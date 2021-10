Thêm hãng taxi công nghệ hoạt động trở lại tại TP.HCM

Dịch vụ xe công nghệ 4 bánh becar đã lăn bánh trở lại sau một thời gian tạm ngưng. Như vậy đến nay, đã có hai hãng taxi công nghệ mở lại dịch vụ.

Người dùng tại TP.HCM đã có thể đặt xe trên ứng dụng be từ sáng nay, 12/10. Theo be, dịch vụ này tuân thủ toàn bộ các tiêu chí an toàn áp dụng cho hoạt động vận chuyển hành khách đường bộ theo yêu cầu của Sở GTVT TP.HCM.

Theo đó, các chuyến xe beCar đều được phục vụ bởi các tài xế tuân thủ nguyên tắc 5K, đã tiêm phòng vắc xin đủ liệu trình và có xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Tài xế phải vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi chuyến xe. Ảnh: be

Các xe beCar được trang bị nước sát khuẩn và màn ngăn hạn chế lây nhiễm; tài xế phải vệ sinh khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến xe. Kính xe sẽ được mở trong quá trình hoạt động, hoặc bật máy lạnh trên 26 độ C. Đồng thời, mỗi xe chỉ vận chuyển tối đa 50% sức chứa.

Ứng dụng gọi xe này cũng khuyến khích khách hàng thanh toán không tiền mặt qua Ngân hàng số Cake. Ngoài ra, hãng cũng chấp nhận thanh toán không tiền mặt qua đa dạng hình thức như thẻ thanh toán quốc tế, các ví điện tử MoMo, ZaloPay, SmartPay, TrueMoney… nhằm đảm bảo an toàn cho tài xế và hành khách đi xe.

Trước đó, những chiếc taxi công nghệ đầu tiên của Grab đã hoạt động trở lại tại TP.HCM hôm 7/10, sau một thời gian dài gián đoạn dịch vụ.

Các hãng taxi công nghệ được phép mở lại dịch vụ nhưng hoạt động tối đa không vượt quá 10% số xe quản lý. Các tài xế được phép hoạt động phải đăng ký với Sở GTVT và được cấp mã trên hệ thống. Theo quy định, xe không được phục vụ quá 50% sức chứa. Do đó, xe 4 chỗ sẽ chỉ chở 1 hành khách, xe 7 chỗ chỉ chở 2 hành khách.

Để giữ chân các tài xế hoạt động trong mùa dịch, các ứng dụng hiện nay đều đưa ra các chính sách để hỗ trợ đảm bảo thu nhập. Chẳng hạn, trong tuần đầu tiên hoạt động trở lại, tài xế becar sẽ nhận được 1 triệu đồng hỗ trợ khi có khoảng thời gian trực tuyến để nhận cuốc đạt tổng 48 giờ; 1.000 tài beCar đầu tiên tại TP.HCM tiếp tục được hỗ trợ thêm từ 100 -150.000 đồng nếu có từ 3 chuyến xe thành công, song song với chương trình thưởng lên tới 7% cước phí chuyến xe.

Trong khi đó, Grab cũng thưởng 400.000 đồng cho các tài xế hoàn thành đủ số lượng chuyến xe theo quy định, tỷ lệ nhận chuyến trong tuần từ 90%, tỷ lệ hủy chuyến trong tuần dưới 15%.

Đại diện be cho biết, các chương trình này nhằm hỗ trợ tài xế đảm bảo thu nhập sau dịch, trong bối cảnh nhu cầu thị trường chưa cao, cũng như động viên các bác tài sẵn sàng hoạt động, phục vụ nhu cầu di chuyển thiết yếu của người dân.

Duy Vũ