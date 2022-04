Long An ra mắt Trung tâm điều hành thông minh và kho dữ liệu dùng chung của tỉnh

Việc Trung tâm điều hành thông minh và Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh Long An đi vào hoạt động mở ra phương thức mới hỗ trợ chỉ đạo điều hành cho lãnh đạo địa phương: chỉ đạo điều hành dựa trên công nghệ số, dữ liệu số.

Hướng tới hình thành một "Long An số"

UBND tỉnh Long An vừa chính thức ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Lễ ra mắt Trung tâm IOC và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Long An được tổ chức ngày 26/4 (Ảnh: Sở TT&TT Long An)

Theo Sở TT&TT Long An, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh được bố trí trụ sở làm việc tại tầng 2 khối nhà cơ quan 4 của Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, do Trung tâm CNTT và Truyền thông thuộc Sở quản lý và vận hành. Trước mắt, Trung tâm được trang bị 10 bộ máy tính cho 10 cán bộ, công chức, viên chức làm việc; 25 màn hình ghép với công nghệ hiện đại để hiển thị thông tin, dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, vận hành, giám sát, khai thác dữ liệu, xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Toàn bộ hệ thống trang thiết bị của Trung tâm IOC được kết nối về Trung tâm dữ liệu của tỉnh - nơi đặt và vận hành hạ tầng kỹ thuật, nền tảng công nghệ số, ứng dụng, dịch vụ số của Trung tâm IOC và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung.

VNPT là đơn vị xây dựng và triển khai nền tảng lõi vận hành Trung tâm IOC tỉnh Long An, còn nền tảng lõi phục vụ vận hành Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh này do Công ty cổ phần tập đoàn Minh Tuệ xây dựng, triển khai.

Cũng trong thời gian qua, Sở TT&TT Long An đã chủ trì phối hợp các sở, ngành thu thập, tổng hợp, phân tích, hiển thị dữ liệu trực quan và đưa vào vận hành 9 dịch vụ giám sát thông minh để giúp lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp nâng cao chất lượng chỉ đạo, quản trị điều hành.

Sở TT&TT tỉnh này đã đưa 12 nhóm dữ liệu dùng chung của 6 sở ngành vào Kho cơ sở dữ liệu dùng chung để từng bước cắt giảm thủ tục hành chính, hướng đến cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cung cấp dữ liệu mở trên Cổng dữ liệu mở của tỉnh.

Người dân, doanh nghiệp bắt đầu được tiếp nhận, xử lý, trả lời các phản ánh kiến nghị qua Tổng đài 1022, Cổng thông tin 1022, đặc biệt là ứng dụng mang tên “Long An số” và các kênh tương tác khác trên môi trường số, qua đó tăng cường tương tác, giám sát hoạt động chính quyền.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa nhận định: Sự ra đời của Trung tâm IOC, Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh là cơ sở, là nền tảng dẫn dắt, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng tới một “Long An số”.

Trung tâm IOC cùng với Kho cơ sở dữ liệu dùng chung sẽ là nơi thu thập, lưu trữ, phân tích thông tin, dữ liệu trên tất cả các lĩnh vực, giúp lãnh đạo tỉnh, các cấp theo dõi, chỉ đạo điều hành, hỗ trợ ra quyết định chính xác.

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, Trung tâm IOC và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung được xây dựng trên các nền tảng công nghệ hiện đại, giúp cho người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin, dịch vụ thông minh nhanh chóng, ít chi phí và giảm phiền hà.

Sẽ mở rộng tiếp các dịch vụ giám sát điều hành thông minh

Ông Phạm Tấn Hòa cũng cho biết, việc xây dựng hoàn thiện Trung tâm IOC, kho cơ sở dữ liệu dùng chung là một quá trình lâu dài, gắn liền với công cuộc chuyển đổi số đồng bộ trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Vì vậy, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm, sự chung tay của tất cả các ngành, các cấp, các doanh nghiệp công nghệ số cùng đồng hành với chính quyền tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm IOC và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Long An. (Ảnh: Sở TT&TT Long An).

Để phát huy hiệu quả của Trung tâm điều hành thông minh và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Long An giao Sở TT&TT chủ trì việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số như “Long An Số”, “Long An ID”; các kênh tương tác khác trên môi trường số của tỉnh như Cổng thông tin 1022, Tổng đài 1022, Cổng dữ liệu mở của tỉnh để người dân, doanh nghiệp biết sử dụng, tương tác với chính quyền.

Cùng với đó, thực hiện đúng quy định việc tiếp nhận, xử lý, trả lời các phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua các kênh tương tác trên môi trường số theo Quy chế đã được UBND tỉnh Long An ban hành ngày 22/4.

Sở TT&TT Long An cũng được yêu cầu tiếp tục chủ trì rà soát, hoàn thiện, đưa vào vận hành các dịch vụ giám sát điều hành thông minh thiết yếu đã triển khai gồm: Giám sát chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Giám sát văn bản điều hành; Giám sát thủ tục hành chính; Giám sát cán bộ, công chức, viên chức; Giám sát y tế; Giám sát giáo dục; Giám sát mạng xã hội; Giám sát nền tảng chia sẽ tích hợp dữ liệu; Giám sát an toàn thông tin.

Đồng thời, mở rộng các dịch vụ giám sát điều hành thông minh khác như: Giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông; Giám sát Quy hoạch đô thị; Giám sát Quy hoạch đất đai; Giám sát môi trường; Giám sát nông nghiệp; Giám sát du lịch…

Vân Anh