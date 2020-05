Cung cấp miễn phí 24 khóa học online về an ninh mạng đến hết năm 2020

Để hỗ trợ các chuyên gia CNTT mở rộng kiến thức và kỹ năng, Fortinet ngày 14/5 đã công bố cho phép người dùng truy cập hoàn toàn miễn phí vào tất cả danh mục 24 khóa đào tạo trực tuyến nâng cao về an ninh mạng trên website của hãng tại địa chỉ: fortinet.com/training.

Theo một nghiên cứu gần đây của ISC2, tổ chức quy tụ các chuyên gia an ninh mạng hàng đầu thế giới, gần hai phần ba các công ty thiếu đội ngũ nhân viên lành nghề cần thiết để duy trì hoạt động bảo mật hiệu quả. Với bề mặt tấn công đang mở rộng nhanh chóng bởi lực lượng lao động phải hoạt động phân tán, các cán bộ CNTT càng cần có những kỹ năng bảo mật sâu rộng, toàn diện hơn bao giờ hết trong nỗ lực bảo vệ tổ chức của họ.

Để duy trì tính liên tục trong kinh doanh, các cán bộ phụ trách CNTT luôn căng thẳng với việc đảm bảo mọi người trong tổ chức của họ được truy cập từ xa một cách an toàn tới các tài nguyên và ứng dụng quan trọng trên mạng công ty.

Các khóa đào tạo trực tuyến nâng cao về an ninh mạng được Fortinet mở cung cấp miễn phí từ nay đến hết năm 2020 gồm nhiều chủ đề như: Secure SD-WAN, bảo mật đám mây công cộng, truy cập an toàn...

“Phần lớn các khóa học là tư liệu chính thức từ chương trình giảng dạy của Học viện đào tạo chuyên gia an ninh mạng Fortinet (NSE). Trước đây, các khóa học này vốn chỉ cung cấp miễn phí cho các đối tác của hãng nhưng giờ được chia sẻ miễn phí cho bất kỳ ai quan tâm để hỗ trợ nhu cầu bảo mật phát sinh do nhiều tổ chức, doanh nghiệp đang phải sử dụng lực lượng lao động phân tán từ xa”, đại diện Fortinet chia sẻ.

Trước đó, vào trung tuần tháng 3/2020, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin đã cho ra mắt trang web http://khonggianmang.vn. Đây là địa chỉ cung cấp một loạt giải pháp kỹ thuật, đồng thời hướng dẫn việc đảm bảo an toàn thông tin khi làm việc từ xa cho các cơ quan, tổ chức và người dùng cá nhân.

Các công cụ được NCSC cung cấp miễn phí trên website http://khonggianmang.vn gồm có: Công cụ kiểm tra địa chỉ IP, Công cụ kiểm tra trang web lừa đảo (Phishing), Công cụ kiểm tra khả năng phòng chống tấn công giả mạo email, Công cụ kiểm tra lộ lọt thông tin cá nhân... Sắp tới, NCSC sẽ tiếp tục cung cấp miễn phí công cụ hỗ trợ kiểm tra tập tin độc hại online.

Ngoài ra, một doanh nghiệp an toàn thông tin cũng đã có ưu đãi, hỗ trợ để giúp các doanh nghiệp đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hệ thống khi bố trí cho người lao động làm việc từ xa.