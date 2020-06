Đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh là vấn đề sống còn của doanh nghiệp.

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có tới gần 30% số doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động được không quá 3 tháng, 50% doanh nghiệp chỉ trụ được nửa năm theo khảo sát của VCCI.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết, 82% cho rằng doanh thu năm 2020 của họ sẽ bị sụt giảm so với năm 2019, trong đó 30% doanh nghiệp dự báo có thể tụt giảm tới 30-50% và 22% sẽ tụt giảm trên 50%.

Bên cạnh những tác động dễ nhận thấy của đại dịch như: thiếu nguyên liệu, thị trường đóng băng, nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi…thì vấn đề không thể duy trì được sự liền mạch trong hoạt động kinh doanh cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc giảm doanh thu, thậm chí phá sản của doanh nghiệp.

Bạn không thể dự đoán các thảm họa tiếp theo, nhưng bạn có thể chuẩn bị để vượt qua nó

Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Sẽ có những đại dịch tương tự? Không một ai có thể biết trước, nhưng bạn có thể chuẩn bị.

Theo thống kê, trong đại dịch COVID-19, có tới 90% các công ty hạn chế sự đi lại của nhân viên, 62% các tổ chức tăng cường sử dụng môi trường ảo và làm việc từ xa.

Một trong những vấn đề quan trọng là doanh nghiệp bạn phải vừa đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo năng suất lao động.

Để làm được điều này, vai trò của bộ phận IT trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Họ sẽ là những người tìm ra giải pháp giúp người lao động làm việc mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị với trải nghiệm người dùng tốt nhất. Bên cạnh đó, giải pháp phải có tính ứng dụng cao, không chỉ trong đại dịch, mà còn thúc đẩy sự phát triển/chuyển đổi số của doanh nghiệp trong tương lai.

Giải pháp của Citrix sẽ là tất cả những gì bạn cần

Các doanh nghiệp đang không ngừng mở rộng, hạ tầng mạng ngày càng phức tạp, BYOD (Bring your own device) và Mobility đang là xu hướng, điều này đặt ra các thách thức cho không chỉ IT team, mà cả các nhà quản lý.

Thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp, VietSunshine giới thiệu tới bạn các giải pháp của Citrix – Hãng công nghệ hàng đầu thế giới, không chỉ giúp bạn trong giai đoạn dịch bệnh, đây sẽ là nền tảng làm việc của tương lai.

Với bộ giải pháp không gian làm việc số hoá Digital Work Space của Citrix giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, người dùng có thể truy cập vào từ bất kỳ đâu, bất kỳ thiết bị nào, trong mọi hoàn cảnh đều mang lại một trải nghiệm tuyệt vời nhất và hiệu suất lao động cao nhất. Bên cạnh đó, với công cụ quản lý tâp trung sẽ giúp chi phí cho việc mua sắm, nâng cấp thiết bị, nhân sự cho việc quản lý và cập nhật phần mềm cũng được giảm xuống đáng kể.

Ngoài ra và cũng không kém phần quan trọng, lãnh đạo doanh nghiệp thường khó khăn trong việc lựa chọn giữa sự tiện lợi hay tính bảo mật. Với Citrix, bạn sẽ có được cả hai, vừa đảm bảo có được lợi thế cạnh tranh vừa duy trì được bảo mật và sự tuân thủ.

Liên hệ nhà phân phối VietSunshinechính thức của Citrix tại Việt Nam để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.

Xem thêm về giải pháp của Citrix tại: https://www.vietsunshine.com.vn/product/citrix/

Phương Dung