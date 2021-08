Điểm tin công nghệ tuần qua: phimmoi.net 'sa lưới', hàng loạt tài khoản Facebook bị khóa

Điểm nóng trong làng công nghệ tuần qua bao gồm vụ khởi tố phimmoi.net vi phạm bản quyền, chuyện hàng loạt tài khoản Facebook bị khóa, hay sự cố nhà mạng T-Mobile bị hack.

Xe công nghệ hỗ trợ y tế trong mùa dịch

Từ ngày 20/8, Grab Việt Nam bắt đầu triển khai 100 xe GrabCar Y tế nhằm chuyên chở miễn phí nhân viên y tế (bác sĩ, y tá, điều dưỡng, đội ngũ phục vụ …) từ bệnh viện về nhà, chở bệnh nhân Covid-19 đã điều trị khỏi bệnh, được phép xuất viện về nơi cư trú và thực hiện một số yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng.

Trong giai đoạn đầu từ 20/8 - 15/9, theo hướng dẫn của Sở GTVT và Sở Y tế TP.HCM, đội xe GrabCar Y tế hoạt động từ 6h đến 18h hằng ngày, phục vụ miễn phí các điểm đón nằm trong khu vực thành phố Thủ Đức và quận 7. Nhân viên y tế và bệnh nhân có giấy xuất viện sẽ thao tác đặt xe GrabCar Y tế trên ứng dụng Grab, hoặc sử dụng tính năng GrabNow để nhanh chóng kết nối trực tiếp với tài xế.

Trong khi đó, Gojek Việt Nam cũng vừa công bố hoạt động đầu tiên của dịch vụ mới GoCar tại TP.HCM là chuyên chở đội ngũ y tế. Một đội gồm 50 xe GoCar đã được cấp phép để phục vụ riêng các y, bác sĩ và nhân viên y tế đi đến ba Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC).

Hầu hết các xe ô tô chuyên chở của Grab hay Gojek đề phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch khi di chuyển. Theo đó, các tài xế sẽ xét nghiệm PCR trước khi di chuyển và định kỳ hàng tuần, trang bị bảo hộ y tế phòng dịch và quy tắc 5K, được ưu tiên tiêm vắc xin.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, tài xế của cả Grab và Gojek đều được tập trung lưu trú tại các khách sạn đến cuối tháng 9, khi chương trình kết thúc. Hoạt động vận chuyển đội ngũ y tế hoàn toàn miễn phí và kinh phí vận hành do các doanh nghiệp vận hành ứng dụng chi trả.

Trước đó, ứng dụng gọi xe be cũng đã hỗ trợ cho lực lượng y tế tại Hà Nội. Theo đó, khoảng 30 chiếc xe của be Group đăng ký tham gia hỗ trợ cho các hoạt động của Sở Y tế trên địa bàn Thành phố và đã được cơ quan chức năng chấp thuận.

Khởi tố website phimmoi.net vi phạm bản quyền

Tuần qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự và đang tiến hành điều tra vụ án xâm phạm quyền tác giả liên quan đến website www.phimmoi.net. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2014, một người ngụ tại tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu xây dựng phát triển website chiếu phim trực tuyến miễn phí này.

Để phục vụ điều tra xử lý vụ án hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo đề nghị bên bị hại là các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện chủ thể quyền đến trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Trước đó vào cuối tháng 6/2020, nhiều website phim lậu như dongphim, motphim, vtv16 đã bị chặn tại Việt Nam. Kể từ thời điểm đó, người dùng tại Việt Nam đã không còn có thể truy cập vào các trang web này.

Hàng loạt tài khoản Facebook bị khóa

Vào tối ngày 17/8, Facebook đã tạm ngưng tài khoản của rất nhiều người dùng tại Việt Nam, với lý do họ đã chia sẻ một clip có nội dung “nhạy cảm” liên quan đến trẻ em. Theo những người làm các dịch vụ trên Facebook tại Việt Nam, họ đã nhận được rất nhiều lời “cầu cứu” từ những người dùng Facebook, nhờ hỗ trợ mở lại tài khoản bị khoá.

Tuy nhiên, mở lại các tài khoản này là điều rất khó, nếu dùng các thủ thuật thì khả năng khôi phục lại được các tài khoản này cao nhất cũng chỉ 80%. Cụ thể, theo những người làm dịch vụ trên Facebook cho biết, hành vi vi phạm những điều khoản liên quan đến trẻ em được Facebook xếp vào tội rất nặng và có thể sẽ khoá vĩnh viễn tài khoản.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ chia sẻ lên tường mới bị Facebook khoá tài khoản. Nhưng theo cảnh báo của nguồn tin nêu trên, trong thời gian qua Facebook đã tiến hành quét cả tin nhắn tài khoản của người dùng để kiểm soát và phân tích các nội dung vi phạm. Chính vì vậy, việc chia sẻ các hình ảnh “nhạy cảm” qua tin nhắn cũng sẽ bị Facebook tiến hành khoá tài khoản.

Nhà mạng T-Mobile bị hack

Tuần qua ở Mỹ xảy ra vụ lộ lọt 100 triệu dữ liệu người dùng liên quan đến máy chủ T-Mobile, nhà mạng lớn thứ hai của nước này. T-Mobile đã lên tiếng xác thực vụ việc, đồng thời cho biết đã bịt lỗ hổng mà từ đó tin tặc khai thác vào máy chủ của mình. Nhà mạng này hiện chưa xác thực con số người dùng chịu ảnh hưởng.

Vụ lộ lọt dữ liệu của T-Mobile được tờ Vice phát hiện hôm Chủ nhật tuần trước. Khi đó tin tặc cho biết đã nắm giữ 100 triệu dữ liệu khách hàng lấy từ máy chủ của T-Mobile. Người này sau đó rao bán 60 triệu dữ liệu trên diễn đàn nổi tiếng R*idforums với giá 6 Bitcoin (khoảng 270.000 USD). Phần còn lại đang được bán bí mật thông qua thỏa thuận riêng lẻ.

Trung Quốc thông qua Luật Bảo vệ thông tin cá nhân

Hôm 20/8, Quốc hội Trung Quốc chính thức thông qua Luật Bảo vệ thông tin cá nhân để bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu người dùng trên mạng, có hiệu lực từ ngày 1/11. Nước này đã chỉ đạo các ông lớn công nghệ bảo đảm lưu trữ dữ liệu người dùng bảo mật hơn sau khi nhận được nhiều khiếu nại về cách quản lý và sử dụng, vi phạm quyền riêng tư.

Luật Bảo vệ thông tin cá nhân là một trụ cột khác trong nỗ lực điều chỉnh không gian mạng của Trung Quốc. Luật Bảo vệ thông tin cá nhân cùng với Luật An toàn dữ liệu là 2 quy định lớn để quản lý Internet của Trung Quốc trong tương lai. Luật An toàn dữ liệu đã triển khai từ ngày 1/9, đặt ra khuôn khổ để doanh nghiệp phân loại dữ liệu dựa trên giá trị kinh tế và liên quan tới an ninh quốc gia.

Microsoft chiêu mộ người tạo ra Google Maps

Manik Gupta, một chuyên gia đầu tư, cố vấn startup từng làm Giám đốc sản phẩm Uber, trưởng nhóm sản phẩm của Google, kỹ sư chính thuộc dự án Google Maps, vừa chính thức gia nhập Microsoft trên cương vị Phó chủ tịch Teams Consumer, Skype và GroupMe.

Gupta sẽ phụ trách tầm nhìn và sự thực thi chiến lược "người tiêu dùng đầu cuối" của Microsoft", Jeff Teper, Phó chủ tịch Microsoft 365 nói trong một tuyên bố gửi nhân viên. Teper nói rằng kinh nghiệm của Gupta "sẽ hữu ích để chúng ta xây dựng trải nghiệm khách hàng đẳng cấp thế giới trên toàn Microsoft".

Microsoft Teams là một hệ thống cung cấp chat, meetings, notes, và tệp đính kèm ra đời vào năm 2017, sản phẩm này chứng kiến đà tăng trưởng mạnh trong đại dịch. Hiện Teams có 250 triệu người dùng hàng tháng, tăng từ 145 triệu vào tháng 4.

Anh Hào