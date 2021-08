Điểm tin công nghệ tuần qua: Cước viễn thông giảm trong mùa dịch, Bitcoin 'hồi sinh'

Tuần qua người dùng công nghệ được đón nhận khá nhiều thông tin tích cực, ví dụ như cước viễn thông được giảm trong mùa dịch Covid-19, hay việc TikTok thử nghiệm Stories và danh thủ Messi ra mắt tranh NFT...

Tăng data, giảm cước viễn thông trong mùa dịch

Ngày 2/8/2021, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ Công bố gói hỗ trợ của các doanh nghiệp viễn thông chung tay cùng nhân dân vượt qua đại dịch Covid-19. Các doanh nghiệp viễn thông Viettel, VNPT, MobiFone, CMC, FPT, Vietnamobile, SCTV đã công bố gói hỗ trợ lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ này sẽ được triển khai từ ngày 5/8/2021 và kéo dài trong 3 tháng.

Trong đó, các doanh nghiệp tiếp tục tăng hai lần băng thông cho dịch vụ Internet cáp quang với giá không đổi nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến tại nhà; đồng thời tặng thêm 50% dung lượng data cho tất cả các gói cước mà khách hàng đang sử dụng hoặc đăng ký mới với giá không đổi.

Các doanh nghiệp cũng giảm giá 50% đối với những gói cước data VX3, VX7; gói VX3 (6GB trong 3 ngày) giảm từ 20.000 đồng còn 10.000 đồng, gói VX7 (10GB trong 7 ngày) giảm từ 35.000 đồng còn 20.000 đồng. Đồng thời các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 từ việc trích 5.000 đồng với mỗi gói cước VX3/VX7 được đăng ký hoặc gia hạn thành công...

Người dân tiếp tục được truy nhập tốc độ cao đến các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, ứng dụng Bluezone; được miễn phí cước thoại đến các đường dây nóng phòng, chống Covid-19… Đối với người dùng ở các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, các doanh nghiệp tặng 50 phút gọi nội mạng.

Bitcoin trên đà "hồi sinh"

Kể từ tháng 5 năm nay, Bitcoin đã có một đợt lao dốc khá mạnh và nhiều lần thủng vùng hỗ trợ cứng. Tuy nhiên, thị trường tiền số bắt đầu ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ. Kết quả là Bitcoin đã tiến đến ngưỡng 43.000 USD (7%) trong sáng ngày 7/8, mức cao nhất kể từ đợt suy giảm tháng 5 đến nay.

Đà tăng này đã kéo theo sắc xanh nhuộm kín thị trường tiền ảo với các đồng Ethereum (5%), Binance Coin (4%), ADA (5%), XRP (4%) tăng giá mạnh không kém. Toàn thị trường tiền ảo đã thiết lập mức vốn hóa mới 1.760 tỷ USD, tăng 6% so với một ngày trước đó.

Nếu tiếp tục giữ được vùng 42.000 USD trong thời gian tới, ngưỡng kháng cự mới của Bitcoin rất có thể sẽ là vùng 50.000 - 55.000 USD.

Rò rỉ mã nguồn phần mềm Bkav

Ngày 4/8, một tài khoản mới lập có tên chunx**g đã đăng tải trên R***forums - một diễn đàn cho giới hacker - với nội dung rao bán dữ liệu liên quan đến mã nguồn các sản phẩm được cho là của Tập đoàn Bkav. “Tôi đã xâm nhập vào máy chủ của họ và có thể kết xuất mã nguồn của các sản phẩm, bao gồm cả mã nguồn của BKAV Pro”, tài khoản này đăng tải.

Tài khoản đã đăng tải thông tin của 21 file dữ liệu dưới dạng ảnh. Các tập dữ liệu đều ghi tên Bkav. Chủ tài khoản cũng để lại một địa chỉ email liên hệ. Không giống như các vụ rao bán dữ liệu trước đó, tài khoản này chỉ đưa thông tin được lưu dưới dạng ảnh và không có thông tin dữ liệu rò rỉ nào được đăng tải.

Đến ngày 6/8, Bkav đã thông tin về vụ việc thông qua diễn đàn an ninh mạng Việt Nam WhiteHat.vn. Theo đó, Bkav xác nhận, đó là mã nguồn cũ của một số module thành phần phần mềm Bkav, các dữ liệu bị rò rỉ cách đây hơn một năm từ nhân viên cũ đã nghỉ việc. Dù vậy Bkav khẳng định, những module thành phần cũ không gây ảnh hưởng tới khách hàng.

Hiện tại, bài đăng rao bán dữ liệu được cho là mã nguồn phần mềm diệt virus của Bkav trên diễn đàn R***forums đã bị xóa.

TikTok "bắt chước" Facebook Stories

Stories là tính năng đăng tải câu chuyện của người dùng trên một khung cửa sổ riêng và nó chỉ tồn tại sau 24 giờ. Ban đầu Stories được Snapchat sáng tạo ra vào năm 2016, sau đó tính năng này đã bị các đối thủ như Facebook hay Linkedin vay mượn sử dụng rất thành công.

Giờ đây đến lượt mạng xã hội đang lên TikTok bắt chước theo. Theo hình ảnh được chụp bởi chuyên gia mạng xã hội người Anh Matt Navarra, TikTok dường như đang tiến hành thử nghiệm tính năng mới mang tên TikTok Stories cho một nhóm nhỏ người dùng bên ngoài nước Mỹ.

Tính năng này hoạt động tương tự như Stories của các đối thủ. Theo đó, người dùng TikTok có thể chia sẻ câu chuyện của họ và nội dung này sẽ bị xóa sau 24 giờ. Những người dùng khác có thể tương tác bằng cách để lại bình luận ở mỗi câu chuyện.

Messi để lại dấu ấn qua tranh số NFT

NFT (Non-fungible tokens) là định dạng lưu trữ các tác phẩm nghệ thuật trên chuỗi khối (blockchain). Thời gian gần đây, ngày càng nhiều người nổi tiếng bước chân vào thế giới NFT. Người mới nhất gia nhập câu lạc bộ này là danh thủ bóng đá Lionel Messi.

Tranh NFT của Messi là bộ sưu tập gồm ‘Man from the Future’, ‘Worth the Weight’ và ‘The King Piece’ đến từ nghệ sĩ BossLogic, cùng một bộ sưu tập chưa được tiết lộ đến từ nhà sáng tạo Impossible Brief. Tất cả sẽ được bán trên chợ số Ethernity vào 20/8 tới đây.

Trước Messi, tay đấm huyền thoại Muhammad Ali và vua bóng đá Pele cũng đã có các bộ sưu tập của riêng mình trên Ethernity.

Tuần qua, giới hâm mộ bóng đá nhắc đến Messi chủ yếu vì câu chuyện danh thủ này phải rời Barcelona. Nhưng không loại trừ khả năng vì thế những bức tranh NFT của Messi càng trở nên đắt giá.

Lần đầu tiên phim được bán vé công chiếu trên Facebook

Theo trang tin Axios, bộ phim tài liệu “The Outsider” sẽ là bộ phim đầu tiên được công chiếu trên nền tảng Facebook. Bộ phim sẽ được bán vé cho người dùng xem qua Facebook Live. Đây là bộ phim tài liệu gây tranh cãi, khám phá quá trình xây dựng Bảo tàng 11/9 tại thành phố New York, Mỹ.

“The Outsider” sẽ được livestream độc quyền trên Facebook với giá 3,99 USD vào ngày 19/8, dành cho người xem tại hơn 100 quốc gia. Khoảng thời gian công chiếu kéo dài 12 tiếng.

Theo đạo diễn phim “The Outsider”, Steven Rosenbaum, trước đây họ phải tìm kiếm một nhà phân phối quốc tế để thực hiện chiếu rạp hay phát sóng truyền hình. Nếu không có Facebook, những thị trường nhỏ và vừa không bao giờ có thể xem phim.

Chủ tịch nhà phát hành game hàng đầu từ chức vì bê bối

Theo thông báo trong tuần qua từ nhà phát hành game Activision Blizzard, chủ tịch công ty con Blizzard Entertainment là J. Allen Brack đã quyết định từ chức.

Động thái của Brack đến sau vụ kiện hồi tháng 7 được nộp lên Cục Nhà ở và Công bằng công việc California (DFEH), cáo buộc Blizzard dung dưỡng văn hóa quấy rối tình dục và phân biệt đối xử.

Đây là sự kiện chấn động thế giới game khi Blizzard từng phát triển ra những tựa game nổi tiếng như Warcraft, StarCraft, Diablo.

Anh Hào