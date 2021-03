Cục ATTT đề nghị TikTok Việt Nam xử lý clip phản cảm trên kênh Thơ Nguyễn

Nhận định các clip có nội dung phản cảm trên kênh TikTok Thơ Nguyễn ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của trẻ em, Cục An toàn thông tin (ATTT) vừa đề nghị TikTok Việt Nam khẩn trương có biện pháp xử lý video, chủ tài khoản kênh này.

Cục An toàn thông tin yêu cầu TikTok tăng cường giải pháp để ngăn chặn hiệu quả hơn nội dung đưa trên mạng, không để lọt những nội dung độc hại với trẻ em, vi phạm thuần phong mỹ tục.

Ngày 14/3, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã xác nhận việc đơn vị này mới gửi văn bản yêu cầu Công ty TNHH công nghệ TikTok Việt Nam khẩn trương có biện pháp xử lý video, chủ tài khoản kênh Thơ Nguyễn.

Cục An toàn thông tin cho hay, thời gian vừa qua, một số kênh truyền thông đã đưa tin về video dùng búp bê “xin vía học giỏi” của kênh TikTok Thơ Nguyễn, trong đó có chứa nội dung phản cảm, mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

“Sự việc này đã gây ra tâm lý tiêu cực tới sự phát triển và nhận thức của trẻ em, khiến nhiều phụ huynh và dư luận xã hội bức xúc”, Cục An toàn thông tin nhấn mạnh.

Cùng với yêu cầu Công ty TikTok Việt Nam nghiêm túc thực hiện yêu cầu trên, Cục An toàn thông tin cũng đề nghị doanh nghiệp này cử đầu mối liên lạc và báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 19/3/2021.

Để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trong năm 2020, Bộ TT&TT đã được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì xây dựng Đề án “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2020-2025”. Cục An toàn thông tin là cơ quan được Bộ TT&TT giao trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo Đề án.

Hiện dự thảo Đề án “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2020 - 2025” đã được Bộ TT&TT trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo Đề án này đã đưa ra những giải pháp cơ bản để giải quyết vấn đề như tạo lập một đầu mối duy nhất trên không gian mạng nhằm tiếp nhận các phản ánh về nội dung xâm hại trẻ em; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn để phát hiện sớm, chủ động chọn lọc và gỡ bỏ nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; đồng thời trang bị bộ kỹ năng số cơ bản cho trẻ em, bao gồm giáo dục nhận thức về môi trường mạng, kỹ năng để trẻ em có thể tự bảo vệ mình, tự nhận diện các nguy cơ trên môi trường mạng và có hành động thích hợp.

Liên quan đến vụ việc YouTuber Thơ Nguyễn đăng clip phản cảm, mê tín dị đoan, như VietNamNet đã thông tin, ngày 11/3, một đơn vị chức năng khác của Bộ TT&TT là Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, Cục đang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ - A03 (Bộ Công an) mời chủ kênh YouTube Thơ Nguyễn lên làm việc. Lý do cuộc làm việc liên quan đến một số clip mà chủ tài khoản này đăng tải trong thời gian gần đây.

Cụ thể, vào các ngày 25/2 và 27/2, chủ tài khoản Thơ Nguyễn đã đăng tải 2 clip có nội dung về búp bê lên mạng xã hội TikTok. Đáng chú ý, ở clip đăng ngày 27/2, Thơ Nguyễn cho biết đã thực hiện video dùng búp bê để “xin vía học giỏi” do “nhận được nhiều yêu cầu của các em nhỏ”. Các clip này sau đó tiếp tục được đăng tải trên kênh YouTube của Thơ Nguyễn và nhận nhiều phản ứng lên án từ phía cộng đồng mạng. Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu TikTok và YouTube gỡ bỏ các clip nói trên.

