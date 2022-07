Toàn bộ 28 làn trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thu phí điện tử tự động không dừng

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bắt đầu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng - ETC tại 28/28 làn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 24h ngày 20/7.

Tính từ khi đưa vào khai thác đến cuối tháng 6/2022, đã có 117 triệu lượt phương tiện lưu thông qua tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Đầu tháng 6, VEC và nhà thầu TASCO đã ký kết hợp đồng gói thầu thuê dịch vụ thu phí các dự án đường cao tốc do VEC quản lý, khai thác. Thời gian thực hiện hợp đồng là 64 tháng, trong đó thời gian thuê dịch vụ là 5 năm (60 tháng).

Hệ thống thu phí ETC tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được đưa vào khai thác vượt tiến độ 10 ngày so với kế hoạch.

Trong hơn 40 ngày triển khai thi công tại hiện trường, VEC và nhà thầu TASCO đã hoàn thành đưa vào vận hành bổ sung 13 làn thu phí ETC trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, nâng tổng số làn ETC tại 3 trạm thu phí trên tuyến đạt 28 làn, đảm bảo khả năng thông hành giao thông hiện tại.

Cụ thể, tại trạm thu phí Vực Vòng bố trí thêm 4 làn thu phí ETC, với 2 vào, 2 ra trên 4 phân trạm; trạm thu phí Liêm Tuyền bổ sung 4 làn thu phí ETC, cũng gồm 2 vào, 2 ra trên 4 phân trạm; và 05 làn thu phí ETC ở trạm thu phí Cao Bồ, bao gồm 2 làn vào và 3 làn ra trên 3 phân trạm.

Cũng trong thông tin mới phát ra, VEC khẳng định, hệ thống thu phí ETC do đơn vị và nhà thầu TASCO triển khai lắp đặt trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung với hệ thống ETC sử dụng công nghệ RFID được quy định của Bộ Giao thông vận tải và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan khác theo quy định, đảm bảo tính đồng bộ và khả năng kết nối liên thông với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc.

Việc đưa hệ thống thu phí ETC tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vào khai thác có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới về dịch vụ giao thông thông minh. Đồng thời, giảm thiểu tình trạng ùn ứ tại các trạm thu phí tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến cao tốc cửa ngõ phía Nam Thủ đô, vào những khung giờ cao điểm, ngày lễ, Tết. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường, hoàn thiện hệ thống thu phí ETC đồng bộ trên cả nước và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

