea thông báo thành lập công ty đầu tư mang tên Sea Capital, phân bổ khoảng 1 tỷ USD cho các khoản đầu tư mới của tập đoàn trong vài năm tới. Sea Capital sẽ tập trung vào “xác định, hợp tác và đầu tư vào các hãng công nghệ có chung tầm nhìn tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dùng và doanh nghiệp nhỏ thông qua công nghệ”, ông Li cho hay.

Đồng thời, một mục tiêu của Sea trong năm 2021 và sau này là tìm ra con đường sinh lời. Từ khi niêm yết năm 2017, công ty chưa báo lãi.

Sea đang mở đường kiếm tiền từ các bộ phận kinh doanh thua lỗ. Theo báo cáo tháng 1 từ DBS Group Holdings, đến cuối quý III/2020, Sea đã tăng phí đối với người bán trên nền tảng thương mại điện tử tại một số thị trường. Chẳng hạn, tại Việt Nam, phí tăng từ 3% đến 5% tùy mặt hàng so với trước đây là 1% đến 2%.

Với mảng tài chính, năm ngoái, Sea thắng giấy phép cung cấp ngân hàng số tại Singapore. Họ cũng mua lại công ty cho vay nhỏ của Indonesia là Bank BKE. Động thái này có thể giúp tập đoàn mang về doanh thu.

Dù vậy, cải thiện khả năng sinh lời không dễ tại thị trường cạnh tranh cao như Đông Nam Á. Hai kỳ lân công nghệ Gojek và Tokopedia đang đàm phán sáp nhập, nếu thành công sẽ tạo ra tập đoàn công nghệ đáng gờm. Siêu ứng dụng Grab cũng là một đối thủ không dễ chơi trong lĩnh vực tài chính. Grab cũng được cấp giấy phép ngân hàng số tại Singapore.

Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia năm 2020, ông Li giảm nhẹ các lo ngại kể trên khi nói rằng công ty không muốn làm hỏng tiềm năng tăng trưởng và có thể có lãi bất kỳ lúc nào chỉ đơn giản bằng cách giảm chi phí tiếp thị.

