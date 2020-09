Điều lạ thường Netflix làm khi sa thải nhân sự khiến ngay cả lãnh đạo cũng lo lắng

Lý do một nhân sự Netflix bị sa thải có thể sẽ được chia sẻ cho hàng trăm người trong công ty.

Những series phim nổi tiếng như "House of Cards" và "Stranger Things" khiến Netflix trở thành một dịch vụ được nhiều người dùng trên thế giới yêu thích. Tuy nhiên, trong giới kinh doanh, Netflix lại được nhắc đến nhiều hơn nhờ văn hoá doanh nghiệp được xây dựng dựa trên nền tảng “tự do và trách nhiệm”.

Người sáng lập và CEO Netflix Reed Hastings. Ảnh: Business Insider

Một trong những cột trụ trong văn hoá doanh nghiệp của Netflix là sự cởi mở và nhận xét trung thực, theo Business Insider. Hướng dẫn văn hoá doanh nghiệp của Netflix nêu rõ, “trong sự căng thẳng giữa sự tử tế và sự trung thực, chúng tôi nghiêng về phía trung thực.”

Netflix hiện là một trong những dịch vụ streaming video lớn nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg

Đây là điều mà Reed Hastings, người đồng sáng lập Netflix, trân trọng từ những năm 90 của thế kỉ trước khi gia nhập lớp tư vấn hôn nhân. Tại đây, ông nhận ra giá trị của sự trung thực và thẳng thắn trong cả mối quan hệ cá nhân và công việc.

Nhiều người tin rằng Netflix thành công một phần lớn văn hoá công ty. Ảnh: Bloomberg

“Tôi bắt đầu khuyến khích mọi người nói ra chính xác những gì mình đang nghĩ,” Reed Hastings viết trong cuốn sách "No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention” của mình. Dù vậy, Hastings nhấn mạnh ông khuyến khích nhân viên làm điều này với dụng ý tích cực, “thay vì để tấn công hay làm tổng thương người khác.”

Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết, sau khi sa thải một nhân viên nào đó, Netflix sẽ giải thích lý do cụ thể trong một email gửi tới phòng ban người đó làm việc hoặc nhiều phòng ban liên quan (có thể lên tới hàng trăm người).

Ảnh: Bloomberg

Chia sẻ với Business Insider, nhiều lãnh đạo tại Netflix nói rằng họ gặp nhiều khó khăn khi phải viết những email như vậy. Một người thậm chí nói rằng ông cố gắng “nói giảm nói tránh” về lí do một người bị sa thải song phòng nhân sự lại khuyến khích ông thẳng thắn.

“Đôi khi chúng tôi có những tranh cãi về mức độ chi tiết của những email thông báo sa thải này,” một nguồn tin nói.



Ảnh: Bloomberg

“Hãy nói toàn bộ sự thật. Bóp méo sự thập là một trong những điều mà lãnh đạo thường làm khiến niềm tin bị huỷ hoại,” Hastings chia sẻ. Nếu một nhân viên nghỉ việc vì lý do cá nhân, ví dụ vào trại cai nghiện, Hashtings lấy ví dụ, email có thể viết chung chung là “lý do cá nhân”. Tuy nhiên, nếu lý do liên quan đến năng suất làm việc, mọi thứ cần được minh bạch.

“Khi ai đó nghỉ việc, mọi người đều hiểu vì sao,” người đứng đầu Netflix nhấn mạnh. “Mọi người rồi cũng sẽ biết điều đã xảy ra. Nếu bạn giải thích nó thẳng thắn, tin đồn sẽ tiêu tan và niềm tin cải thiện,” ông nói thêm.

(Theo Saostar)