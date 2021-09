Dân Sài Gòn khoe đặt được đồ ăn, thức uống mua trên app sau hơn 2 tháng phải 'nhịn'

Rất nhiều người trẻ khoe mua được trà sữa, cà phê, đồ ăn nhanh tại TP.HCM sau hơn 2 tháng kể từ ngày thành phố tạm dừng dịch vụ mua mang về.

Người dân TP.HCM khắp các quận bắt đầu khoe mua được đồ uống, thức ăn từ những chuỗi nổi tiếng từ vài ngày nay. Trước đó, chỉ khu vực Quận 7 được thuận tiện hơn khi mua những loại thực phẩm này do kiểm soát tốt bệnh dịch, được thành phố thí điểm mở cửa (cùng với Cần Giờ, Củ Chi).

Chị Thảo (Bình Thạnh) khoe trên mạng xã hội cho biết đã đặt được trà sữa Gong cha trên ứng dụng. Trước đó vài ngày khi nghe thành phố cho bán lại nhiều chuỗi cửa hàng, chị chưa đặt được món gì.

Chị Thảo (Bình Thạnh) khoe mua được trà sữa. (Ảnh chụp màn hình)

Tương tự, chị Trâm (Gò Vấp) khoe đặt được cà phê Yên (Quận 1), một quán cà phê Hà Nội đang nổi trong giới trẻ ở TP.HCM. Một người khác ở Tân Phú cũng đặt được cà phê quán này. Thông thường, các quận vùng ven như Gò Vấp, Tân Phú khó đặt đồ ăn hơn do ở xa. Tuy nhiên, shipper đã bắt đầu nhận các cuốc xa như vậy trong vài ngày gần đây.

Trên thực tế, TP.HCM đã cho quán ăn bán mang đi từ hôm 8/9 song quy định “3 tại chỗ” và nhiều lý do khác nhau khiến các cửa hàng chưa thể mở ngay. Bên cạnh đó, nguyên nhân quan trọng nữa là lực lượng shipper khan hiếm không thể đáp ứng được nhu cầu cao từ phía khách hàng.

Một số chuỗi nhà hàng, quán cà phê có tiếng tại TP.HCM cũng mới mở trong vài ngày gần đây. Chẳng hạn, các quán cà phê: Yên, Highlands, The Coffee House, Starbucks, Phúc Long, trà sữa Toco Toco, trà sữa Gong cha, trà sữa Bobapop, trà sữa The Alley... mở lại chưa tới 1 tuần. Các chuỗi đồ ăn như Pizza 4P’s, The Pizza Company, Burger King, McDonald’s, Popeyes, Don Chicken... cũng trong tình trạng tương tự.

Mua được trà sữa mấy ngày này ở Sài Gòn là một kỳ công. (Ảnh chụp màn hình)

Theo ghi nhận, tại nhiều chuỗi lớn chỉ bán hàng cho shipper, không bán cho khách vãng lai. PV ICTnews đã thử mua trực tiếp tại một số chi nhánh Starbucks và The Pizza Company nhưng không được. Một số cửa hàng nhỏ lẻ có bán cho khách ngoài, bên cạnh lực lượng tài xế công nghệ.

Riêng ở Quận 7 do được mở cửa một phần nên nhiều người cho biết có thể tự đi mua tại một số chuỗi lớn.

Sở Công Thương dự kiến cho phép lên tới 92.000 shipper hoạt động tại TP.HCM. Con số thực tế hiện nay khoảng vài chục ngàn tài xế trên đường, do đó việc lưu thông hàng hoá dễ hơn trước. Dù vậy, vẫn xảy ra tình trạng quá tải đơn hàng, nhiều ứng dụng không tìm thấy shipper và giá giao hàng vẫn cao.

Hiện nay, để được mở cửa hàng, các cơ sở tại TP.HCM phải bảo đảm nhân viên đã từng tiêm vắc xin và xét nghiệm nhanh âm tính, cộng với những tiêu chí an toàn khác. Lực lượng shipper cũng được yêu cầu tương tự, đã tiêm phòng Covid-19 và xét nghiệm âm tính 3 ngày/lần.

Dự kiến từ ngày 1/10, thành phố sẽ nới lỏng giãn cách trên toàn địa bàn, cho phép một số hoạt động được mở lại trong điều kiện bảo đảm an toàn.

