Covid-19 càng khiến nhóm Big Tech mạnh hơn

Một ngày sau khi CEO Amazon, Facebook, Apple và Google phải ra điều trần vì quyền lực của mình, bộ tứ công nghệ chứng minh họ ngày càng mạnh hơn trong Covid-19.

Facebook cho biết có hơn 3 tỷ người dùng hàng tháng trên mọi nền tảng trong quý II/2020. Con số này phản ánh “tương tác tăng do mọi người trên thế giới phải ở nhà”. Amazon ghi nhận doanh thu quý đạt 88,9 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2019 và cao hơn 8 tỷ USD so với dự đoán của giới phân tích.

Apple cũng chứng kiến doanh số tăng 11% nhờ tăng trưởng phần cứng và dịch vụ số. CEO Tim Cook gọi đây là “bằng chứng cho thấy vai trò quan trọng của các sản phẩm trong cuộc sống của khách hàng”, ngay cả trong “thời kỳ bất ổn”.

Alphabet, công ty mẹ Google, là ngoại lệ khi lần đầu tiên báo cáo doanh thu giảm vì Covid-19 và suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến bộ phận kinh doanh. Dù vậy, cổ phiếu của hãng vẫn tăng gần 1% trong phiên giao dịch chứng khoán ngoài giờ.

Tăng trưởng mạnh mẽ của 4 đại gia công nghệ càng nổi bật hơn trong bối cảnh phần còn lại của nước Mỹ trên đà suy giảm. Theo Cục Phân tích kinh tế Mỹ, kinh tế Mỹ giảm 32,9% trong thời gian từ tháng 4 tới tháng 6 so với một năm trước, mức giảm tồi tệ nhất từng được ghi nhận.

Trong khi kết quả kinh doanh của Big Tech có thể làm hài lòng nhà đầu tư, nó lại khiến các hãng bị chú ý hơn trong thời điểm nhạy cảm. Một ngày trước đó, thành viên của Tiểu ban Chống độc quyền Hạ viện Mỹ đã “xoay” CEO 4 hãng bằng hàng loạt câu hỏi hóc búa về hành vi cạnh tranh của họ trong các năm qua.

Câu hỏi của nhà lập pháp đụng tới mọi thứ, từ chiến lược thâu tóm đối thủ nhỏ hơn của Facebook cho đến việc Amazon dùng dữ liệu của người bán hàng để làm lợi cho công việc riêng. Những câu hỏi có chủ đích, kết hợp với khó khăn mà một số CEO – như Jeff Bezos của Amazon hay Sundar Pichai của Google – khi trả lời, có thể tạo động lực để nhà lập pháp sửa đổi luật chống độc quyền hiện tại hay thậm chí “giải tán” một số doanh nghiệp.

Chính vì vậy, vài CEO muốn nhấn mạnh điều tốt đẹp mà công ty của mình làm được khi ngày một lớn mạnh hơn. Chẳng hạn, trong báo cáo kinh doanh, Bezos nói rằng Amazon đã tạo ra hơn 175.000 việc làm kể từ tháng 3 và bơm hàng tỷ USD vào nền kinh tế thông qua các dự án đầu tư vốn khác nhau.

Trong cuộc họp hội nghị với nhà phân tích, CEO Apple Tim Cook nhấn mạnh Apple “tập trung vào phát triển miếng bánh, bảo đảm thành công của chúng tôi không chỉ dành cho chúng tôi và mọi thứ làm ra hay xây dựng đều hướng tới tạo cơ hội cho người khác”. Ông cũng nhắc tới tác động của App Store, vốn là chủ đề bị nhà lập pháp để ý. Theo đó, App Store hỗ trợ đặt hàng từ xa cho các nhà hàng, thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ, bảo đảm cơ hội cho các nhà sáng tạo nội dung.

CEO Facebook Mark Zuckerberg tái sử dụng một số câu trả lời trong phiên điều trần khi họp với nhà phân tích. Ông gọi ngành công nghệ là “câu chuyện thành công của người Mỹ” và “sản phẩm chúng tôi xây dựng thay đổi thế giới tốt đẹp hơn, nâng cao đời sống của mọi người”.

“Từ khi Covid-19 xuất hiện, mọi người dùng dịch vụ của chúng tôi để giữ liên lạc với bạn bè, gia đình – những người họ không thể gặp mặt trực tiếp - và duy trì kinh doanh qua mạng ngay cả khi cửa hàng đóng cửa. Đây là thời kỳ rất khó khăn với mọi người khắp thế giới và dịch vụ của chúng tôi trở nên quan trọng hơn bao giờ hết”, Zuckerberg nói.

Du Lam (Theo CNN)