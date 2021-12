Cùng CMC Telecom “lên mây” 0 đồng với AWS Direct Connect

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm trở thành nhà mạng đầu tiên có kết nối trực tiếp với AWS, CMC Telecom - AWS Advanced Consulting Partner dành tặng ưu đãi trải nghiệm miễn phí dịch vụ AWS Direct Connect khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng từ tháng 12/2021.

AWS Direct Connect là một phần trong giải pháp về Cloud Express, được cung cấp bởi CMC Telecom - giải pháp cung cấp kết nối mạng an toàn và hiệu suất cao giữa các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng của AWS, Google, Microsoft. Sử dụng Direct Connect, doanh nghiệp có thể thiết lập kết nối mạng chuyên dụng nhanh chóng và an toàn đến AWS giúp giảm chi phí mạng, tăng lưu lượng băng thông so với kết nối dựa trên Internet.

Sau 3 năm kể từ khi chính thức “bắt tay” với AWS, CMC Telecom đã giúp nhiều doanh nghiệp “lên mây” thành công - trở thành đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp AWS chất lượng và ổn định tại Việt Nam. Direct Connect đã, đang và tiếp tục là một trong những dịch vụ góp phần tạo nên thương hiệu của CMC Telecom, là một trong những lựa chọn hàng đầu giúp doanh nghiệp “kết nối số” một cách hiệu quả nhất.

Trải nghiệm dịch vụ kết nối cao cấp của AWS với giá 0 đồng

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm là nhà mạng đầu tiên có kết nối trực tiếp với AWS, CMC Telecom dành tặng ưu đãi miễn phí lắp đặt và tặng 2 tháng cước POC dịch vụ AWS Direct Connect cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng từ tháng 12/2021.

CMC Telecom miễn phí lắp đặt và tặng 2 tháng cước POC dịch vụ AWS Direct Connect

“Sự thay đổi về hình thức làm việc và hành vi mua sắm của người tiêu dùng do ảnh hưởng của Covid-19 buộc các doanh nghiệp phải có cái nhìn khác trong việc chuyển đổi số, cụ thể là chuyển đổi hệ thống CNTT lên Cloud nhanh hơn. Giai đoạn này là thời điểm và cũng là cơ hội để doanh nghiệp mạnh dạn thử nghiệm, cho phép mình tiến hành chuyển đổi số nếu muốn tăng trưởng nhanh hậu dịch. Đây cũng là lý do chính cho việc CMC Telecom quyết định miễn phí trải nghiệm dịch vụ AWS Direct Connect lên tới 2 tháng.” – Ông Lê Anh Vũ – Giám đốc sáng tạo của CMC Telecom chia sẻ.

Ông Lê Anh Vũ – Giám đốc sáng tạo của CMC Telecom

Với dịch vụ Cloud Express do CMC Telecom cung cấp, việc kết nối trực tiếp với các dịch vụ đám mây của AWS, Google hay Microsoft có thể đáp ứng mọi yêu cầu mở rộng quy mô trong thời gian ngắn hay bất cứ lúc nào và sử dụng phương pháp thanh toán "Pay as you go" linh hoạt cho doanh nghiệp.

CMC Telecom - Nhà cung cấp dịch vụ AWS Direct Connect hàng đầu tại Việt Nam

Là AWS Advanced Consulting Partner và cũng là AWS Direct Connect Service Delivery Partner, CMC Telecom luôn đặt trọng tâm và không ngừng củng cố các kết nối đến các trung tâm kết nối khu vực của AWS. Bên cạnh kết nối trước đó với AWS tại Equinix SG2 (Singapore), tháng 11/2021, CMC Telecom đã nâng cấp thêm 2 kết nối mới với AWS – DX tại Mega-i (Hong Kong) và tại Global Switch (Singapore).

Với hệ thống hạ tầng trực tiếp đến AWS vừa được mở rộng, CMC Telecom có thể cung cấp kênh truyền AWS Direct Connect cho các khách hàng với cam kết chất lượng dịch vụ lên đến 99.99% và tuân thủ những yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt, khắt khe nhất của “ông lớn” về Cloud này. Các đơn vị có nhu cầu cũng có sự đa dạng hơn trong việc lựa chọn khu vực kết nối tại Singapore và Hong Kong với mức sử dụng băng thông lên đến 10Gbps.

CMC Telecom đã có 3 kết nối trực tiếp đến AWS tại Hong Kong và Singapore

Bên cạnh đó, CMC Telecom cũng đã có kinh nghiệm triển khai AWS Direct Connect với rất nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách hàng có yêu cầu khắt khe của khối tài chính và ngân hàng như Techcombank, PVcombank, HDbank, Lotte Finance… Khi hợp tác, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tin tưởng rằng đang làm việc với một đối tác có chuyên môn cao và đã được chứng minh thành công trong việc cung cấp dịch vụ AWS cho khách hàng.

Làm việc với đội ngũ chuyên môn kỹ thuật cao: Đội ngũ nhân sự CMC Telecom sở hữu gần 400 chứng chỉ kỹ thuật, giải pháp của AWS đảm bảo chuyên môn cao nhất có kiến thức sâu sắc về các tính năng sản phẩm AWS mới nhất và các phương pháp hay nhất.

Tiết kiệm thời gian: Các chuyên gia hàng đầu về dịch vụ AWS của CMC Telecom giúp khách hàng triển khai hiệu quả dựa trên kinh nghiệm và loại bỏ các sự cố không cần thiết bằng cách định cấu hình ngay khi triển khai.

Tiết kiệm chi phí với hiệu quả cao: Cùng với các phương pháp chuyên sâu về dịch vụ AWS cụ thể, CMC Telecom sẽ tư vấn giúp tối đa hóa khoản đầu tư của doanh nghiệp và cung cấp cấu hình dịch vụ tối ưu để có thể tối ưu hóa thời gian truy cập vào các dịch vụ AWS, tiết kiệm chi phí hạ tầng và giảm chi phí vận hành.

An toàn và bảo mật: Trung tâm giám sát SOC trực vận hành 24/7 của CMC Telecom giúp khách hàng chuyển đổi hệ thống CNTT lên nền tảng công nghệ điện toán đám mây của AWS với độ bảo mật cao, nhanh chóng và ổn định.

CMC Telecom là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghệ CMC với 28 năm phát triển. CMC Telecom có giấy phép hạ tầng truyền dẫn với 06 tuyến cáp biển quốc tế, sở hữu 03 Data Center tiêu chuẩn Tier III tại Việt Nam và là doanh nghiệp hạ tầng viễn thông Việt Nam duy nhất có cổ đông nước ngoài, Tập đoàn TIME dotCom Malaysia. Với lợi thế về chủ động đường truyền kết nối toàn cầu và Data Center tiêu chuẩn quốc tế, CMC Telecom hợp tác với AWS đưa đến cho khách hàng các dịch vụ chuyển đổi số chuyên nghiệp, tin cậy và bảo mật cao nhất.

Phương Dung