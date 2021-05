‘Ghét nhau’ thậm tệ, khẩu chiến về mọi thứ nhưng Mark Zuckerberg và Elon Musk có cùng quan điểm ủng hộ Bitcoin?

Điểm hòa hợp hiếm có giữa Mark Zuckerberg và Elon Musk.

Trong vòng 4 năm qua, Elon Musk và Mark Zuckerberg đã "khẩu chiến" với nhau mọi thứ từ trí thông minh nhân tạo tới tên lửa.

2 ông trùm – một là chủ Tesla và SpaceX, người còn lại sở hữu Facebook vốn không che đậy hiềm khích giữa 2 người. Khi một tên lửa của SpaceX bốc cháy, phá hủy một vệ tinh Facebook vào năm 2016, Zuckerberg đã đăng tải một tuyên bố nói rằng ông thật sự "thất vọng" về sai lầm của SpaceX. Và khi Facebook vướng vào bê bối lộ dữ liệu Cambridege Analytica, Musk đã công khai xóa trang Facebook của Tesla, SpaceX và nói rằng Facebook khiến ông "ghê sợ".

Trong một cuộc họp của Facebook, một người xem đặt câu hỏi cho Zuckerberg xem ông nghĩ sao về lo sợ của Musk rằng AI có thể gây nguy hiểm với mọi người.

"Tôi có quan điểm rất mạnh mẽ về vấn đề này. Thật khó hiểu những người phản đối và nghĩ ra viễn cảnh ghê gớm về nó. Điều đó thực sự tiêu cực và theo một số cách, tôi nghĩ là khá vô trách nhiệm".

Musk trong khi đó lại tỏ ra lo ngại về AI và đáp trả: "Tôi từng nói chuyện với Mark về vấn đề này. Sự hiểu biết của anh ấy với chủ đề này rất giới hạn".

Năm 2018, sau bê bối lộ dữ liệu của Facebook, Musk đã công khai tuyên bố xóa bỏ trang facebook của SpaceX và Tesla.

Nhìn chung dù sự thật là cả 2 người đều có mối quan tâm tới trí thông minh nhân tạo và công ty của họ cũng từng hợp tác trong quá khứ nhưng dường như giữa Musk và Zuckerberg chưa bao giờ "hòa thuận".

Ấy vậy mà trong một chủ đề vẫn còn gây nhiều tranh cãi như Bitcoin, Elon Musk và Mark Zuckerberg dường như có nhiều điểm chung.

Cụ thể, việc Elon Musk công khai ủng hộ Bitcoin là điều không phải bàn cãi. Tesla thậm chí đã bỏ hơn 1 tỷ USD đầu tư vào Bitcoin và không ít lần chỉ qua 1 dòng tweet ám chỉ ủng hộ Bitcoin, Elon Musk đã khiến giá Bitcoin tăng chóng mặt.

Về phần mình, Mark Zuckerberg tỏ ra kín kẽ hơn. Đây là một trong những tỷ phú công nghệ hiếm hoi giữ quan điểm trung lập về Bitcoin, cũng như tiền số.

Hồi năm 2018, Mark Zuckerberg thừa nhận "muốn đi sâu hơn và nghiên cứu khía cạnh tích cực và tiêu cực của công nghệ này, cũng như cách tốt nhất để sử dụng chúng trong các dịch vụ của Facebook".

Kể từ đó, Zuckerberg cũng luôn giữ một quan điểm tích cực, đặc biệt là đối với công nghệ blockchain. Anh nói rằng: "Công nghệ cung cấp năng lượng cho Bitcoin có thể giúp cải thiện Facebook trong tương lai".

Tuy nhiên mới đây mà cụ thể là ngày hôm qua, Mark Zuckerberg đã đưa ra thêm bằng chứng cho thấy dường như mình hoàn toàn ủng hộ Bitcoin.

Cụ thể, Zuckerberg khoe 2 con dê mà mình nuôi trong trang trại riêng. Điều đáng chú ý, tên gọi của chúng là Max và Bitcoin!

Một số người cho rằng vị tỷ phú công nghệ này đang muốn gây ảnh hưởng đến giá Bitcoin như Elon Musk đang làm với Dogecoin.

Bên cạnh đó, ghép 2 từ Max và Bitcoin sẽ tạo thành Max Bitcoin – thuật ngữ chỉ người mua Bitcoin nhằm tăng lượng phân bổ của chúng trong danh mục đầu tư (tối đa hóa số Bitcoin). Dù vậy, có thể đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Một phân tích khác nhắm tới từ "goat" (con dê). Theo đó, trong tiếng Anh, GOAT là từ viết tắt của "Greatest of all time" (vĩ đại nhất mọi thời đại). Một số người phỏng đoán chú thích của Zuckerberg là "My goats: Max and Bitcoin", có thể mang nghĩa Bitcoin là thứ "vĩ đại nhất mọi thời đại".

