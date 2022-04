Dân mạng hùa nhau... gỡ bỏ ứng dụng đầu tư chứng khoán

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc khiến tiền của nhà đầu tư liên tục 'bốc hơi', dân mạng đang kêu gọi nhau gỡ ứng dụng đầu tư chứng khoán ra khỏi smartphone để đỡ... xót ruột.

Thị trường chứng khoán tại Việt Nam đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm, khi các chỉ số VN-Index, HNX-Index, UPCoM-Index liên tục giảm trong những ngày qua. Tính riêng trong ngày đầu tuần (18/4), áp lực bán tháo cổ phiếu để cắt lỗ đã khiến 150 mã giảm kịch sàn khi phiên giao dịch kết thúc. Thị trường chìm trong sắc đỏ khi có tới 822 mã giảm giá trên cả 3 sàn.

Việc thị trường chứng khoán "lao dốc" và chìm trong sắc đỏ đã khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại nặng nề.

Thị trường "rực lửa" trong phiên giao dịch ngày đầu tuần khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng (Ảnh chụp màn hình).

Trong các hội, nhóm về đầu tư chứng khoán trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ sự thất vọng với sự ảm đạm của thị trường chứng khoán và thể hiện sự mất niềm tin vào khả năng vực dậy của thị trường. Không ít nhà đầu tư cho biết họ đã mất một số tiền lớn chỉ trong một thời gian ngắn và cảm thấy bế tắc vì không biết làm cách nào để có thể lấy lại được số tiền đã mất.

"Mỗi tháng tích cóp một ít từ tiền lương để đầu tư vào chứng khoán với hy vọng có thêm một ít thu nhập phục vụ cho đời sống. Thời gian đầu cũng thấy khả quan, dù số tiền thu được từ chứng khoán không quá nhiều. Đến lúc đầu tư lớn hơn với hy vọng thu lời được nhiều hơn thì cũng là lúc thị trường xuống dốc, mất nhiều hơn được. Giờ buồn và bế tắc quá mọi người ạ", một nhà đầu tư bày tỏ sự thất vọng vì bị thua lỗ trên một nhóm Facebook.

Bên cạnh việc bán tháo cổ phiếu đang nắm giữ để rút chân ra khỏi thị trường, nhiều nhà đầu tư thậm chí còn kêu gọi nhau gỡ bỏ các ứng dụng về chứng khoán ra khỏi smartphone, như một cách để tránh bị "mất tiền".

Một bức ảnh chế hài hước về tình hình của nhiều nhà đầu tư chứng khoán (Ảnh: Bò và Gấu).

"Đọc báo thấy nhiều chuyên gia bảo mật khuyến cáo nên gỡ bỏ các ứng dụng chứa mã độc hay các ứng dụng lừa đảo… để tránh bị mất tiền oan. Nhưng hình như các chuyên gia quên không nhắc đến các ứng dụng đầu tư chứng khoán, theo tôi đây mới là ứng dụng đang làm cho nhiều người mất tiền nhất hiện nay", một tài khoản Facebook bình luận hài hước về tình trạng mà nhiều nhà đầu tư đang gặp phải.

"Mắt không thấy, tim không đau. Thôi thì cứ đầu tư vào một vài mã chứng khoán an toàn nào đó, rồi gỡ ứng dụng chứng khoán ra khỏi smartphone và quên nó đi, năm sau quay lại kiểm tra, biết đâu nếu gặp may thì không chỉ thu hồi được vốn mà thậm chí còn có cả tiền lời, còn nếu không may thì xem như số mình không hợp để đầu tư chứng khoán, lúc đó xóa luôn tài khoản và các ứng dụng chứng khoán rồi tìm cách khác để đầu tư làm giàu", một người dùng Facebook chia sẻ giải pháp đầy hài hước cho các nhà đầu tư thua lỗ và nhận được sự đồng tình từ nhiều cư dân mạng khác.

Một lời kêu gọi hài hước gỡ bỏ ứng dụng chứng khoán trên smartphone để tránh mất tiền (Ảnh chụp màn hình).