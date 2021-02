Facebook vẫn để hội nhóm anti mọc lên như nấm

Phong trào lập hội nhóm anti người nổi tiếng tiếp tục nổi lên thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook.

Cuối năm 2020, phong trào anti người nổi tiếng bất ngờ nở rộ trên Facebook với hàng loạt hội nhóm anti nổi lên, nổi bật nhất là nhóm anti Hương Giang với 140.000 thành viên, nhóm anti Thủy Tiên với 84.000 thành viên. Nhất cử nhất động của người nổi tiếng khi đó đều bị soi xét và mau chóng bị đưa ra phân tích, bàn luận trong các nhóm dạng này. Thậm chí, nhiều trường hợp chỉ vì một ánh mắt mà đã có ngay hội nhóm anti như Ninh Dương Lan Ngọc, Linh Chi…

Bẵng đi một thời gian khi showbiz tạm lắng bởi nhiều hoạt động dừng lại vì cận Tết và dịch bệnh trở lại, các hội nhóm anti cũng bắt đầu chìm xuống. Cho đến mãi gần đây, hội nhóm anti Hải Tú lại mọc lên với hai nhóm 366.000 và 264.000 thành viên trước khi bị biến mất.

Hội nhóm anti Hải Tú mọc lên như nấm trong sự bỏ mặc quản lý của Facebook

Theo các chuyên gia, lý do hội nhóm này mất tích có thể do bị quá nhiều báo cáo xấu nên Facebook tự động khóa hoặc do người quản trị chủ động khóa rồi sau đó âm thầm đổi tên, đem bán. Dù vậy, vẫn còn hai nhóm anti Hải Tú khác với 234.000 và 111.000 thành viên cùng nhiều hội nhóm anti lẻ tẻ khác hoạt động hết sức sôi nổi.

Gần đây, đến lượt streamer Hoàng ViruSs cũng vinh dự có nhóm anti mình với 23.000 thành viên chỉ sau ít ngày lập group. Với lỗ hổng là bất cứ ai cũng có thể lập bất cứ nhóm nào vào bất cứ lúc nào một cách gần như không hạn chế, Facebook đang thả cửa để đủ thể loại hội nhóm xấu độc nói chung lập ra một cách tràn lan vô tội vạ, không có sự kiểm soát. Đấy là chưa kể, hội nhóm đã lập có thể đổi tên thoải mái càng khiến cho việc trục lợi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, khi anti nhắm vào người nổi tiếng.

ViruSs là nạn nhân mới nhất của hội nhóm anti người nổi tiếng trên Facebook, dù bản thân anh là đại sứ Facebook Gaming ở Việt Nam

Nói đi cũng phải nói lại, việc các hội nhóm anti thu hút được đông đảo thành viên tham gia trong thời gian ngắn đến vậy xuất phát một phần nguyên do từ chính hành động của những người nổi tiếng. Như trường hợp của Hải Tú, dù không trực tiếp có những phát ngôn gây tranh cãi nào, nhưng việc người mẫu ảnh này bị đồn thổi làm tan vỡ mối quan hệ giữa Sơn Tùng M-TP và bạn gái Thiều Bảo Trâm là quá đủ để kích động sự giận dữ của số đông.

Nhưng chưa dừng lại tại đó, sau khi trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng, Hải Tú tiếp tục để lộ những bức ảnh phản cảm, gây tranh cãi dữ dội. Như một tấm ảnh gần đây cho thấy Hải Tú dùng cuốn sách Nhà giả kim để che phần nhạy cảm khiến anti vô cùng bức xúc.

Vì thế, trong lúc Facebook vẫn còn lỏng lẻo trong việc quản lý group và kiểm duyệt phần lớn dựa vào AI, người của công chúng cần biết giữ gìn hình ảnh để tránh một ngày không xa trở thành nạn nhân của những hội nhóm anti.

Phương Nguyễn