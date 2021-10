Được Elon Musk chia sẻ, cô gái ngay lập tức bán bức 'ảnh chế' giá gần 20.000 USD

Meme “Love in The Time of Web3” đã mang lại cho chủ nhân số tiền khổng lồ sau khi được Elon Musk chia sẻ lại.

Elon Musk yêu thích những meme không phải là điều kỳ lạ, vị tỷ phú thường chia sẻ lại trên trang cá nhân Twitter với 61 triệu người theo dõi của mình. Mặc dù một số người không thích việc retweet vì ông thường bỏ qua việc ghi nguồn của meme, nhưng lần chia sẻ đã đem lại lợi ích cho một số người, bao gồm cả "nghệ sĩ tự do" tự xưng là Eva Beylin.

Chủ nhân của meme "Love in The Time of Web3", Beylin hào hứng chia sẻ khi Musk đăng lại meme của cô ấy: "Giải thưởng lớn nhất của một người tạo ra meme là được chúa tể meme sử dụng meme của mình". Mặc dù vị tỷ phú không dành cho cô bất kỳ lời khen nào, nhưng cô vẫn thấy "cực kì hạnh phúc" và còn cho biết cô là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Musk.

Meme của Beylin tên là "Love in The Time of Web3", mô tả một cặp đôi hoạt hình đang hạnh phúc chứng kiến giá bitcoin và ether chạm mốc lần lượt là 69.000 và 4.200 USD. Mặc dù giá bitcoin chưa đạt đến 69.000 USD, nhưng những con số này là một dấu hiệu rõ ràng cho văn hóa meme.

Bức ảnh được Elon Musk "retweet".

"Love in The Time of Web3" nhận được rất nhiều sự chú ý sau dòng tweet của Musk. Ngay trong đêm đó, Beylin đã rao bán meme dưới dạng NFT trên nền tảng Zora. Chỉ hai ngày sau, meme được bán với giá 5 ether - tương đương với khoảng 19.800 USD theo giá hiện tại, cho một người mua ẩn danh.

Beylin là giám đốc của The Graph Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức dữ liệu blockchain The Graph. Cô đam mê Web3 và sự lặp lại phi tập trung của internet cung cấp năng lượng cho các ứng dụng dựa trên blockchain như NFT.

Mặc dù Beylin tạo ra meme, nhưng cô không thiết kế hình ảnh của cặp đôi hoạt hình hay chỉnh sửa giá bitcoin và ether. Beylin đã được truyền cảm hứng để tạo meme sau khi nhìn thấy một bài đăng của một người dùng Twitter khác có tên @shegenerates, người này đã chỉnh sửa giá tiền điện tử và tweet lên để giải trí. Để công bằng, Beylin đã chia cho @shegenerates 20% số tiền thu được từ việc bán NFT meme "Love in The Time of Web3". Bên phía Shegenerates cũng đã hài lòng với thiện chí của Beylin.

"Cá nhân tôi đã chặn Musk trên Twitter, vì vậy tôi chỉ thấy meme sau khi Eva đăng về việc ông ấy chia sẻ nó. Tôi ước mình có được những lượt thích đó, nhưng tôi chỉ có thể tưởng tượng mình sẽ kích động thế nào nếu nhận được tất cả sự chú ý đó vì điều này không được phép, tuy nhiên cũng thật tuyệt khi nhìn thấy những thứ mình sáng tạo được chia sẻ rộng rãi", người dùng @shegenerates nói.

Còn về cặp đôi hoạt hình trong meme, Beylin không biết người sáng tạo hình ảnh là ai và cô cũng không rõ việc sử dụng hình ảnh này có vi phạm bất kỳ luật bản quyền nào hay không.

Beylin cho biết cô có kế hoạch tái đầu tư vào các nghệ sĩ khác bằng cách mua NFT của họ: "Là một nghệ sĩ tự do, tôi sẽ không bao giờ có thể tái đầu tư vào nghệ thuật hoặc trả tiền cho tác phẩm của mình [nếu không có NFT]. Vì vậy, công việc của tôi luôn là tái đầu tư vào NFT".

Người mua ẩn danh sau đó lại tiếp tục đăng bán "Love in The Time of Web3" với giá 69,42 Ether (khoảng 275.000 USD). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có 1 người mua khác đặt giá thấp hơn hẳn là 6,94 Ether (khoảng 27.500 USD). Và nếu thương vụ bán lại này thành công, Eva Beylin sẽ được nhận thêm khoảng 15% phí bản quyền.

(Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị, CNBC)