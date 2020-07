Giải pháp bảo vệ nguồn cho căn nhà thời 4.0 - Tưởng không cần mà cần không tưởng

Làn sóng 4.0 khiến chúng ta đầu tư để căn nhà hiện đại và thông minh hơn. Nhưng nếu nguồn điện ngắt và hệ thống mạng sập, mọi kết nối và vận hành của các thiết bị có thể hóa “zero” nếu gia chủ không có giải pháp phù hợp.

Nhà của bạn có thật sự thông minh?

Nhà thông minh là một cấp bậc cao hơn của nhà tự động: Các thiết bị không chỉ hoạt động khi con người điều khiển mà còn được kết nối và lập trình với hệ thống chung để tự vận hành một cách hợp lý, mang đến trải nghiệm tối ưu cho gia đình. Chẳng hạn, căn nhà có thể bật chế độ “giải trí” với nhiều thao tác phức tạp: Tự động phát nhạc, mở rèm đón nắng vào những ngày cuối tuần hay căn chỉnh nhiệt độ, giảm ánh sáng đèn, phối hợp với âm thanh dịu nhẹ để giúp chúng ta nghỉ ngơi cùng gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Ngoài ra, khả năng tăng cường an ninh và bảo mật và giữ các thiết bị điện ở mức an toàn nhất cũng là một lý do phổ biến khiến nhiều người xây dựng nhà thông minh. Với hệ thống camera giám sát, chức năng cảnh báo khi có người lạ đột nhập, khóa cửa nhiều lớp nhận diện bằng gương mặt… nhà thông minh sẽ giúp chủ nhà an tâm tận hưởng không gian sống của mình hơn.

Anh Quốc Trọng (30 tuổi, Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Chúng ta thường quên đi nhiều điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt như khóa cửa, quên kiểm soát thiết bị điện… hoặc không cẩn trọng trong giám sát an ninh nhưng nhà thông minh thì không. Sự kết nối của nhà thông minh không chỉ cho phép chúng ta kiểm soát toàn bộ căn nhà mọi lúc, mọi nơi mà nó còn có khả năng tự vận hành giúp đảm bảo an toàn cho các thiết bị khi tự động bật tắt hay ngắt nguồn khi có sự cố.”

Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả sẽ trở nên vô dụng khi có sự cố điện xảy ra. Hậu quả không chỉ đơn giản là bất tiện trong sinh hoạt vì mất điện hay mất kết nối mạng internet mà còn đe dọa đến sự an toàn của toàn bộ căn nhà. Khi đó, gia chủ phải đối mặt với tình huống không mong muốn - căn nhà thông minh trở về trạng thái “thô” như bao căn nhà bình thường khác.

Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến sự cố mất điện, do đó để nâng tầm căn nhà, chỉ cần thêm một thiết bị, tưởng chừng như phụ trợ nhưng lại đóng vai trò hết sức quan trọng – bộ lưu điện. “Tôi đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc để có trải nghiệm của một căn nhà thông minh. Nên nếu có thiết bị có thể duy trì điều đó như bộ lưu điện, tôi sẽ không ngại đầu tư thêm.” – Anh Trọng chia sẻ thêm.

Đã đến lúc lựa chọn thiết bị bảo vệ cho căn nhà của bạn “thông minh” hơn

Bộ lưu điện (UPS - Uninterruptible Power Supply) là một loại hệ thống cấp nguồn điện liên tục, có chức năng chính là cung cấp nguồn điện dự phòng cho các thiết bị điện trong trường hợp nguồn điện lưới xảy ra các sự cố tăng giảm áp, chập, cháy, mất điện, cúp điện...

Đối với hầu hết các bộ lưu điện, chức năng chính và cơ bản là cung cấp nguồn điện dự phòng trong tình huống khẩn cấp và bất ngờ, tạo khoảng thời gian vừa đủ để tìm các giải pháp thay thế như máy phát điện, đảm bảo toàn bộ căn nhà được vận hành liên tục; duy trì sự ổn định cho dòng điện khi nguồn cấp có điện áp dao động, tránh ảnh hưởng đến các thiết bị cao cấp; đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu cần thiết kịp thời, là những dữ liệu về an ninh được ghi lại hoặc những dữ liệu trên các hệ thống làm việc cá nhân tại nhà.

Thế nhưng, đã là nhà thông minh với mức đầu tư và thiết kế chỉnh chu, hẳn yêu cầu về một thiết bị UPS cũng cần phải xứng tầm. Đó là lý do tại sao bạn nên chọn bộ lưu điện Easy UPS từ thương hiệu APC by Schneider Electric.

Là thương hiệu tin cậy, đẳng cấp đến từ Châu Âu với hơn 50 năm kinh nghiệm, APC by Schneider Electric mang đến các sản phẩm chất lượng cao cho cả phân khúc gia đình và doanh nghiệp. Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, chất lượng quốc tế với các ổ cắm phổ thông tiêu chuẩn phù hợp với đa dạng loại phích cắm trên thế giới. Đây là một đặc điểm đáng lưu ý giúp bạn có thể trải nghiệm mọi thiết bị điện hiện đại nhất từ khắp mọi nơi. Ngoài ra, bộ lưu điện Easy UPS còn sở hữu những tính năng đi kèm, gia tăng tiện ích cho chủ nhân ngôi nhà như tính năng Cold Start, giúp bật nguồn ngay cả khi không có nguồn điện hay chế độ sạc off-mode ngay cả khi tắt UPS.

Tất cả những đặc điểm kể trên được tích hợp trong Easy UPS BV1000I-MS – dòng sản phẩm được thiết kế riêng dành cho các hộ gia đình. Với dải điện áp rộng 170V-280V và những tính năng vượt trội, mọi thiết bị trong căn nhà được duy trì trang thái kết nối dù trong tình huống sập nguồn bất ngờ nhất. Nhà thông minh luôn thật sự “thông minh” với Easy UPS.

Truy cập trang thương mại điện tử Lazada và nhận ưu đãi giảm giá lên đến 21%, dịch vụ miễn phí vận chuyển cùng sạc không dây tặng kèm khi mua sản phẩm BV1000I-MS ngay hôm nay.

Phương Dung