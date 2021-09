Điểm tin công nghệ tuần qua: Apple hẹn ra mắt iPhone mới, Đức lo chuyện iPhone cũ

Tuần qua, Apple ấn định ngày ra mắt iPhone 13 là vào 14/9. Trong khi đó ở Châu Âu, Đức đang vận động cho quy định yêu cầu Apple lưu trữ linh kiện iPhone đời cũ tới 7 năm...

Apple ấn định ngày ra mắt iPhone 13

Apple đã phát đi thư mời một sự kiện trực tuyến từ trụ sở Apple Park, diễn ra vào 10h sáng ngày 14/9 theo giờ địa phương, tương đương 0h ngày 15/9 theo giờ Việt Nam. với khẩu hiệu "Phát trực tuyến từ California" (California streaming).

Nhiều khả năng, sự kiện này là nơi Apple trình làng thế hệ iPhone 13, cùng Apple Watch Series 7 và nhiều sản phẩm mới khác. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, iPhone 13 sẽ có 4 phiên bản tương tự thế hệ trước bao gồm: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max.

Đây cũng là sự kiện đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp Apple phải tổ chức ra mắt iPhone mới dưới hình thức trực tuyến vì đại dịch Covid-19. Buổi phát sóng sẽ được trực tiếp tại trang web chính thức của Apple, kênh YouTube của công ty, và trên ứng dụng Apple TV.

Apple sẽ phải lưu trữ linh kiện iPhone trong 7 năm?

Đức vừa đề xuất lên Liên minh Châu Âu về việc yêu cầu Apple phải có trách nhiệm cập nhật bản vá và lưu trữ linh kiện sửa chữa cho iPhone trong vòng 7 năm, nhằm bảo vệ môi trường. Liên minh Châu Âu dự định đưa ra giới hạn tối thiểu 5 năm với các bản cập nhật, 5 năm cho linh kiện thay thế trên smartphone, và 6 năm cho linh kiện thay thế trên tablet, nhưng Bộ Kinh tế Đức muốn một con số thống nhất cao hơn thế.

Trước đó vào tháng 4/2021, Tây Ban Nha đã thông qua tiêu chuẩn quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng, buộc tất cả các công ty phải bán sản phẩm với bảo hành tối thiểu ba năm, cũng như tăng mức độ sẵn có của linh kiện thay thế từ 5 năm lên 10 năm.

Facebook xuất xưởng kính thời trang thông minh

Vào ngày 9/9 vừa qua, Facebook đã chính thức công bố sản phẩm kính thông minh Ray-Ban Stories, hợp tác với hãng thời trang EssilorLuxottica. Chiếc kính có khả năng nghe gọi, chụp hình và quay video ngắn chia sẻ lên Facebook, có giá từ 299 USD.

Chiếc kính này sẽ bao gồm trợ lý ảo giúp người dùng rảnh tay chụp ảnh và quay video bằng cách ra lệnh bằng giọng nói. Một chiếc đèn LED trên kính sẽ cho thấy camera khi nào được dùng, và cũng để cho người khác biết người đeo kính đang chụp ảnh hoặc quay video.

Facebook cũng phát hành kèm một hướng dẫn sử dụng trong đó yêu cầu người đeo kính phải sử dụng có trách nhiệm, tránh các hành vi chụp lén hoặc quấy rối.

Tác phẩm số "Test" nguệch ngoạc được bán giá 270.000 USD

Mới đây, sàn FTX Exchange đã cho phép người dùng tự tạo ra các tác phẩm số (NFT) tùy chỉnh ngay trên sàn giao dịch của họ. Một chữ "Test" nguệch ngoạc đã được CEO Sam Bankman-Fried tạo nên để làm ví dụ cho việc các NFT tùy chỉnh được tạo ra như thế nào.

Sau đó chữ "Test" này đã được bán với giá lên đến đến 270.000 USD. Với tư cách là NFT đầu tiên của sàn FTX Exchange, cũng như là chữ viết tay do chính CEO tạo ra, chữ "Test" này là "độc nhất vô nhị" theo đúng nghĩa đen.

Toshiba đóng cửa nhà máy Trung Quốc 30 năm tuổi

Ảnh minh họa.

Toshiba vừa thông báo đóng cửa nhà máy 30 năm hoạt động ở phía Đông Bắc của thành phố Đại Liên, Trung Quốc vào cuối tháng này. Nhà máy này trước tập trung vào sản xuất động cơ công nghiệp và máy phát sóng, tuy nhiên sản lượng sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây khiến Toshiba buộc phải thanh lý.

Năng lực sản xuất của nhà máy sẽ được chuyển sang Việt Nam và về Nhật Bản. Các nhà máy khác của Toshiba ở Đại Liên phụ trách sản xuất thang máy và linh kiện đường sắt vẫn hoạt động.

Hàng loạt kênh truyền hình nước ngoài dừng phát sóng

Theo thông tin từ Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), hai công ty Disney Networks Group Asia Pacific Limited và Buena Vista International Inc thông báo sẽ dừng phát sóng nhiều kênh truyền hình ở khu vực Đông Nam Á và Hồng Kông, trong đó có Việt Nam. Các kênh này sẽ dừng phát sóng từ 1/10.

Danh sách kênh truyền hình nước ngoài dừng phát sóng trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền bao gồm các kênh của Fox như Fox Movies, Fox Family Movies, Fox Action Movies, Fox Life, Fox Crime, Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3; cùng nhiều kênh quen thuộc khác gồm Channel V, FX, National Geographic People, Disney Channel và Disney Junior.

Thời hạn quyền cung cấp các kênh nước ngoài này trên dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam, của các đại lý được ủy quyền có hiệu lực đến hết ngày 30/9.

Be Group có tổng giám đốc mới, chiến lược mới

Bà Vũ Hoàng Yến vừa chính thức giữ vai trò Tổng Giám đốc Be Group (đơn vị sở hữu ứng dụng gọi xe be) từ ngày 8/9. Bà Vũ Hoàng Yến kế nhiệm bà Nguyễn Hoàng Phương, người vừa rời khỏi vị trí Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân.

Be Group cho biết, trên cương vị mới, bà Vũ Hoàng Yến sẽ tập trung vào chiến lược đẩy mạnh phát triển nhằm đưa be trở thành một hệ sinh thái số mở, mang đến giải pháp liên kết các dịch vụ và đơn giản hóa những phức tạp trong cuộc sống thường ngày, tiếp tục khẳng định vị thế của ứng dụng gọi xe Make in Việt Nam.

Anh Hào