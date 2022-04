“Đánh giá an ninh mạng toàn diện cho doanh nghiệp” cùng đội ngũ chuyên gia của FPT Smart Cloud

Ứng dụng công nghệ của Microsoft, FPT Smart Cloud miễn phí triển khai chương trình đánh giá tổng quan sức khỏe bảo mật thông tin cho doanh nghiệp, qua đó định hướng các giải pháp phù hợp với mô hình của từng đơn vị.

Dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chuyển đổi số đã nhanh chóng trở thành xu thế toàn cầu, đặc biệt tác động tới mô hình hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này kéo theo việc gia tăng nguy cơ tấn công mạng. Doanh nghiệp số hóa phần nào tạo cơ hội cho tin tặc khai thác lỗ hổng bảo mật để đánh cắp thông tin, phát tán thông tin sai lệch hoặc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chuyển đổi số đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ càng cho công tác bảo mật thông tin.

Theo thống kê từ Bộ TT&TT, đến cuối tháng 10/2021, có hơn 7.200 cuộc tấn công mạng, trung bình hơn 23 sự cố trên hệ thống thông tin Việt Nam mỗi ngày, tăng 42,13% so với cùng kỳ năm 2020. Các cuộc tấn công mạng có xu hướng ngày càng phức tạp, trong khi đó các giải pháp bảo mật truyền thống không đáp ứng được sự thay đổi này. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị kĩ càng hơn để đảm bảo quá trình chuyển đổi số an toàn.

Doanh nghiệp Việt gặp khó khăn về bảo mật thông tin

Tại Việt Nam, khái niệm đảm bảo an toàn thông tin không còn quá xa lạ, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gặp rào cản, nổi bật là khó khăn về nhân lực. Theo báo cáo thị trường nhân lực ngành Công nghệ thông tin Việt Nam (CNTT) của TopDev, trong năm 2021, Việt Nam cần 450,000 nhân lực CNTT, tuy nhiên tổng số nhân sự chuyên ngành ở Việt Nam thời điểm bấy giờ chỉ có 430,000 đồng nghĩa với việc có khả năng thiếu 20,000 vị trí trong năm 2022.

Điều này dẫn đến tình trạng quá tải, gây khó khăn cho bộ phận chuyên trách của từng doanh nghiệp. Tại một số nơi, doanh nghiệp chỉ có khả năng đảm bảo 1-2 nhân sự CNTT phụ trách hàng trăm máy tính cùng nhiều hệ thống máy móc khác cho toàn đơn vị.

Các doanh nghiệp còn phải đối diện với bài toán làm thế nào để tiếp cận được với những chuyên gia năng lực cao nhằm đưa ra giải pháp bảo mật với chi phí phù hợp, để doanh nghiệp ở mọi giai đoạn phát triển đều có thể sử dụng.

Khó khăn về hạ tầng công nghệ và nhân lực là lý do khiến doanh nghiệp gặp nhiều rào cản về bảo mật thông tin.

Chi phí đầu tư cho an ninh mạng cũng là một trong những khó khăn, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc phải đầu tư lớn về tài chính và nhân lực, trong khi chưa hoàn toàn chắc chắn về hiệu quả, cũng như đối mặt với nguy cơ thất bại, đã tạo rào cản lớn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, để đảm bảo chuyển đổi số hiệu quả, hạ tầng kỹ thuật công nghệ đòi hỏi những tiêu chuẩn nhất định. Trong khi đó, Việt Nam vẫn chưa làm chủ được các công nghệ lõi. Hầu hết các đơn vị vẫn cơ bản sử dụng công nghệ sẵn có trên thế giới, thậm chí là các ứng dụng crack hoặc miễn phí, hoặc những giải pháp rời rạc, thiếu liên kết dẫn đến lỗ hổng về an toàn thông tin.

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bảo mật thông tin trên môi trường số

Trước thực trạng trên, FPT Smart Cloud tiên phong triển khai miễn phí chương trình “Đánh giá an ninh mạng toàn diện cho doanh nghiệp”. Hoạt động này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có quy mô hơn 200 nhân sự hiểu rõ thực trạng bảo mật thông tin, đồng thời tư vấn các giải pháp giúp tối ưu hạ tầng sẵn có tại đơn vị.

FPT Smart Cloud miễn phí giải pháp bảo mật thông tin doanh nghiệp trên môi trường số

Thông qua công cụ đánh giá an ninh mạng hiện đại và quy trình kiểm tra chuẩn quốc tế Microsoft Zero Trust và CIS Control version 8.0, các chuyên gia của FPT sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ “sức khỏe” bảo mật tổng quát và rủi ro an ninh mạng đang phải đối mặt, đồng thời đề xuất những giải pháp tăng cường bảo mật phù hợp trong ngắn hạn và dài hạn.

Không chỉ giải quyết vấn đề chi phí, chương trình cũng giúp doanh nghiệp nhanh chóng giải bài toán nhân sự và công nghệ, từ đó củng cố hệ thống bảo mật chung để an tâm đóng góp các giá trị cho khách hàng và thị trường.

Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 30/5/2022, các đơn vị đừng quên đăng ký ngay để có cơ hội cải thiện sức khỏe số và tăng cường vị thế doanh nghiệp trên hành trình chuyển đối số toàn cầu.

Link đăng ký tham gia chương trình: https://fptsmartcloud.vn/eshOF

FPT Smart Cloud (FCI) – thành viên tập đoàn FPT - là đơn vị cung cấp giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) & Điện toán đám mây (Cloud Computing) hàng đầu tại Việt Nam.



Là đối tác kinh doanh cấp I và đối tác Vàng của Microsoft, FPT Smart Cloud tiên phong giúp doanh nghiệp Việt Nam khai thác và tận dụng tối đa công nghệ điện toán đám mây thông qua các giải pháp, hạ tầng và ứng dụng cao cấp từ Microsoft, tạo đột phá trong hoạt động vận hành doanh nghiệp.

Phương Dung