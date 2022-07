Đề nghị truy tố hacker Nhâm Hoàng Khang

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nhâm Hoàng Khang về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 12/7, theo nguồn tin của Zing, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nhâm Hoàng Khang. Ảnh: Facebook nhân vật.

Theo hồ sơ vụ án, Nhâm Hoàng Khang đã đột nhập, nắm các dữ liệu, bằng chứng của trang web cờ bạc rồi quay sang đe dọa, tố cáo các sai phạm đến Cơ quan điều tra. Khang đã buộc chủ nhân trang web sai phạm nói trên phải chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản cho mình. Sau nhiều lần bàn bạc, Khang đồng ý nhận 400 triệu đồng, số tiền này sau đó đã được chuyển.

Tháng 7/2021, C02 phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an xác minh, làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, Công an phát hiện Nhâm Hoàng Khang tống tiền và nhận 400 triệu đồng nói trên.

Nhâm Hoàng Khang được nhiều người biết đến là lập trình viên sống và làm việc tại TP.HCM. Ngoài ra, Khang được cư dân mạng liên tục nhắc đến vì với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện của một nữ đại gia. Sau đó, Facebook của Nhâm Hoàng Khang đã đóng lại.