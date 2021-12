Đề xuất lắp đặt mạng lưới camera giám sát thông minh giao thông tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất xây dựng lắp đặt mạng lưới camera giám sát thông minh giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại các nút giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn chủ trì cuộc họp. (Ảnh: baria-vungtau.gov.vn)

Sáng 24/11, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Công an tỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý, giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội (giai đoạn 1)”.

Dự án là một trong 12 nhiệm vụ, dự án thành phần của "Đề án Phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030" theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống thông tin quản lý, điều hành về giao thông và an ninh trật tự; tăng cường năng lực thông tin liên lạc hỗ trợ công tác chỉ huy điều hành. Trong đó, đề xuất xây dựng lắp đặt mạng lưới camera giám sát thông minh giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại các nút giao thông, gồm: 268 nút tại thành phố Bà Rịa, 106 nút ở thành phố Vũng Tàu và 24 điểm đo tốc độ; kết nối, tích hợp dữ liệu từ mạng lưới toàn bộ các camera an ninh hiện có tại các phường, tổ dân phố, cơ quan tổ chức đã đầu tư, gồm: 8 phường và 3 xã tại thành phố Bà Rịa 16 phường và 1 xã tại thành phố Vũng Tàu.

Đồng thời, bổ sung mở rộng hệ thống ghi hình và xử lý hình ảnh thông minh từ mạng lưới hệ thống giám sát điều hành giao thông Quốc lộ 51, 55, 56 đã đầu tư trong dự án Hệ thống giao thông thông minh giám sát bằng camera trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh làm chủ đầu tư, đảm bảo kết nối dữ liệu từ thiết bị hiện trường đến Trung tâm chỉ huy thống nhất để phân tích, xử lý phục vụ công tác nghiệp vụ; kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng, thẩm quyền.

Hải Lam