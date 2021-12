Diễn tập diễn tập ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2021

Chiều 30/11, trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy tổ chức buổi diễn tập phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Diễn tập phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Tình hình thiên tai trong năm 2021 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tại Việt Nam, thiên tai xảy ra tại hầu hết các địa phương và bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp gây nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa, ứng phó, nhất là công tác sơ tán người dân trong điều kiện giãn cách dịch bệnh.

Theo Bộ Công an, trong bối cảnh đó, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu trên mặt trận phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn còn tồn tại nhiều khó khăn. Vì vậy, buổi diễn tập là cơ sở để Bộ Công an tổ chức lực lượng dự bị thường trực, sẵn sàng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố nghiêm trọng tại địa phương.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thiên tai sẽ còn tiếp tục phức tạp, khó dự báo do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Do đó, lực lượng Công an nhân dân phải luôn chủ động phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện để sẵn sàng, kịp thời tham gia ứng phó với mọi tình huống, mọi cấp độ thiên tai và thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản cho Nhà nước và nhân dân.

Trong buổi diễn tập, hai tình huống liên hoàn, phức tạp được đặt ra để các cán bộ, học viên tham gia xử lý, bao gồm cứu hộ, cứu nạn người bị nạn bị cô lập do mưa lũ.

Hải Lam