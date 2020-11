Fanpage Thủy Tiên tăng 1,6 triệu ‘like’ trong tháng 10

Các hoạt động trong tháng 10 hướng về miền Trung giúp fanpage của ca sĩ Thủy Tiên tăng tương tác mạnh trở lại, nằm trong nhóm các page tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam tháng 10/2020, theo Socialbakers.

Với các hoạt động từ thiện hướng về miền Trung kéo dài từ giữa tháng 10 đến nay, fanpage trên Facebook của ca sĩ Thủy Tiên liên tục ghi nhận con số tương tác ‘khủng’ lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu like.

Kết quả này kéo theo số lượng người ‘like’ fanpage của ca sĩ Thủy Tiên đã tăng tới 1,65 triệu lên 7,2 triệu lượt thích và 9,6 triệu người theo dõi tính tới đầu tháng 11, theo Socialbakers. Còn trên YouTube, không có số liệu thống kê cụ thể do kênh Thuỷ Tiên Official (không phải ‘Thủy’) thiết lập chế độ riêng tư.

Fanpage Thủy Tiên nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam tháng 10/2020 (nguồn: Socialbakers)

Dù vậy, lượng tăng like nhiều nhất Việt Nam trong tháng 10 vừa qua lại thuộc về fanpage Hau Hoang (tên thật Hoàng Thúy Hậu) với 1,68 triệu lượt lên 2,6 triệu người theo dõi. Hau Hoang được biết đến là thánh nữ nhạc chế với kênh YouTube hiện có 6,7 triệu subscriber.

Nằm trong nhóm tăng trưởng nhiều nhất tháng 10 vừa qua còn có fanpage của ca sĩ Tóc Tiên (1,03 triệu like), Gil Lê (689.288 like) và Đàm Vĩnh Hưng (662.701 like). Theo giải thích của các chuyên gia, có thể do Facebook đổi thuật toán chuyển từ trang cá nhân sang page nên mới có sự tăng trưởng like bất thường, dù lượng tương tác của những page này không có sự đột biến nào trong suốt tháng vừa qua.

Còn trong những ngày đầu tháng 11/2020, fanpage Hoa hậu Hương Giang cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trong ít ngày qua, lý do bởi vụ lùm xùm liên quan đến việc xử lý antifan gây tranh cãi trên mạng.

Trước đó, mức tăng trưởng hàng tháng trong 6 tháng gần nhất trên fanpage Thủy Tiên là không đáng kể

Còn trong 24 giờ qua, fanpage của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và cựu cầu thủ Công Vinh tiếp tục nằm trong nhóm tăng trưởng nhiều nhất Việt Nam. Bất ngờ nhất là việc page của diễn viên Huỳnh Anh được ‘bão like’ do tên của anh này trùng với tên người yêu cũ của cầu thủ Quang Hải.

Tính tới thời điểm hiện tại, YAN News vẫn là fanpage nhiều lượt thích nhất Việt Nam với 17,9 triệu thích và 19 triệu theo dõi. Đây là một khoảng cách rất xa so với những đối thủ xếp sau như Blog Tâm Sự (13,8 triệu like), MC Trấn Thành (12,4 triệu), M-TP (10,9 triệu)...

Phương Nguyễn