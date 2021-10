Điểm tin công nghệ tuần qua: Các fanpage 'Đào Xuân Trường' gây chú ý

Tuần qua, câu chuyện gây chú ý nhất là việc hàng loạt fanpage các trường đại học bị đổi tên thành 'Đào Xuân Trường'. Bên cạnh đó, ứng dụng PC-Covid tất nhiên vẫn được quan tâm.

PC-Covid cập nhật

Tuần qua, ứng dụng phòng chống dịch PC-Covid đã có bản cập nhật. Một thay đổi lớn của phiên bản mới là mã QR an toàn. Cụ thể, mã QR mặc định trong phiên bản nâng cấp khi được quét sẽ hiển thị thông tin đã mã hóa, che bớt các ký tự bằng dấu *.

Phiên bản mới cũng cải thiện tính năng thẻ thông tin Covid-19. Theo đó, dựa vào thông tin khai báo y tế hoặc quét mã QR gần nhất, thẻ sẽ tự động đổi màu theo tiêu chí của địa phương; hoặc người dùng có thể lựa chọn địa phương, ứng dụng cũng hiển thị loại thẻ tương ứng theo quy định của tỉnh, thành phố đó.

Hàng loạt fanpage bị đổi tên "Đào Xuân Trường"

Đêm ngày 7/10, nhiều fanpage tâm sự (confessions) của các trường đại học đã bất ngờ bị đổi tên thành "Đào Xuân Trường". Đặc điểm chung của các fanpage này là chỉ bị đổi tên, không hề bị đánh cắp quyền quản trị.

Theo tìm hiểu sau đó, Đào Xuân Trường là một người chuyên làm các dịch vụ hỗ trợ fanpage Facebook. "Có thể mình bị một cá nhân nào đó chơi xấu", Đào Xuân Trường chia sẻ.

Khởi tố đường dây đánh bạc qua mạng SOCVIP

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng 17 bị can khác về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Thành khai nhận mua mã trò chơi rồi thuê người cùng phát triển, lấy tên là SOCVIP, quảng cáo sản phẩm tới người đánh bạc. Từ tháng 6 tới tháng 8, nhóm này thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Viettel và Samsung hợp tác phát triển 5G

Samsung và Viettel vừa đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng xoay quanh các vấn đề nghiên cứu, phát triển thiết bị, cơ sở hạ tầng mạng viễn thông 5G, cũng như chương trình thương mại nhằm phổ biến thiết bị 4G/5G.

Đây là một trong những nội dung trong hợp tác chiến lược phát triển toàn diện thiết bị viễn thông 5G và giải pháp công nghệ thông tin nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cho người dùng là cá nhân và tổ chức tại Việt Nam.

Ra mắt Trung tâm an toàn Google

Google vừa phối hợp cùng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) ra mắt Trung tâm an toàn Google dành cho người Việt. Đây là một nội dung trong chương trình an toàn hơn cùng Google được hãng công nghệ này ra mắt, nhân tháng an toàn mạng trên thế giới.

Chương trình gồm một chuỗi hoạt động truyền thông được tổ chức hàng tuần nhằm nâng cao nhận thức về an toàn, bảo mật trên không gian mạng hướng đến nhiều nhóm người sử dụng Internet. Nguồn nội dung thực tiễn, phong phú và hữu ích từ chương trình được kỳ vọng sẽ giúp ích cho người dùng Internet tại Việt Nam.

Anh Hào