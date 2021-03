Facebook ký thỏa thuận tin tức với ông lớn truyền thông Úc

Facebook sẽ trả tiền cho tập đoàn truyền thông News Corp để hiển thị tin tức trên nền tảng.

Hôm 16/3, Facebook ký thỏa thuận tin tức 3 năm với News Corp. Theo đó, mạng xã hội sẽ trả tiền cho nội dung báo chí xuất hiện trên nền tảng của các tờ news.com.au, The Australian, The Daily Telegraph, Herald Sun, The Courier-Mail cũng như các ấn phẩm địa phương. Nó tương tự thỏa thuận của News Corp với Google và Apple.

Tháng trước, Facebook “phong sát” tin tức tại Australia để phản đối dự luật truyền thông mới của nước này. Tuy nhiên, sau vài ngày, công ty rút lại lệnh cấm. Australia cũng đã thông qua dự luật cùng với một số điều chỉnh nhỏ vào phút chót.

Theo CEO News Corp Michael Miller, thỏa thuận bảo đảm độc giả Australia được tiếp cận tin tức chất lượng trên mạng. Ông gọi đây là “bước ngoặt” trong chuyển đổi điều khoản thương mại đối với báo chí và có nhiều ý nghĩa với kinh doanh tin tức. Để đi tới hôm nay, phải mất hơn một thập kỷ.

Ngoài ra, News Corp còn đang vận hành một mạng truyền hình cáp trả tiền mang tên Sky News. Sky News cũng ký thỏa thuận riêng với Facebook.

News Corp đang nắm giữ khoảng 2/3 tờ báo đô thị Australia, là một trong số các công ty truyền thông kêu gọi chính phủ buộc Facebook, Google trả tiền cho báo chí. Trước đó, Google cũng đã ký thỏa thuận với tập đoàn truyền thông này.

Du Lam (Theo Reuters)