Di chuyển bằng xe công nghệ: Cẩn thận không bao giờ thừa

Gojek vừa cho ra mắt dịch vụ gọi xe công nghệ 7 chỗ GoCar XL Protect mang lại giải pháp di chuyển an toàn, thuận tiện cho người dùng khi di chuyển theo nhóm.

Cẩn trọng khi di chuyển

Khác với giai đoạn khởi phát khi Covid-19 gây nhiều lo lắng và bất an cho tất cả mọi người, hiện nay cộng đồng đã thích nghi với bối cảnh sống chung với dịch bệnh, các hoạt động xã hội như đi học, đi làm, gặp gỡ bạn bè, vui chơi giải trí cũng đã trở lại nhịp bình thường. Thế nhưng, yếu tố an toàn sức khỏe vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người dùng.

Anh Bảo Quân (Quận 11, TP.HCM) cho biết cẩn thận không bao giờ thừa. “Gia đình tôi đã từng bị nhiễm chủng Delta từ tháng 11 và bị hành “lên bờ xuống ruộng” với đủ các triệu chứng. Sau đó, cả nhà đều đi khám hậu Covid và phải tích cực bồi bổ sức khỏe liên tục mới tạm ổn. Dù tình hình dịch bệnh hiện tại đã không còn căng thẳng nhưng tâm lý giữ an toàn sức khỏe vẫn được mọi người trong gia đình vô cùng quan tâm. Do đó, khi tham gia vào các hoạt động giao thông công cộng, tôi luôn chủ động phòng dịch bằng cách ưu tiên lựa chọn những phương tiện có các biện pháp bảo vệ an toàn”.

Bạn Linh Chi (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đồng quan điểm trên: “Mình cực mê đi đây đi đó nhưng vì Covid-19 mà đành bó gối ở nhà hơn năm qua. Giờ tình hình cũng ổn hơn rồi nên mình đã bắt đầu thực hiện các kế hoạch du lịch cùng bạn bè đã đặt ra trước đó, tuy nhiên mình vẫn rất cẩn thận khi lựa chọn các hình thức di chuyển, dù gì thì vẫn phải ưu tiên yếu tố an toàn sức khỏe”. Để tránh bị lây nhiễm chéo, Linh Chi luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay mọi lúc trước và sau khi lên xe.

Nắm bắt nhu cầu sử dụng xe công nghệ có sức chứa lớn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của hành khách trong giai đoạn bình thường mới, Gojek Việt Nam đã cho ra mắt dịch vụ gọi xe công nghệ 7 chỗ GoCar XL Protect tại TP.HCM và Hà Nội. Đây là giải pháp di chuyển an toàn và thuận tiện cho những người đi theo nhóm đông hoặc mang theo nhiều hành lý.

Dòng xe GoCar XL Protect hiện là sản phẩm xe công nghệ 7 chỗ duy nhất được trang bị bộ tiêu chuẩn chống khuẩn 3 lớp nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách và tài xế, bao gồm: Tài xế được chích đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19, máy lọc không khí có khả năng vô hiệu hóa 99.4% virus và vi khuẩn trên xe và bộ sản phẩm chống khuẩn trong xe, bao gồm dung dịch rửa tay, khăn giấy cồn...

GoCar XL Protect mang tới lựa chọn di chuyển an toàn, tiện lợi cho người dùng

Thanh toán không tiếp xúc

Chị Mỹ Linh (Quận 2, TP.HCM) lại chia sẻ một khía cạnh khác để giữ an toàn. Kế hoạch đám cưới của chị đã bị hoãn suốt một năm vì bùng dịch. Tháng 6 này sẽ là ngày vui của chị. “Để cho mọi việc suôn sẻ, tôi luôn dặn gia đình hai bên giữ an toàn hết mức có thể. Việc chuẩn bị cho đám cưới có rất nhiều công đoạn cần gặp gỡ, tiếp xúc, thanh toán… Tất cả mọi chi tiêu từ lớn đến nhỏ tôi đều ưu tiên dùng thanh toán không tiền mặt, từ đặt tiệc, may trang phục đến trang trí, đặc biệt là khi đi lại ngoài đường… Thời gian này tôi phải di chuyển liên tục và vận chuyển nhiều đồ đạc nên việc sử dụng các dịch vụ gọi xe công nghệ có thanh toán thẻ hoặc ví điện tử như GoRide, GoCar của Gojek cũng được tôi tận dụng triệt để cho cả mình và gia đình”.

Mới đây người dùng của Gojek đã có thể lựa chọn thanh toán qua ví điện tử MoMo bên cạnh thanh toán thẻ, tiền mặt khi sử dụng các dịch vụ

Trong bối cảnh "sống chung an toàn, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh" như hiện nay, việc bảo vệ bản thân từ chính những điều nhỏ nhất này sẽ là cách giúp bạn khoẻ mạnh về thể chất và tinh thần.

Phạm Trang