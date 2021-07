Doanh nghiệp công nghệ Việt phát triển trợ lý ảo giúp truy vết Covid-19

Trợ lý ảo voiceBot truy vết Covid-19 do doanh nghiệp Việt Nam phát triển đã thực hiện 2.2 triệu cuộc gọi tới người dân, góp phần phát hiện hàng nghìn trường hợp có triệu chứng nhiễm bệnh.

Với mong muốn chung tay cùng cả nước trong kiểm soát, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh, các doanh nghiệp công nghệ trong cả nước đã phát triển các giải pháp công nghệ vào hoạt động phòng chống dịch hiện tại, nhằm tiết kiệm nguồn lực, nâng cao an toàn cho mọi người.

Theo thông tin từ FPT, ngay khi dịch quay trở lại, đơn vị này đã tập trung triển khai các giải pháp công nghệ tới các bệnh viện dã chiến, cùng các hoạt động hỗ trợ trên các mặt trận, giảm tải khối lượng công việc và nâng cao an toàn cho lực lượng tuyến đầu.

FPT đã hoàn thiện trợ lý ảo voiceBot truy vết Covid-19, giúp gia tăng hiệu quả đáng kể cho đội ngũ truy vết dịch trên toàn quốc. Tính đến nay, trợ lý ảo đã thực hiện hơn 2,2 triệu cuộc gọi tới hơn 1,2 triệu công dân Việt Nam tại 6 tỉnh thành phố có dịch, góp phần phát hiện hàng nghìn trường hợp có triệu chứng nhiễm bệnh.

Trước đó, năm 2020, doanh nghiệp công nghệ này cũng hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam kịp thời xây dựng và đưa Trợ lý ảo nCov vào ứng dụng để tự động cung cấp thông tin và giải đáp mọi câu hỏi về dịch bệnh của người dân.

Ở các bệnh viện dã chiến, với thế mạnh công nghệ sẵn có, FPT triển khai lắp đặt thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin tại các bệnh viện, góp phần giảm tải việc tiếp xúc trực tiếp của y bác sĩ trong quá trình thăm khám chữa bệnh để bảo vệ đội ngũ bác sĩ tiền tuyến, tránh lây lan dịch bệnh, đồng thời nâng cao vận hành an toàn, hiệu quả của bệnh viện dã chiến.

Thông tin từ FPT cho thấy, doanh nghiệp này đã hoàn thiện triển khai lắp đặt hạ tầng CNTT tại các bệnh viện dã chiến ở TP. HCM, Đà Nẵng. Hệ thống WiFi với 100 điểm phát, cùng đường truyền băng thông lớn, hệ thống họp trực tuyến Onmeeting by FPT, dàn máy tính, máy in và các camera giám sát đã được lắp đặt tại các bệnh viện dã chiến chỉ trong 1-2 ngày triển khai.

Trang bị giải pháp công nghệ toàn diện cho khu cách ly tập trung, bao gồm phủ sóng Internet băng thông rộng, camera an ninh giám sát đảm bảo an toàn cho khu cách ly và đặc biệt giải pháp On Meeting, tích hợp giữa thiết bị phần cứng hiện đại OnMeeting OMT-10 và Ứng dụng họp trực tuyến thông minh trên đa nền tảng, có thể hỗ trợ các y bác sĩ họp giao ban, hội chẩn trực tuyến trong tình hình dịch bệnh cần tương tác nhanh gọn và liên tục như hiện tại. Quá trình triển khai được thực hiện an toàn, nhanh chóng để đưa vào hoạt động kịp thời.

Ngay khi xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên tại Hà Nội, FPT gấp rút bàn giao gần 3.000 chỗ tại ký túc xá Trường đại học và THPT FPT ở Hoà Lạc nhằm hỗ trợ công tác cách ly của thành phố. Đồng thời, trao tặng hàng chục tấn rau quả, nông sản sạch hỗ trợ những khách hàng khó khăn tại TP.HCM

