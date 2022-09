Đã xác thực thông tin hơn 1 triệu thuê bao VinaPhone, Viettel, MobiFone trong dữ liệu dân cư

Theo thông tin từ cơ quan thường trực Đề án 06, từ việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện đã xác thực đúng được thông tin của 555.602 thuê bao VinaPhone, 509.535 thuê bao Viettel và 1.492 thuê bao MobiFone.

Kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác, SIM nặc danh là một nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ TT&TT cùng các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương triển khai.

Tại cuộc họp hồi giữa tháng 6/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá: Những năm qua, các doanh nghiệp viễn thông đã tập trung phát triển, cung cấp thuê bao với tốc độ nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu sở hữu thuê bao của xã hội. Việc tăng trưởng số lượng thuê bao “nóng” với các giải pháp kiểm soát thủ công kéo theo tình trạng lạm dụng các tài khoản SIM rác, SIM nặc danh để lừa đảo, gây rối trật tự xã hội, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân. Bộ Công an, Bộ TT&TT đã có nhiều giải pháp để khắc phục song chưa triệt để.

“Hiện nay, với thực tế nhu cầu dần trở nên bão hòa, CSDL quốc gia về dân cư đã sẵn sàng cho việc kết nối, khai thác để xác thực thông tin, cần thiết phải triển khai các biện pháp rà soát, khắc phục tình trạng lạm dụng SIM rác, SIM nặc danh để quản lý xã hội minh bạch, bảo vệ quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong báo cáo mới nhất về kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Bộ Công an cho biết, đã thực hiện kết nối CSDL quốc gia về dân cư với CSDL thông tin thuê bao di động để xác thực dữ liệu người dùng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác.

Cụ thể, đã tiến hành xác thực thông tin thuê bao với 3 nhà mạng, theo đó xác thực đúng 555.602/1.038.194 thông tin thuê bao của VinaPhone; 509.535/677.877 thông tin thuê bao của Viettel và 1.492/2.552 thông tin thuê bao của MobiFone.

Bộ Công an xác định, trong các tháng cuối năm 2022, sẽ hoàn thành dứt điểm việc kết nối dữ liệu, giải quyết vấn đề SIM rác (Ảnh minh họa: hoangnammobile.com)

Về kết nối CSDL quốc gia về dân cư với các CSDL khác, theo Bộ Công an, CSDL quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với một số CSDL của 11 bộ, ngành và 14 địa phương.

Các bộ, ngành có cơ sở dữ liệu đã kết nối với CSDL quốc gia về dân cư gồm Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT, Bộ KH&ĐT, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ LĐTB&XH, Bộ TN&MT, Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT và Bộ Tư pháp. 14 địa phương đã kết nối là Hà Nội, Yên Bái, Lai Châu, Ninh Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Hải Dương, Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng áp dụng những giải pháp hỗ trợ các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Người cao tuổi xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý hội viên trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư; hỗ trợ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kết nối, xác thực làm sạch dữ liệu; hỗ trợ Bộ Y tế, Hội Phụ nữ Việt Nam đặt hạ tầng thiết bị và quản trị dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, triển khai kết nối các CSDL phục vụ công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống, trong những tháng đầu năm nay, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ TT&TT kiểm tra an ninh, an toàn thông tin hệ thống CNTT của 20 bộ, ngành và 61 tỉnh, thành phố. Đến nay, nhiều bộ, ngành, địa phương đã có hệ thống đáp ứng được yêu cầu về an ninh, an toàn khi kết nối dữ liệu.

Trong các tháng cuối năm 2022, cơ quan thường trực triển khai Đề án 06 xác định 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Trọng tâm là kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về dân cư với các CSDL của Bộ Giao thông vận tải, Bộ LĐTB&XH, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính (CSDL quốc gia về tài chính), Thanh tra Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT đảm bảo đúng tiến độ. Đặc biệt là, hoàn thành dứt điểm việc kết nối dữ liệu, giải quyết vấn đề SIM rác.

Vân Anh