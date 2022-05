Do Kwon sau thảm họa tiền số LUNA: 'Tôi rất đau lòng'

Đồng sáng lập kiêm CEO Terra thừa nhận thất bại của mô hình stablecoin thuật toán.

“Tôi đã dành vài ngày qua để liên lạc đến những người xây dựng, thành viên cộng đồng, bạn bè và gia đình các cá nhân bị tác động bởi việc phụ thuộc vào UST. Tôi rất đau lòng vì vấn đề từ phát minh của mình gây ra cho các bạn”, Do Kwon mở đầu bài viết của mình trên Twitter, sáng 14/5.

Đồng thời, CEO TerraForms Lab thừa nhận đã thất bại trong việc xây dựng UST thành một loại stablecoin thuật toán, có thể ổn định lâu dài. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định đồng stablecoin phi tập trung là cần thiết cho hệ sinh thái DeFi. Đồng sáng lập Terra phủ nhận toàn bộ các cáo buộc về việc bản thân bán tháo UST, LUNA và Bitcoin từ Luna Foundation Guard để trục lợi.

Do Kwon thừa nhận sai lầm và xin lỗi vì những tổn thất đã gây ra. Ảnh: Terra.

Đồng thời, Do Kwon đưa ra đề xuất "hồi sinh" dự án bằng kỹ thuật “hard fork”, tua ngược thời gian về điểm bắt đầu de-peg của UST và giới hạn số lượng LUNA. Tuy nhiên, lượng vốn hóa đã bốc hơi không thể lấy lại. Lượng tiền số mới sau khi nâng cấp sẽ được phân bổ cho người nắm giữ LUNA, UST theo một tỉ lệ nhất định. Tuy nhiên, kiến nghị này của Do Kwon mới chỉ ở dạng đề xuất, cần được thông qua bởi ban quản trị và chưa rõ thời gian áp dụng.

Trước đó, Terra đã tìm đến giải pháp tăng tốc độ đốt UST để cứu đồng stablecoin này. Lượng UST bị đốt tạo ra nguồn cung LUNA khổng lồ, tăng từ khoảng 300 triệu đồng lên hơn 6.000 tỷ token. Lượng LUNA bị pha loãng khiến giá đồng tiền số này chia hơn 100 triệu lần so với đỉnh. Tuy nhiên, giải pháp này đã thất bại, UST không tăng, còn giá LUNA gần về 0.

Ngay sau bài đăng thông báo của Do Kwon, Algod, người đang có khoản cược 2 triệu USD về giá năm tới của LUNA đã nhắn đồng sáng lập Terra đòi nợ. “Này Do Kwon, vì tôi thấy bạn đã đăng bài trở lại trên Twitter nên tôi cần sự xác nhận của bên đó về khoản cược. Rõ ràng là LUNA sẽ không thể đạt 88 USD . Token mới được thay thế có nghĩa tôi đã thắng”, Algod viết trên Twitter và gắn thẻ tài khoản của Do Kwon.

Bên cạnh đó, khi giá LUNA và hệ sinh thái Terra gần như sụp đổ chỉ trong 3 ngày, nhiều người bị thiệt hại nặng nề vì khoản đầu tư thua lỗ. Trước áp lực, một số nhà đầu tư có suy nghĩ tiêu cực. Trong chủ đề r/terraluna trên Reddit, những câu chuyện người tham gia phải tự sát vì thua lỗ do mua LUNA trở thành tâm điểm bàn luận.

Nhà đầu tư LUNA mất trắng tài sản, lâm vào đường cùng là chủ đề được quan tâm trên sub Reddit của dự án gần đây.

“Tôi mất hơn 450.000 USD và không có khả năng chi trả khoản vay cho ngân hàng. Tôi sẽ mất nhà và thành người vô gia cư. Tự tử sẽ là lối thoát duy nhất cho bản thân”, tài khoản Cat-Evening viết trên Reddit.

Một số thành viên lên tiếng trấn an cộng đồng vì sự thiệt hại nặng nề của dự án. “Xin đừng làm gì ngu ngốc, sức khỏe và tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Trong đời có nhiều thăng trầm, nhưng phải mạnh mẽ để đối mặt”, tài khoản @SatFlipper lên tiếng.

Trang tin MT của Hàn Quốc đưa tin sau khi LUNA sụp đổ, một người đàn ông không rõ danh tính đã lén lút đến nhà của Do Kwon. “Chồng chị có nhà không?”, người này bấm chuông cửa rồi bỏ chạy.

Ngày 13/5, thông qua Twitter, Changpeng Zhao, ông chủ Binance lên tiếng chê trách phía dự án Terra đã làm việc kém hiệu quả khi sự cố xảy ra, dẫn đến cú sập LUNA, kéo theo nhiều hệ lụy.

Cùng ngày, sàn tiền số thế giới hủy niêm yết đồng LUNA vì lượng cung tăng đột biến, nhưng đã kích hoạt giao dịch trở lại sau đó. “Lỗ hổng trong thiết kế là đúc và đốt token chẳng có giá trị, nó chỉ làm loãng nguồn cung của những người đang nắm giữ. Nó chẳng tạo ra giá trị. Hãy làm sản phẩm để mọi người dùng được”, Chanpeng Zhao đăng trên Twitter.

Giá đồng LUNA và UST tăng nhẹ sau thông báo của Do Kwon, nhưng vẫn chia nhiều lần từ đỉnh. Hiện tổng vốn hóa của LUNA và UST vào khoảng hơn 3 tỷ USD . Ở giai đoạn cao điểm, hai đồng tiền số này có tổng giá trị vốn hóa khoảng 50 tỷ USD . Đồng LUNA đã bị đánh bật khỏi nhóm 200 đồng tiền số lớn nhất. Tổng lượng tài sản khóa trên hệ sinh thái trên hệ sinh thái Terra có giá trị khoảng 500 triệu USD . Trước đó một tháng, con số này là hơn 30 tỷ USD , theo dữ liệu từ Defi Llama.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Zing News. Hoạt động đầu tư tiền mã hóa chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

(Theo Zing)