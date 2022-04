Elon Musk toan tính gì khi từ chối vào ban lãnh đạo Twitter

Mua lượng lớn cổ phiếu nhưng từ chối vào ban quản trị công ty, Elon Musk có thể đang có những toan tính khác.

Nắm giữ 9,2% cổ phiếu với tổng giá trị lên đến 2,9 tỷ USD , Elon Musk hiện là cổ đông lớn nhất của Twitter nhưng từ chối tham gia vào hội đồng quản trị.

Nhưng điều nghịch lý là trước đó cả Elon Musk và CEO Parag Agrawal đều tỏ ra hào hứng với việc Musk sẽ ngồi vào ghế ban quản trị của của công ty. Musk thậm chí còn chia sẻ rằng ông rất mong được làm việc với ban giám đốc của Twitter để tạo ra đóng góp nhiều cải tiến cho mạng xã hội này trong tương lai.

Cả Elon Musk và CEO Twitter đều không tiết lộ lý do thật sự đằng sau quyết định này. Song, nhiều ý kiến xoay quanh vụ việc đã liên tục nổ ra, đặc biệt là sau khi Ủy ban Giao dịch và chứng khoán Mỹ (SEC) công bố hồ sơ mới nhất.

Mua nhiều cổ phiếu hơn để thâu tóm Twitter

Cụ thể, theo SEC, không gia nhập vào hội đồng quản trị sẽ đồng nghĩa với việc vị tỷ phú giàu nhất hành tinh sẽ không bị hạn chế về số lượng cổ phiếu có thể sở hữu. Ông không cần phải tuân thủ cam kết về việc không nắm giữ hơn 14,9% cổ phiếu của công ty từ nay cho đến khi diễn ra cuộc họp cổ đông thường niên vào năm 2024.

Nhiều người cho rằng vị tỷ phú đang tìm cách gây áp lực lên Twitter. Ảnh: Bloomberg.

Trong hồ sơ của SEC, Musk khẳng định “chưa có kế hoạch hay dự định gì” về việc mua thêm cổ phiếu nhưng ông có thể sẽ thay đổi suy nghĩ này bất cứ lúc nào. Ông hoàn toàn có thể sở hữu thêm cổ phiếu và tăng quyền lực của mình trong công ty.

Tuy nhiên, bất cứ khoản đầu tư nào của CEO Tesla đều sẽ bị các nhà quản lý giám sát. Nhưng Bloomberg nhận định sở hữu khối tài sản trị giá 260 tỷ USD của mình, Musk hoàn toàn có thể thâu tóm toàn bộ công ty Twitter.

SEC còn cho biết Musk sẽ tham gia thảo luận với hội đồng quản trị về các chiến lược và thương vụ hợp tác của công ty. Ông thậm chí còn có thể bày tỏ quan điểm của mình với ban giám đốc hoặc trên mạng xã hội và các kênh thông tin khác.

Đồng thời, rời khỏi ghế hội đồng quản trị, Musk sẽ tránh được những tranh cãi liên quan đến việc sở hữu quá nhiều cổ phiếu. Bởi nhiều người cho rằng với lượng cổ phiếu khổng lồ đang nắm giữ, vị tỷ phú sẽ có ảnh hưởng lớn khi tham gia vào các quyết định của Twitter.

Tiếp tục chế nhạo Twitter

Mặt khác, trong thông báo trước đó của CEO Twitter, ngồi vào ghế hội đồng quản trị Elon Musk phải “làm những điều tốt nhất vì lợi ích của công ty và các cổ đông khác”. Điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ phải hạn chế chia sẻ những bài đăng gây tranh cãi hay lên án Twitter như trước đây.

Elon Musk thường xuyên đăng bài chỉ trích Twitter. Ảnh: Reuters.

Thế nhưng, Musk vốn nổi tiếng với tính cách khó đoán và thẳng tính của mình. Ông thường xuyên sử dụng Twitter để chỉ trích, chế giễu người khác. Do đó, nếu không tham gia hội đồng quản trị, vị tỷ phú sẽ không cần phải tuân thủ các nguyên tắc của Twitter như hành xử đúng mực trên mạng xã hội để không ảnh hưởng đến hãng và các cổ đông khác.

Bằng chứng là mới đây Musk đã tỏ ra đùa cợt khi đề xuất bỏ chữ cái w trong tên Twitter hay biến trụ sở của hãng ở San Francisco thành nơi ở cho người vô gia cư vì không có nhân viên đến làm việc.

“Từ trước đến nay, Twitter vẫn luôn tồn đọng nhiều vấn đề trong cách thức hoạt động. Nhưng ít nhất chúng tôi chưa từng bị bất cứ thành viên nào trong hội đồng quản trị lợi dụng chính nền tảng này để chơi khăm hay chế nhạo”, Jason Goldman, người từng tham gia sáng lập và quản trị Twitter, khẳng định. “Elon Musk chỉ toàn làm những chuyện mà người bình thường chẳng bao giờ nghĩ tới”, Ele Klein, làm việc tại công ty luật Schulte Roth & Zabel, bày tỏ.

Bên cạnh đó, Natasha Lamb, đối tác quản lý của Arjuna Capital cho rằng Musk không sử dụng Twitter chỉ để nói lên quan điểm của mình. “Ông ấy chỉ muốn đùa giỡn với Twitter mà thôi”, bà cho biết.

Nhiều nhân viên Twitter tỏ ra vui mừng khi Musk không tham gia hội đồng quản trị. Ảnh: Getty Images.

Đồng tình với ý kiến này, nhiều nhân viên Twitter cũng tỏ ra phản đối việc CEO Tesla giữ chức trong hội đồng quản trị của công ty. Họ phẫn nộ trước những bài đăng chỉ trích sản phẩm của Twitter và cho rằng ông chẳng biết gì về lộ trình hoạt động từ trước đến nay của họ. Một số người thậm chí còn vui mừng khi nghe tin ông từ chối ghế ban quản trị Twitter.

Song, theo The New York Times, niềm vui này của họ sẽ không kéo dài lâu do Musk có thể mua thêm cổ phiếu của Twitter bất cứ lúc nào, từ đó tăng cường sức ảnh hưởng của mình trong các chiến lược của công ty.

Trước đó, Musk cũng tỏ ra thiếu tôn trọng những chính sách quản lý khác. Năm 2018, ông từng bị SEC khởi kiện vì tội lừa đảo chứng khoán sau phát ngôn liên quan đến việc tư nhân hóa Tesla trên Twitter. Ông thỏa thuận chịu phạt 20 triệu USD và mất ghế chủ tịch Tesla trong vòng 3 năm. Đến năm 2019, ông lại tiếp tục đối mặt với cáo buộc vi phạm thỏa thuận năm 2018 với SEC về việc sử dụng Twitter.

