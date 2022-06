Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh kiểm tra an toàn hệ thống giải quyết thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ kiểm tra an ninh, an toàn thông tin với các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các bộ, ngành, địa phương.