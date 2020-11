‘Đông nghịt’ khách từ online đến offline, Thế Giới Di Động là điểm ‘nóng’ ngày mở bán Iphone12 tại Việt Nam

Sáng 27/11, rất đông khách hàng đã tập trung tại siêu thị Thế Giới Di Động 136 Nguyễn Thái Học (Q.1, TP.HCM) và Điện máy Xanh 159 Thái Hà (Q. Đống Đa, Hà Nội) để đón chờ siêu phẩm iPhone 12.

Khung cảnh đông đúc trái ngược hẳn với không khí ‘vắng tanh’ tại Apple store giai đoạn mở bán iPhone 12 trên toàn cầu vừa qua.

Trước thềm sự kiện, flagship cao cấp này đã ngoạn mục xác lập kỷ lục mới của iPhone tại Thế Giới Di Động với hơn 15.000 đơn hàng, xấp xỉ 12.000 đơn đặt cọc, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (8.000 đơn đặt hàng và 6.000 đơn đặt cọc). Theo ghi nhận, lượng đặt hàng hiện tại ở Thế Giới Di Động đã cao gấp 2,5 lần so với nhà bán lẻ số 2.

Nhiều khách xếp hàng từ sớm, hào hứng đếm ngược khoảnh khắc nhận về các phiên bản iPhone 12. Được biết, Thế Giới Di Động hiện là đại lý chính hãng lớn nhất của Apple tại Việt Nam, nhà bán lẻ tự tin đáp ứng nguồn hàng sẵn sàng phục vụ iFan.

Lý giải sức nóng của iPhone 12 series năm nay, CEO Thế Giới Di Động, ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết: "Bản thân iPhone 12 sở hữu nhiều nâng cấp vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi mức giá không chênh lệch nhiều".

Bên cạnh việc bán hàng chính hãng, Thế Giới Di Động vẫn luôn dành tặng những ưu đãi hấp dẫn cùng chính sách hậu mãi đặc biệt cho khách hàng. Chẳng hạn, trong vòng 30 ngày nếu sản phẩm gặp lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất, khách hàng được đổi lấy một sản phẩm mới hoàn toàn. “Điều này khác biệt hoàn toàn so với các nhà bán lẻ khác và hàng không chính hãng” - Ông Hiểu Em chia sẻ thêm.

Khách hàng háo hức ‘đập hộp’ ngay tại cửa hàng.

Rất nhiều người là tín đồ của iPhone, đồng thời là fan trung thành của Thế Giới Di Động. Minh Luân, quận 3, TP.HCM chia sẻ: “Không chỉ tìm hiểu về sản phẩm, tôi luôn so sánh lợi ích ở nhiều nơi rồi mới quyết định mua. Giá ở Thế Giới Di Động không chênh lệch là bao so với hàng xách tay nhưng đổi lại là sự an tâm khi mua hàng chính hãng, nhiều ưu đãi ngon và chế độ hậu mãi tốt. Ngoài ra, tôi rất thích phong cách phục vụ khách hàng tại đây hơn so với các chuỗi bán lẻ khác”.

Nhiều khách hàng cho biết iPhone 12 hớp hồn bởi công nghệ đột phá.

Chia sẻ thêm về lý do “lên đời” iPhone 12, chị Hồng Phấn (quận 1, TP. HCM) cho biết: “Mình rất ấn tượng với công nghệ 5G trên iPhone 12, điện thoại của mình hứa hẹn có tốc độ kết nối Internet nhanh vượt bậc, lại còn đảm bảo tính an toàn khi không cần phải kết nối với wifi công cộng nhiều nữa.” Ngoài việc hỗ trợ băng tầng mạng 5G, Apple đã tăng hiệu năng của iPhone 12 vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm với chip Bionic mới, giúp cho việc chiến game hay đa tác vụ đều hoạt động mượt mà và không sợ giật lag.

Khách hàng nhận máy vào sáng 27/11, khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng tổng cộng 4 đồng hồ thông minh Apple Watch Series 6, Watch SE và 20 tai nghe AirPods giá trị.

Dự kiến, trong mùa mua sắm tết Dương lịch và cận Tết Nguyên đán, cơn sóng tạo bởi siêu phẩm iPhone 12 sẽ còn tạo nên những kỉ lục bán hàng mới cho Thế Giới Di Động nói riêng và ngành hàng Apple tại Việt Nam nói chung.